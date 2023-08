Por medio de su cuenta en Instagram, Jineth Riveros, una modelo bogotana, realizó una denuncia contra su expareja, quien la habría golpeado brutalmente luego de que ella le cobrara cinco millones que le había prestado.



(Además: Aseguran a hombre por agresión sexual contra la hija de su pareja en Guaviare).

En la denuncia la mujer describe: "Me sacó prestada una plata para pagar una deuda de cinco millones de pesos y adicional a eso comprarle una cama, pagarle un arriendo porque no tenía nada. A esto, súmele que me maltrató hasta más no poder solo por cobrarle dicha deuda".



La mujer muestra varias conversaciones que ha tenido con este hombre y en las que le cobra el dinero que le presto, este le responde con varios insultos y le confirma que no le va a pagar.



(Siga leyendo: 'Una pesadilla’: mujer denuncia cómo ha sido acosada durante más de seis años).

En el testimonio dado a Noticias Caracol, la mujer dijo que esta no era la primera vez que ocurría un incidente violento con este hombre y narró lo ocurrido.



"Él me tumba sobre la cama y me empezó a ahorcar, a golpear, a pegarme puños en la cara y a tratarme mal. Se viene encima mío, me pega, me ahorca y me tapa la boca, adicional a eso empieza a escupirme mientras me dice que pelee por algo tratándome mal".



(Siga leyendo: 14.000 mujeres víctimas de violencia han denunciado y recibido apoyo en Bogotá).

La mujer que manifestó temer por su vida, interpuso una denuncia ante la Fiscalía, entidad que lo clasificó como un evento de violencia extrema y proporcionó asistencia inmediata a la mujer.

¿Cómo denunciar el maltrato en Colombia?

– Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

– Línea Nacional: 155

– Policía Nacional: 123

– Línea Fiscalía General de la Nación: 122

– Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

– Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

Más noticias:

Barranquilla: cárcel a hombre que entró a una casa, abusó de una mujer y luego le robó

En Cartagena investigan la violenta muerte de una pareja en el barrio Las Palmeras

Hombre habría convertido en drogadicta a su pareja para luego explotarla sexualmente