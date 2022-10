Sobre las 5 de la mañana de este miércoles, alrededor de ocho usuarios del Sitp fueron asaltados por cuatro hombres que se movilizaban en motocicletas y que portaban revolver. Los hechos ocurrieron en la localidad de Kennedy, y aseguran que ese paradero se ha vuelto un 'atracadero'.



(Le recomendamos: Con recompensa de hasta 20 millones buscan a motoladrones)

Ninguna de las ocho personas se salvó de ser hurtada, entre las pertenencias que les quitaron están: celulares, bolsos y un computador. Además, los vecinos del sector aseguraron que no es la primera vez que se presentan este tipo de situaciones en ese sector, por lo que la comunidad permanece alerta.



No obstante, el veedor de seguridad de la localidad le dijo a City Tv que junto con la Policía han venido trabajando con la comunidad para denunciar estos casos, y también informándole a la comunidad que debe tener más cuidado y no dar 'papaya' no chateando o sacando celulares en la vía pública.



Por ahora, las autoridades están en el trabajo de revisión a las cámaras de seguridad para poder dar con el paradero de los responsables.



"Estamos trabajando en estas zonas donde se están presentando estos hechos delictivos con tránsito y policía judicial para poder capturalos. Vamos a trabajar en estos sectores donde se han presentado estas situaciones para poder dar un resultado, poder judicializarlos y presentarlos ante la Fiscalía", dijo el mayor Luis Acosta, comandante de la estación de policía de Kennedy,

Otra de las acciones que se llevaran a cabo es el refuerzo de patrullajes en la zona, en especial, de 9 de la noche a 6 de la mañana.



REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE CITY TV.