Joan Stiven Vega Contreras, un auxiliar de tráfico de 19 años, murió a las 4:30 a. m. del sábado 18 de febrero, en la Clínica El Nogal, luego de que una camioneta lo atropellara en la calle 100. De esta forma se convirtió en la segunda persona que fallece mientras trabaja en las obras de la troncal de TransMilenio de la avenida 68, y el tercer trabajador del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en perder la vida mientras se encontraba en obra, desde noviembre.



El joven bogotano, quien residía en el otro extremo de la ciudad, en el barrio Brisas del Volador, de Ciudad Bolívar, llevaba cinco meses trabajando, con un contrato de obra labor, en las obras del grupo 8 de la avenida 68, es decir, el tramo de la calle 100 comprendido entre la carrera 65 y la 48.



Solía hacerlo en horario nocturno y, al igual que su hermano Anderson, lo hacía porque quería ayudar económicamente a su madre, Olga Cecilia, y a su pequeña hermana de 5 años. “Era quien actualmente ayudaba a mi mamá. Él vivía con ellas y con mi abuelo desde que yo me independicé. Quería sacarlas del barrio, siempre decía eso”, le dijo Anderson Vega a EL TIEMPO.



Cuenta el joven, quien es el mayor de los tres hermanos, que al cumplir los 18 años lo primero que hizo Stiven fue sacar la cédula para poder trabajar y ayudar a su familia, y que hace poco había cumplido el sueño de comprarse una moto. “Estaba pagando esa moto, recién la había sacado del concesionario”, agregó.



El drama para esta familia no es menor. Stiven no solo se había convertido en el sostén económico de los Vega Contreras, sino que había asumido un rol fundamental para su pequeña hermana. “Era la luz de los ojos de él, la cuidaba como si fuera la propia hija”, señaló.



Sobre la muerte de su hermano menor comentó que por el momento ni el IDU ni el contratista de la obra —Conconcreto está a cargo de ese sector— se han comunicado con la familia para explicar qué fue lo que pasó y que la información que han podido recoger ha sido gracias a los compañeros de trabajo de Stiven.



“Nosotros hemos averiguado por nuestros propios medios y sí sabemos que quien estrelló a mi hermano es un duro de las Fuerzas Armadas”, afirmó Anderson.

Joan Stiven Vega Contreras acababa de comprar una moto para movilizarse hasta su trabajo. Foto: Archivo particular

Según información proporcionada por el IDU, Joan Stiven fue arrollado a las 2 a. m., cuando regulaba el tráfico y apoyaba con las labores de traslado de una de las máquinas de la obra.



“Este tipo de hechos causan una profunda tristeza para nosotros; para la familia de Joan y sus compañeros de trabajo, un mensaje de solidaridad. Y les reiteramos a todas las personas la importancia de atender la señalización y disminuir la velocidad al conducir por las zonas donde hay obras”, declaró el director del IDU, Diego Sánchez Fonseca.



Versiones de testigos que estuvieron en el lugar indican que el hombre causante del siniestro vial habría intentado huir de la escena. “Estaba borracho y además se iba a volar”, le dijo a este diario uno de los trabajadores del lugar, quien pidió no revelar su identidad.



Además, EL TIEMPO pudo establecer que la persona responsable del accidente fue trasladada a la URI de La Granja, en la localidad de Engativá.

Otros casos

Lo preocupante de este episodio es que no es la primera vez que un trabajador muere en medio de sus labores en obras de Bogotá. El primer caso ocurrió el 5 de noviembre del año pasado, en medio de un hecho de intolerancia.



Cristian Andrés Mesa Lemus, quien tenía 29 años y trabajaba en el proyecto de aceras y ciclorrutas de la calle 116, en la localidad de Usaquén, fue asesinado, presuntamente, por un motociclista, identificado como Esneider Rojas Torrado, de 32 años, que lo atacó con un destornillador en el pecho luego de que el joven trabajador, oriundo de Valledupar, le reclamara por invadir una acera peatonal.



En su momento, Mesa Lemus fue trasladado a la Clínica Shaio, lugar al que llegó sin signos vitales, mientras que su agresor fue detenido y judicializado.

Semanas después, José Armando Cifuentes, trabajador del grupo 2 del proyecto avenida 68, murió en horas de la madrugada del 24 de diciembre de 2022 al ser impactado por un vehículo que irrumpió en el frente de obra donde se encontraba laborando.



Al igual que Joan Stiven, Cifuentes se desempeñaba como ayudante controlador de tráfico desde hacía año. Según testigos, el vehículo tumbó los elementos de detención de la obra en la calle 8.ª sur y atropelló al joven de 27 años, quien falleció en el lugar por la gravedad de las heridas.

Vega fue arrollado en la calle 100 con avenida Suba por una camioneta cuyo conductor habría intentado huir del lugar Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

¿Qué dice el IDU?



Desde el IDU indicaron que actualmente hay 1.628 trabajadores en horario nocturno y que cuentan con las condiciones adecuadas para su labor. “Todas las medidas que se adoptan en un frente de trabajo están diseñadas para proteger la vida y cuidar de la seguridad tanto de trabajadores como de la ciudadanía en general”, reiteró el director del IDU.



En ese sentido, el IDU indicó que todos los frentes de obra tienen los planes de manejo de tránsito que determinan zonas y horarios de trabajo en los que hay una señalización y la presencia de auxiliares. “La investigación del caso está en manos de las autoridades competentes”, concluyeron.



Con esta muerte, ya son 26 los peatones que fallecieron en accidentes de tránsito durante 2023, según datos del Observatorio de Movilidad de Bogotá.



