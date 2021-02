Mientras Distrito anuncia regreso a aulas, Fecode insiste en no volver

Bogotá se prepara para el regreso a clases de los estudiantes de colegios públicos. Según confirmó la Secretaría de Educación, el próximo lunes 15 de febrero regresarán ocho instituciones a clases: estos son colegios que ya habían vivido pilotos de reactivación en el 2020. Sin embargo, hasta el momento, no se han confirmado los nombres.



Este regreso será bajo lo que el Distrito ha denominado Reapertura Gradual, Progresiva y Segura (R-GPS), y que está basada en experiencias de países que entraron a esta etapa como China, Francia, Japón, Corea del Sur, Argentina, España, Vietnam, Dinamarca, Noruega y Uruguay.



Para dar inicio a esta reapertura, el Distrito realizó visitas de diagnóstico y acompañamientos a los colegios, intervenciones de infraestructura y mejoramientos, compra de elementos de bioseguridad para la comunidad educativa, entre otros.

Aunque los principios orientadores de esta estrategia son proteger la salud y la vida de los miembros de la comunidad (estudiantes y docentes), y garantizar el derecho a la educación, Fecode y la ADE se resisten a volver a las aulas de clase.



“No regresamos a clase hasta que existan las condiciones de seguridad y salubridad. Exigimos todas las condiciones, no solo gel o alcohol”, dijo William Agudelo, presidente de la ADE.



De hecho, este viernes, maestros afiliados a la Asociación Distrital de Educadores, sindicato de profesores de colegios públicos de Bogotá que forma parte de Fecode, protestaron en frente de la Secretaría de Educación pidiendo que se retrase el retorno a las clases presenciales.

A propósito de estas manifestaciones, William Velandia, presidente de Fecode, le aseguró a EL TIEMPO que la negativa del magisterio no se debe a que rechacen volver a las aulas, sino a que, en su opinión, no existen las condiciones necesarias para volver.



“Queremos ese retorno presencial a las aulas, ojalá en el menor tiempo posible, pero debe ser un retorno seguro. Le hemos dicho ‘No’ a este regreso a clases presenciales con alternancia porque es poner en un riesgo innecesario a las comunidades educativas, es desconocer los conceptos de la comunidad científica. No hay una garantía plena de la apropiación oportuna de los recursos, y no atiende las cifras en materia de contagio y fallecidos”, manifestó William Velandia.



Sin embargo, la alcaldesa se mantiene firme en la idea de reactivar los colegios que hayan aprobado sus protocolos de operación.



“El derecho a la educación es constitucional y de obligatorio cumplimiento. Nadie puede negarles a los niños ese derecho”, manifestó este jueves la alcaldesa Claudia López, quien insistió este viernes en que era necesario: “Las cifras de desempleo de las mujeres no van a bajar si los niños no pueden retornar al colegio y el Sistema Distrital de Cuidado no puede ayudarlas en el cuidado que ellas tienen que hacer gratis, y sacrificando sus posibilidades”.

El Distrito se basó en advertencias de Unicef y la Unesco de la importancia de volver a las aulas. “El cierre de escuelas en todo el mundo en respuesta a la pandemia de covid-19 representa un riesgo sin precedentes para la educación, la protección y el bienestar de los niños (…). Entre los riesgos a largo plazo se encuentran el aumento de la desigualdad, el empeoramiento de los resultados sanitarios y la reducción de la cohesión social”, dijo la Unesco en el 2020.

