Bogotá: miles de almas cantan juntas de nuevo en Rock al Parque

Hasta a un kilómetro de distancia de las tarimas del parque Simón Bolívar se alcanza a escuchar por estos días la electricidad propia del festival Rock al Parque. El desfile de ‘roqueros’ por cada una de las esquinas de los anillos de seguridad ha transcurrido en tranquilidad, en ese ritual de un fin de semana que ya completa 29 años.

No es solo decibeles: también es el reto cultural de convocar a miles de asistentes, usualmente público joven, en torno a un género que ya no encuentran en la radio comercial, en una época en la que ya no se vende música, cuando los sonidos imperantes son el urbano y el reguetón. Además, Rock al Parque viene a hacer su segunda edición después de pandemia, tras dos años de ausencia. En 2022 reunió a más de 300.000 personas y esta vez espera convocar aún más.

Facebook Twitter Linkedin

Bogotá, 12 de noviembre del 2023. En el Parque Metropolitano Simón Bolívar, se lleva a cabo el segundo día del fin de semana del festival Rock al Parque 2023. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Este año, entre los artistas que conforman el cartel se encuentran, en los sonidos más duros, bandas como la sueca In Flames, y por Estados Unidos, Agnostic Front, Overkill y Makewar; de España, Saratoga, pero también apuestas arriesgadas como El Kanka, en la cuota latinoamericana y más orientada al rock pop y a las fusiones, están nombres tan importantes como Julieta Venegas (México); Los Pericos y Los Auténticos Decadentes, por Argentina; Javiera Mena y Matías Aguayo, por Chile, apenas por mencionar algunos de los internacionales, mientras que en los nacionales están Aterciopelados, Javier Alerta, Los Petit Fellas, entre los más destacados, así como 20 bandas distritales seleccionadas por convocatoria.



Esta edición de Rock al Parque, que se desarrolla en tres escenarios dentro del parque (Plaza, Bio y Eco), cuenta además con programadores nuevos: María Camila Rivas, Rodrigo Duarte y Héctor Mora –uno de los fundadores del festival– conformaron el comité curatorial.

El gozo del ‘pogo’

En las habituales ‘licuadoras’ humanas, como llaman a los centros más intensos del famoso ‘pogo’ –esa celebración en círculos con empujones y algunos puños y patadas–, se involucran hombres y mujeres (algunas ‘licuadoras’ son exclusivas de mujeres). También fue notoria la presencia de muchos menores de edad –mayores de 14 años– acompañados por sus padres.



Esta escena del rock está en constante evolución, lo que significa ser receptiva a la mezcla de sonidos, incluso de las tradiciones. Símbolo de esto han sido durante este fin de semana presentaciones de las agrupaciones Ensamble Arsis, que nació en Soacha y que en su sonido integra bandolas y tiples, o Las Guaguas del Pank, banda oriunda de Pasto y que llegó a Bogotá por intercambio con el festival Galeras Rock, que es una mezcla de punk y sonidos nariñenses.

Facebook Twitter Linkedin

Bogotá, 12 de noviembre del 2023. En el Parque Metropolitano Simón Bolívar, se lleva a cabo el segundo día del fin de semana del festival Rock al Parque 2023. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

“Todos estamos incluidos acá. Eso es lo bonito del metal. Hoy en día, 2023, todavía nos sentimos identificados con estos palos. Ahora, báilense este bambuco”, exhortó el vocalista de Ensamble Arsis este domingo.



El público de Rock al Parque tiende además a manifestarse como un colectivo, una conciencia de la juventud de la ciudad, con una opinión e incluso con posturas políticas que se convierten en coros. Este año no ha sido la excepción: una valla de más de 20 metros de ancho fue extendida por los asistentes en la parte frontal de las barreras que separan al público de los artistas. Su mensaje reclamaba: “Palestina Libre”. En opinión del columnista Santiago Rivas –y asistente al festival– a través de X, esto contrastó con que no viera, al menos el primer día, que los artistas en tarima hicieran alguna alusión a lo que ocurre en la Franja de Gaza: “La gente, en cambio, firme”.



Muy diferente fue el segundo día, en el que las bandas de punk establecieron sus mensajes políticos en presentaciones como la de la banda de punk Desgobierno, con más de 20 años de existencia, que durante su presentación envió sus pullas acostumbradas a gobiernos anteriores: “Siempre anarquistas, nunca derechistas”, arengaba el vocalista ‘Vejete’.



En contraste, algunos asistentes comentaron que los volúmenes que se manejan en cada escenario causan que a veces se cruce el sonido de una presentación en la tarima Bio con la Eco.



El cierre de este lunes será con Aterciopelados y Los Auténticos Decadentes en el escenario principal; con El Kanka, Cabra y Julieta Venegas en el Bio y con Los Árboles en el Eco.





ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

REDACCIÓN BOGOTÁ