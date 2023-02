En entrevista con EL TIEMPO, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, habló sobre los recursos para las líneas 1 y 2 del metro de Bogotá, y otras obras calves para la ciudad. Además, afirma que no hubo chantaje en sus declaraciones pasadas.



¿Por qué las líneas 1 y 2 del metro de Bogotá no están en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND), que será ley? ¿Es un mensaje de que no es prioridad o qué explicación tiene esa decisión?



Ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Foto: MinTransporte

En el marco de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 310 de 1996, modificado por el artículo 100 de la Ley 1955 de 2019, los proyectos primera línea del metro de Bogotá (tramo 1) y línea 2 cuentan con la cofinanciación de la Nación, soportada en la declaratoria de importancia estratégica realizada en documentos Conpes de 2017 y 2022. Adicionalmente, en los convenios de cofinanciación de esos dos proyectos suscritos por Nación y Distrito, en atención a las recomendaciones de dichos documentos Conpes, están definidos los montos, los términos y las condiciones bajo los cuales las partes concurren a la cofinanciación de los proyectos. En estos convenios se contemplan las vigencias futuras comprometidas. Por eso, los proyectos de la primera y segunda línea, al estar cofinanciados por la Nación, no requieren ser incluidos nuevamente en el PND. No significa que no se van a honrar los compromisos ya adquiridos por la Nación.

¿Cómo están previstas las vigencias futuras para la línea 1 y la línea 2 del metro? ¿Las honrará el actual gobierno, aunque no le tocará ninguna en la presidencia de Petro?



Los recursos de la cofinanciación de la Nación para la primera línea del metro están garantizados a través de las vigencias futuras excepcionales de acuerdo con los avales fiscales otorgados en su momento por el Confis. Es de señalar que el Confis otorgó avales fiscales de las vigencias futuras para el proyecto de la línea 1, el 25 de septiembre de 2017, y para el proyecto de la línea 2, el 22 de julio de 2022, todo lo anterior de conformidad con las leyes. En tal virtud, se tiene que los recursos para los dos proyectos se encuentran soportados y garantizados con base en los documentos Conpes de 2017 y 2022, de declaratoria de importancia estratégica, y en los convenios de cofinanciación de los mismos.

En el PND tampoco aparece la troncal de la calle 13, un proyecto que hace parte del plan estratégico de movilidad y que tiene apertura de licitación...



En línea con la respuesta anterior, el proyecto troncal calle 13 entre la carrera 50 y el río Bogotá también cuenta con cofinanciación de la Nación, según lo dispuesto en las leyes. Y se tiene la declaratoria de importancia estratégica del proyecto, al igual que el de la línea 2 del metro. Los recursos para este proyecto se encuentran garantizados a través de las vigencias futuras excepcionales otorgadas en julio de 2022 por el Confis, todo lo anterior de conformidad con las normas vigentes.

Si el mensaje es que ya esas obras están en anteriores PND, ¿cómo se explica que en cambio sí aparecen el proyecto del Regiotram del Norte, Doña Juana y el hospital San Juan de Dios?



El Regiotram del Norte sí está incluido en el PND 2022-2026, considerando que no cuenta con la cofinanciación de la Nación, entre otras razones, porque el Distrito y la Gobernación de Cundinamarca, a través del convenio suscrito con Findeter, según lo que nos han informado, hasta ahora avanzan en los estudios de factibilidad y en la preparación de los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley 310 de 1996, modificado por el artículo 100 de la Ley 1955 de 2019, para ser presentados para la cofinanciación de la Nación. Estos requisitos ya están reglamentados en una resolución expedida por el Ministerio de Transporte.



Considerando que el Distrito y la Gobernación de Cundinamarca priorizaron el proyecto Regiotram del Norte en el Conpes de ‘Apoyo del Gobierno Nacional a la actualización del programa integral de movilidad de la Región Bogotá-Cundinamarca’ para ser presentado para cofinanciación, la Nación, dentro de su planeación, ha previsto la inclusión de este proyecto de transporte en el plan de desarrollo. Argumentos similares se predican respecto de Doña Juana y el hospital San Juan de Dios.

¿Fue presión, advertencia, amenaza o chantaje su anuncio inicial de que se va a parar financiación de otras obras si no se accede a ajustar la primera línea del metro, o no se dio a entender?



No hubo de mi parte ninguna presión, advertencia, amenaza ni chantaje en mis declaraciones respecto a la molestia que en su momento causaron las declaraciones del gerente del metro de Bogotá y de la alcaldesa en el sentido de que no habría modificación alguna al trazado de la línea 1 del metro, cuando se había acordado la integración de dos grupos de trabajo para discutir y analizar dicha viabilidad. Hoy, con satisfacción, reconozco que se ha logrado superar cualquier diferencia al respecto, y se ha restablecido el diálogo entre las partes para resolver los temas acordados de manera constructiva y concertada.



