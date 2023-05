Cada vez son más los motociclistas que pierden la vida en las vías del país. De 2020 a 2022, el número de conductores de estos vehículos en Colombia se ha incrementado de 2.839 a 4.808, lo que representa un aumento del 42 %. Solo en Bogotá, el aumento en este mismo periodo de tiempo ha sido de 152 a 232, lo que representa también un el 42 %.



Con respecto a las cifras de los primeros cuatro meses de este año, según la Secretaría de Movilidad, de las 175 personas fallecidas en 2023, 82 eran usuarios de moto, lo que significa un 46,8 %, que es casi la mitad de las muertes.



“Si uno analiza los datos del país en los últimos años después de pandemia, la situación es más crítica de la que uno observa. Seis de cada diez muertos por siniestros viales son motociclistas. En Bogotá, son cuatro de cada diez”, dijo Carolina Álvarez, coordinadora de infraestructura de la iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial.



De acuerdo con la experta, aunque aún no se han cerrado completamente las cifras de Medicina Legal con respecto al año 2022, todo parece indicar que “va a ser mucho más crítico. Todo apunta a que son entre 8.100 y 8.550 muertos por siniestros viales, de los cuales más del 50 % van a ser motociclistas”.



¿Por qué es una tendencia que sigue en alza?



Si bien se podría pensar que es porque el parque automotor de motos ha aumentado, para Álvarez esto no necesariamente indica que las cifras de siniestralidad van a aumentar.



“Cuando uno analiza los datos en otras ciudades se da cuenta que incluso es inversa esa relación. Por ejemplo Salvador, en Brasil, tuvo un pico de compra de motocicletas entre 2020 y 2021, del 15 %, saliendo de la pandemia, mientras que disminuyó un 7 % la siniestralidad con fatalidad de motociclistas”, explicó.



Agregó que las preocupantes cifras de siniestralidad vial en Colombia pueden ser causantes de una falta de medidas en los corredores principales.



La experta recalcó que no siempre hay que responsabilizar completamente al motociclista. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

¿Qué hay que cambiar?



Álvarez afirmó que hay medidas a corto y mediano plazo que se han implementado en ciudades como Salvador (Brasil) y que se podrían aplicar en Colombia para que la cifra de muertes por siniestros viales en motocicleta disminuyan.



La primera es tener más control por parte de las autoridades y los agentes de tránsito, con sistemas automáticos y semiautomáticos de fotodetección. “Cierta reglamentación que hay a nivel nacional pone muchas aristas y restricciones para que ese control sea mucho más intenso y más efectivo”, dijo.

Otra de las medidas está relacionada con un problema de licenciamiento. “Hay que verificar que los nuevos conductores de verdad estén aptos para manejar este tipo de vehículo”, añadió.



Con respecto a medidas a mediano plazo, Álvarez habló de unas reglamentaciones que se han venido aplicando por la Agencia Nacional de Seguridad Vial que tienen que ver con exigir el uso de determinados dispositivos de seguridad en las motocicletas, como por ejemplo, los frenos ABS y la calidad del material de las llantas.



“El mercado colombiano ofrece un sinnúmero de elementos para las motos que son sumamente peligrosos. A veces son unos cauchos que ni siquiera tienen agarre y se ponen en una superficie de rodadura que también está en mal estado, como es el caso de Bogotá”, manifestó la experta.



En Bogotá una de las principales causas o hipótesis de los incidentes viales es la alta velocidad. Foto: iStock

Sin embargo, recalcó que no siempre hay que responsabilizar completamente al motociclista, pues “muchos de los conductores que mueren es porque perdieron el control y se cayeron, o se chocaron contra un poste, o algo le falló a la moto y no frenó bien y se estrellaron con algo en la vía. Entonces, casi el 50 % de las muertes de los motociclistas son ellos sin la interacción de otro usuario vial”.



En ese sentido, resaltó la importancia de una infraestructura vial que sea segura para los actores de tránsito vulnerables, como lo son los motociclistas, los peatones y los ciclistas.



Por último, otro factor que aseguró que se debía controlar es el exceso de velocidad en las vías. De hecho, según la Secretaría de Movilidad, en Bogotá las principales causas o hipótesis de los incidentes viales son la alta velocidad, transitar entre vehículos, pasarse los semáforos en rojo e incumplir las demás señales.



“El factor de riesgo que más determina la gravedad de un siniestro es la velocidad, no es lo mismo caerse en el hueco en la moto si uno va a 50 kilómetros por hora, que si uno va a 70 u 80”, concluyó la experta.

