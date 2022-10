El debate entre la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y la alcaldesa Claudia López, tuvo este martes un nuevo capítulo. La exconcejal opositora y una de las demandantes del acto legislativo que creó la región metropolitana Bogotá-Región, le pidió a la mandataria retirar del Concejo el proyecto que autoriza el ingreso de la ciudad a esta autoridad asociativa regional. De hecho, el cabildo distrital espera votar la iniciativa esta semana.



(Le recomendamos: Fuerte rifirrafe entre Minambiente y Claudia López por Región Metropolitana)

Según una carta que Muhamad envió a López, la creación de la región está “precedida de decisiones que restringen las garantías del derecho a la participación” debido a que no contempla las consultas populares y anuncia que en el Congreso empezará el trámite de un nuevo proyecto para modificar el artículo 325 de la Constitución, a fin de “recuperar la consulta popular como mecanismo de decisión vinculante”.



La respuesta de López, quien está fuera del país, no se hizo esperar. En su cuenta de Twitter señaló: “Lamento respuesta más de exconcejal que de ministra. ¿Cuándo asumirán que somos gobiernos aliados del cambio? Que tenemos una oportunidad histórica y única. Pido al menos respetar la deliberación democrática del Concejo de Bogotá, en vez de ejercer saboteos del pasado o abusos en presente”.



El cruce de pronunciamientos se da semanas después de que la mandataria solicitó al Presidente una reforma de la CAR Cundinamarca y la creación de una nueva autoridad ambiental exclusiva para la región, tema sobre el que Muhamad también tiene reservas. Dice que la propuesta se debe armonizar “con el programa de gobierno de Gustavo Petro”.

Esta discusión tiene lugar en un momento en el que venían mejorando las relaciones entre López y Petro, quienes estuvieron distanciados y desde diciembre entraron en acercamientos. No obstante, Mohamad, que hace parte del Pacto Histórico y desde el Concejo fue una dura crítica de la actual administración, rechazó la región metropolitana y fue uno de los seis demandantes.



La suerte del proyecto parece echada, y al menos 30 municipios de Cundinamarca están ad portas de ingresar, pues solo esperan la decisión de la capital para hacer lo propio, según pudo confirmar EL TIEMPO. La región metropolitana ya tuvo aprobación de la Asamblea departamental.



El presidente del Concejo, Samir Abisambra, afirmó que una vez resuelvan los impedimentos y recusaciones –el martes ingresaron nuevas– continuarán con el debate. “Si la ministra pide que retiren el proyecto o no, no es nuestro menester. Nuestra obligación es dar la discusión y que los 45 concejales podamos participar del proyecto”, dijo.



A la discusión se sumó el gobernador Nicolás García, quien señaló que una cosa es la participación ciudadana, y otra, las consultas populares y recordó que el proceso de concertación y construcción del proyecto tuvo la participación de más 6.000 personas. “La ministra tiene hoy otro rol (distinto) al que tenía antes como concejal y por eso la invitamos, como es su deber y como estamos seguros lo va hacer, a respetar la autonomía territorial”, señaló García, y pidió que “se respete la autonomía del Concejo distrital y, sea lo que ellos decidan, lo respetemos y lo acatemos”.



(Lea también: Así va la nutrición de mujeres gestantes y niños migrantes en Bogotá)

En el debate terció la senadora Angélica Lozano, quien apoyó en el Congreso la creación de la región metropolitana. En un tuit le recordó a la ministra que hace un año la Corte Constitucional declaró exequible el acto legislativo por el cual se reformó el artículo 325 de la Constitución. “La @CConstitucional el 14 de octubre del 21 negó por unanimidad la demanda que usted presentó. Rechazó sus pretensiones y aclaró que como no se fusionan ni anexan municipios, no es necesaria la consulta popular en RM ¿Acatamos los fallos?”. En efecto, en el fallo la Corte señaló: “No se predica una vulneración al derecho a la consulta previa a las comunidades étnicamente diferenciadas”.



Lozano indicó además que en 2014 el entonces alcalde Gustavo Petro “creó” la Rape (Región Administrativa y de Planeación Especial) con cinco departamentos y Bogotá sin consulta popular. “(...) Buen ejemplo: es figura asociativa que no los fusionó ni absorbió, se asocian para temas concretos. ¿Tuvo consulta popular? No ¿Es válida? Sí”.

La alcaldesa encargada, Edna Bonilla, en tono conciliador, llamó a “unir esfuerzos por la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, donde podemos hacer convergencia sin perder competencias. Esta es una alianza en la que juntos trabajaremos por el desarrollo de una región en conjunto, como iguales. Que el interés general sea primero”, dijo.



Al ser consultado sobre el tema, Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos y quien le ha hecho seguimiento a la creación de la región metropolitana, le dijo a este diario que “el proceso ha sido discutido y concertado entre diferentes actores políticos y sociales. No es posible que la antes concejala y hoy ministra desconozca esta realidad. Tampoco puede pasar por alto la democracia representativa y la autonomía territorial”.



Pero, más allá de la discusión entre la ministra y la alcaldesa, lo que muchos se preguntan es qué tanto eso puede afectar las relaciones armoniosas entre López y Petro. O mejor, entre el Distrito y la Nación.



GUILLERMO REINOSO Y CAMILO A. CASTILLO

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias de Bogotá