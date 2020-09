¿Cómo va la movilidad en Bogotá este 10 de septiembre?

Parte de la oferta de movilidad de este jueves podría verse afectada por cuenta de los daños a buses de TransMilenio y Sitp y bloqueos que se presentan en algunos puntos de la ciudad.



"El Sistema TransMilenio evidenció un total de 134 buses vandalizados. De ellos, 14 fueron incinerados por lo que terminaron en pérdidas totales. Así mismo, cinco estaciones fueron afectadas en su infraestructura", confirmó la empresa.



Las pérdidas materiales ascienden a 14.000 millones de pesos aproximadamente.

A la hora, no hay servicio en las estaciones de Bosa, La Despensa, León XIII, Terreros y San Mateo.



"Como consecuencia de los desmanes que se registraron en la noche y madrugada de este miércoles 9 de septiembre más 100.000 usuarios se están viendo afectados no solo por la imposibilidad de atender el servicio en las estaciones de Soacha debido a las dificultades en la vía, sino también por los vehículos que no se lograron reparar para la operación", indicó TransMilenio en el balance de la mañana.



Entre unas y otras, el sistema inició operaciones con 45 buses menos en su componente troncal y nueve menos en el componente zonal.



Además, hacia el medio día de este 10 de septiembre se dejaron de atender las rutas 5-1 y 5-2. en Suba por bloqueos.



Si usted quiere consultar el estado de la movilidad, le recomendamos revisar los reportes de las cuentas @TransMilenio y @BogotaTransito

Tenga en cuenta:

12 m.: Manifestaciones en la carrera 5 con calle 30



Movilidad reporta: "Se presenta manifestación en la carrera 5 con calle 30 (Colegio Mayor de Cundinamarca), generando afectación vial de la calzada. Se sugieren tomar la calle 35 al occidente y la carrera 7 al sur".

[12:00] #AEstaHora se presenta manifestación en la carrera 5 con calle 30 (Colegio Mayor de Cundinamarca), generando afectación vial de la calzada.



Se sugieren tomar la calle 35 al occidente y la carrera 7 al sur.



Autoridades realizan acompañamiento. pic.twitter.com/sHsuvkseCf — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 10, 2020

