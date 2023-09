El proyecto propuesto por el Distrito para modificar el estatuto de valorización en Bogotá fue aprobado en el primer debate en la Comisión de Hacienda del Concejo, y ahora pasará a ser discutido en sesión plenaria.



Como sucede con toda propuesta, estamos abiertos a que sea mejorada. Lo que creemos es que no hacer nada, de cara un antiguo documento, es peligroso.

José David Riveros, secretario de Gobierno, destacó tres puntos claves de las modificaciones planteadas: contar con estudios y diseños antes de contratar, cobrar la obra solo cuando tenga al menos un 50 por ciento de avance y, por último, un descuento de hasta el 10 por ciento en el cobro para los propietarios de predios comerciales afectados por la construcción.



La Administración Distrital también plantea que las obras que hagan parte del paquete de cobro de valorización deben estar en el plan distrital de desarrollo y en el Plan de Ordenamiento Territorial. Por otro lado, busca que cuenten con más participación de la ciudadanía.



“El Acuerdo 724 fue aprobado en 2018, se cobró en 2019 y estamos en 2023 y solo se ha terminado una obra. Son casi 4 o 5 años después, y no se han puesto al servicio”, dijo Diego Sánchez, director del IDU, citando el caso de las obras avaladas hace ya cinco años.



Aunque la mayoría de miembros del cabildo están de acuerdo con el proyecto planteado, algunos de ellos afirman que se deben considerar algunos puntos.



El IDU ha invertido alrededor de 6.000 millones de pesos en esta obra. Foto: IDU

Por ejemplo, la concejal Marisol Gómez, del Nuevo Liberalismo, indicó que el valor de la indemnización que recibirían los comerciantes afectados debería ser asumido por el Distrito o por los contratistas incumplidos.



“La polisombra supone un grave daño para la economía de un comerciante, y más cuando la obra se atrasa o tiene suspensiones, pero lo que el Distrito no les ha contado ni al Concejo ni a los ciudadanos es que lo que no pagan los comerciantes por descuento lo deben cubrir los vecinos”, dijo.



No obstante, tanto el secretario de Gobierno como la representante del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en el debate, la doctora Rosita Barrios, resaltaron que están abiertos a cambios y sugerencias.



“Como toda propuesta, estamos abiertos a que esta sea mejorada. Sin embargo, lo que creemos como Administración es que no hacer nada, de cara un antiguo documento, es peligroso”, señaló Barrios.

