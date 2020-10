Con misas y plantones se recordaron los muertos de las protestas

Pasó algo más de un mes para que la ciudad volviera a unirse, reconciliarse y homenajear a las víctimas que dejó la ola de violencia el 9, 10 y 11 de septiembre, después de la muerte de Javier Ordóñez, durante un operativo policial en el que se evidenció exceso de fuerza.

El día de ayer, diferentes jornadas culturales y ambientales se pusieron cita en distintos puntos de la ciudad para, a su manera, pedir justicia y mostrar una cara diferente de Bogotá.



Los familiares de Javier conmemoraron su deceso con una misa, la cual se desarrolló en completa discreción en la parroquia San Carlos Borromeo, ubicada en el barrio Santa Cecilia, en la localidad de Engativá, a unas cuadras de donde se grabó el video en el que policías del CAI de Villa Luz le propinan múltiples descargas con taser al estudiante de derecho.



En otros puntos de la ciudad, los homenajes se hicieron sentir. Por ejemplo, en el barrio Verbenal, en el norte, llevaron a cabo una eucaristía en honor a Camilo Hernández, Jaider Fonseca y Felipe Rodríguez, los tres fallecidos en la localidad de Usaquén, la noche del 9 de septiembre, durante las protestas motivadas por la indignación que produjo la atroz muerte de Javier.

(Le puede interesar: Rompe su silencio la pareja de Javier Ordóñez)



Una vez terminada la misa, los asistentes pasaron por un camino hecho con las fotos de los jóvenes fallecidos. Posteriormente, en un acto simbólico, se amarraron con lana para hacer un minuto de silencio y luego tirarse al piso, a fin de representar lo que habrían sido los últimos momentos de vida de los tres jóvenes.



La jornada terminó con una lectura de los derechos de los ciudadanos. Esto se hizo con el fin de que las personas estén informadas y conozcan cómo actuar y puedan evitar los abusos de autoridad, según contó una de las organizadoras del evento y quien aseguró que harán cuantas manifestaciones sean necesarias “para que se ponga atención a lo que está pasando en el Verbenal”.

De acuerdo con esta líder social, en esa zona del norte de la ciudad, algunos policías los han amenazado con la frase: ‘si me bajé 3, me bajo 4’. No obstante, aclara, no han denunciado esos hechos porque sienten que no hay garantías para hacerlo.



En Bosa y Soacha, por su parte, se realizó una velatón, que se inició a las 5 de la tarde y fue acompañada por manifestaciones culturales.

Vamos a hacer cuantas manifestaciones sean necesarias, hasta que se ponga atención a lo que está pasando en el Verbenal FACEBOOK

TWITTER

Remodelación y mensajes en uno de los CAI de la localidad de Engativá, con frases como: ‘Policía, la gente de Villa Luz está contigo’. Foto: Andrés Orjuela

(Para leer: Polémica por CAI al que le pusieron vidrios polarizados)



De otro lado, en el Park Way, en Teusaquillo, la apuesta para reparar los daños que quedaron de esa noche fue diferente. El Jardín Botánico, de la mano de la Alcaldía de la ciudad, invitó a la comunidad a una jornada de recuperación, a la que denominaron ‘siembra la vida y destierro de la muerte’.



Para eso se buscó recuperar los monumentos dentro del parque. Igualmente, se llevó a cabo una siembra de árboles para reverdecer el sector.



“Estamos honrando los compromisos asumidos con los líderes y colectivos ambientales de Teusaquillo desde el comienzo de la administración, a partir de acciones integrales que permitan el mejoramiento de las coberturas vegetales, la construcción de tejido social y la apropiación del conocimiento (...)”, afirmó Martha Liliana Perdomo, directora del Jardín Botánico.



Todos estos actos se suman a la recuperación especial a la que están siendo sometidos los Centros de Atención Inmediata (CAI), alrededor de la ciudad. En total son 71 construcciones que, desde el punto de vista económico, su reparación cuesta más de 4.000 millones de pesos, según Hugo Acero, secretario de Seguridad.



Además, dos de estos CAI tendrán que ser demolidos y reconstruidos. Durante las protestas terminaron incendiados y destruidos. “Estamos ya con 16 en Bosa, San Cristóbal y Engativá, pero se esperamos que a final de año estén completamente reconstruidos”, dijo Acero.



Incluso, según el secretario, están trabajando en un programa de la mano de los ciudadanos desde hace ya varios días. En dichos encuentros participan los residentes más cercanos a los CAI y tienen como objetivo reconstruir la confianza entre policías y civiles.

(Lea también: Hoy se inicia la reparación de los CAI vandalizados en Bogotá)





Esto se hace, según Acero, porque “reconstruir una estructura es fácil, pero reconstruir la confianza es lo verdaderamente complejo”.



Hay que contar que algunos vecinos tomaron la iniciativa de reparar los CAI por cuenta propia. Por ejemplo, en Villa Luz se observó que los vidrios tienen carteles con mensajes como ‘Mi policía, la gente de Villa Luz está contigo’.



“Estamos cansados de la violencia. Aquí no estamos a favor de unos o de otros. Javier no merecía morir de esa forma, pero por dos policías (acusados de haberle causado la muerte) no pueden pagar todos, y mucho menos destruir el barrio”, dijo Camila Ramírez, habitante del barrio Santa Cecilia.



Así, pues, advirtieron los organizadores, Bogotá tendrá más manifestaciones como estas en los próximos días.

Para seguir leyendo:

-La historia de la poderosa mafia que se ocultaba en el sur de Bogotá



-¿Quién es el hombre enviado a prisión por el asesinato de su madre?

BOGOTÁ