Moovil: la nueva casa de la cultura de la bicicleta

Si usted todavía debe los regalos de Navidad, o tiene algún detalle pendiente para un familiar o amigo ciclista, vale la pena que ‘se pegue la rodadita’ por Moovil: una tienda, museo y casa de la cultura del ciclismo en Colombia. Queda en la calle 71 n.º 10-47, justo al lado de la librería Wilborada 1047, y abre de lunes a sábado, de 10 a. m. a 6 p. m. Su propietario es Ricardo Montezuma, experto en movilidad y promotor de ciclismo urbano y deportivo en el país.

“Hace tres años comenzamos a estructurar un proyecto que aproveche y valore la historia del uso de la bicicleta. Que aproveche el incremento de los nuevos y nuevas usuarias, y que no sea un espacio convencional, sino que sea un lugar basado en la difusión cultural informativa de aspectos históricos. Obvio, al final es una tienda, pero tiene muchos otros elementos: tenemos libros, arte y eventos relacionados con el ciclismo urbano, deportivo, el cicloturismo. Tratamos de abarcar un amplio panorama de los usos de la bicicleta, tanto nacionales como internacionales”, dice Montezuma.



Y sí, es una tienda, pero incluye elementos y espacios que no se encontrarían en otro lugar de Bogotá. Moovil se distribuye en tres pisos: en el primero, usted encontrará una librería, una sección destinada al arte, un mostrador de ropa y elementos deportivos y una zona de venta de bicicletas y equipos de ciclismo urbano.



En la librería, usted encontrará una amplia selección de libros en español, inglés, italiano y alemán sobre bicicleta. Para los más pequeños, un título imperdible es Cómbita, una novela gráfica de una pequeña boyacense que quiere ser ciclista. También encontrará libros de crónicas de ciclismo, historias de ciclistas deportivos de Colombia, guías de ciclismo urbano, entre otras joyas.



“Tenemos una sección específica sobre mujeres y bicicleta, hay un par de libros que la gente busca mucho: Damas en bicicleta y Mujeres en el deporte”, menciona Montezuma, y agrega: “Estamos siempre en la búsqueda de nuevos libros, esperando que lleguen las nuevas traducciones. Uno que esperamos para 2021 es Colombia es Pasión: The Generation of Racing Cyclists Who Changed Their Nation and the Tour de France, un libro que está en varios idiomas, menos en español”.

La librería ofrece todo tipo de títulos relacionados con la bicicleta. Foto: Moovil

Por el lado de ilustración y arte, Montezuma expone, orgulloso, varias ilustraciones en venta de Taliah Lempert, famosa por sus obras sobre ciclas y sus dueños, y del británico David Sparshott, que ilustra, a todo color, desde bicicletas hasta maillots icónicas del ciclismo deportivo internacional.



Y, en cuanto a mercancía de bicicletas, encontrará ropa deportiva, guantes, cascos y bicicletas poco comunes en el mercado.



“Nos centramos en la gama más amplia de uso urbano: bicis para uso familiar, para niños y niñas y bicicletas plegables y de carga. Nos centramos mucho en la cultura europea de la bicicleta, traemos de Bélgica, de Inglaterra, de Polonia, Dinamarca y Holanda. También traemos de Holanda sillas especiales para llevar uno o dos niños en la bicicleta”, describe Montezuma. Esta mercancía está repartida entre el primero y segundo piso, donde encontrará más modelos y hasta pedir personalizaciones.

Moovil - Tienda de bicicletas en Bogotá Foto: Moovil

Y, en el tercero, podrá disfrutar de un museo de bicicletas clásicas: allí están expuestas bicicletas que pertenecieron a Efraín ‘Zipa’ Forero, Fabio Parra y a Lucho Herrera, junto a otras bicicletas europeas. Allí, además, se está preparando un espacio para conversatorios.



“Esperamos que se pueda reactivar en 2021, para poder conversar sobre aspectos históricos, turísticos y urbanos de la bicicleta”, dice Montezuma. Pero, en los tres años de Moovil, ya se han hecho eventos: se han celebrado los 100 años del Tour de Francia y los 50 del récord de ‘Cochise’. Para 2021, el gran proyecto es celebrar los 70 años de la Vuelta a Colombia.



Montezuma asegura que Moovil tiene potencial turístico. Después de todo, en el mundo, con el boom de ciclistas como Nairo Quintana y Egan Bernal, ahora Colombia se asocia con bicicleta.



“Queremos convertirnos en una casa que sea el referente del ciclismo colombiano. Una casa donde una persona que está viajando por Colombia, que se interesa por el país, encuentre una muestra de lo que ha sido, de lo que será el valor cultural del ciclismo en Colombia. La bicicleta está arraigada en el país y estamos viviendo una época de efervescencia, no solamente por los triunfos de los grandes ciclistas, sino por el incremento del uso de la bicicleta en los últimos cinco años”, dice Montezuma.

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes