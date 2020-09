Mujer es asesinada por un vecino en el barrio Nueva York, en Kennedy

Elizabeth Hernández, una mujer de 35 años y madre de cuatro hijos, fue asesinada en los últimos días en el barrio Nueva York, localidad de Kennedy.



Según contó su hijo en CITY TV, la víctima estaba compartiendo con un amigo en su casa cuando fue atacada por un vecino que, al parecer, la pretendía hace tiempo y, ese día, decidió herirla con arma blanca.

"Ella estaba departiendo con el señor Óscar Vásquez. Bajó el señor Segundo Velandia y fue él quien le proporcionó varias puñaladas letales. También apuñaló a Óscar Vásquez, pero él está bien", cuenta el hijo.



Óscar Vásquez, testigo de los hechos, aseguró que, al momento del ataque, tuvo que escudarse con una silla para defenderse, quitarle el arma al hombre y evitar que hiriera a los demás hijos de la mujer. "No sé qué pasó... Le dieron ataques de celos después de tomado. Estábamos bien. Pero nos dejó encerrados, nos rompió las llaves de la reja y nos agarró a cuchillo", relató Óscar.



El agresor fue capturado y las autoridades lo tienen bajo custodia. Para la familia es preocupante no saber nada y piden que el hombre no sea liberado.

Si usted es mujer y víctima de violencias...

Recuerde que la Secretaría de la Mujer ofrece atención por varios canales para protegerla.



En principio, usted puede comunicarse con la Línea Púrpura (01 8000 112 137), que atiende todos los días de manera gratuita, 24 horas.



O también puede escribir al WhatsApp 300 755 1846.



Descargue aquí, además, el directorio completo para que pueda ser atendida según su localidad.

BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Pablo Arango, periodista de Arriba Bogotá