El Ministerio de Transporte ha sido enfático en que el actual gobierno nacional honrará los compromisos adquiridos relacionados con el desembolso de los recursos para los proyectos de transporte del Distrito, que la Nación está cofinanciando, incluida la primera línea del metro. Prueba de lo anterior es el cumplimiento del Gobierno en la realización de los desembolsos de los recursos, que están contemplados en los convenios de cofinanciación de los proyectos de la primera línea del metro (193.365 millones de pesos) y de las troncales alimentadoras como las avenidas 68 y Ciudad de Cali (129.597 millones de pesos), ambos realizados el 17 de enero de este año. Además, se tiene contemplado realizar desembolsos para las vigencias de 2023 a 2026, por 2,04 billones de pesos constantes de 2022 para la primera línea y por 891.134 millones de pesos para las troncales alimentadoras.

¿Por qué el debate político se ha terminado imponiendo sobre la discusión técnica?



Puede ser que sea percibido de esa forma, dado que las decisiones más relevantes de Nación y ciudad en materia de transporte masivo y de desarrollo urbano usualmente están precedidas por la discusión política, en la que se buscan acuerdos de visión futura para la construcción de sociedad, el manejo del medioambiente y la consolidación del territorio. Sin embargo, el hecho de que nuestro presidente Gustavo Petro haya sido alcalde de la ciudad y que en su plan de desarrollo distrital concibió este proyecto como una oportunidad de solucionar los problemas de movilidad considerando temas urbanísticos, ambientales y paisajísticos, entre otros, es normal que retome lo estudiado en su paso por la administración del Distrito. Siempre pensando en la defensa del interés público y aprovechando el momento en que se encuentra el proceso de análisis de los estudios técnicos sobre el trazado de la línea 1. Esto le permite al Presidente, como cofinanciador del 70 por ciento, fijar su posición frente a la necesidad de que se construya el mejor metro para una ciudad que así se lo merece, evitando un grave impacto urbanístico para la avenida Caracas. Los estudios técnicos son la base para la toma de decisiones en todos sus componentes y, por ello, son tenidos en cuenta y se atienden todas las necesidades de la ciudadanía.

La Presidencia tiene conceptos jurídicos que indican que es posible modificar el contrato de la primera línea por acuerdo entre las partes, aunque cumpliendo con una serie de exigencias de ley… ¿Le ve opción a un acuerdo entre las partes: Empresa Metro y consorcio chino?



Por supuesto. De lo contrario, ¿qué sentido tendría la propuesta que ha formulado el Presidente? Es importante destacar que para sustentar la petición de modificación del contrato, el Gobierno solicitó tres conceptos jurídicos, los cuales ofrecieron una conclusión en común: que la ley y los precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado sí permiten —bajo una serie de condiciones, como el consenso entre las partes— la modificación del contrato. Por otro lado, están los conceptos y precisiones que formularon en la última reunión en la Presidencia el consorcio chino, el gerente del metro y la misma Alcaldía de Bogotá, los cuales son y seguirán siendo objeto de discusión en la mesa de trabajo que acordaron el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López.



Esperamos avanzar con la firmeza y la celeridad que se requieren para una decisión tan trascendental para la ciudad y para el país, en un proyecto soñado por varias generaciones. No se trata de correr, sino de construir priorizando las actividades, un consenso jurídico, contractual y financiero, para viabilizar la modificación del contrato.

El debate del metro también ha preocupado porque se estaría invadiendo la autonomía de los municipios...



Si bien es cierto que el artículo 287 de la Constitución establece que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la ley, también es verídico que la Nación participa en un 70 por ciento en la cofinanciación del metro. Lo anterior hace que la Nación sea el cofinanciador primario del proyecto y que, por tanto, pueda orientar y apoyar la toma de decisiones del territorio en cuanto a la alternativa de implantación de este proyecto o de cualquier otro que cofinancie. Entonces no es posible dar por aceptado ese argumento. De lo contrario, bien pueden los entes territoriales financiar el 100 por ciento de los proyectos que los mismos originan, en desarrollo de su autonomía, donde la Nación no tendría injerencia alguna.

¿No les van a hacer los cables aéreos propuestos para Ciudad Bolívar, Soacha y La Calera?



La cofinanciación de la Nación de los proyectos de transporte priorizados por el Distrito y la Gobernación de Cundinamarca en el documento Conpes 4034 de 2021 estará sujeta al cumplimiento de los requisitos y las disposiciones establecidas en las leyes 310 de 1996 y 1955 de 2019, y a la disponibilidad de recursos de la Nación; requisitos que están reglamentados en la Resolución 13685 de 20202 expedida por el Ministerio de Transporte.



Ahora, frente a los proyectos de infraestructura prioritarios para este Gobierno del cambio, los mismos están así definidos en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo. Los cables aéreos que se mencionan, habrá que esperar que la alcaldía distrital realice la respectiva estructuración, y una vez sean presentados a consideración de este Ministerio, se determinará su viabilidad fiscal, financiera y técnica, observando siempre el marco fiscal de mediano plazo.

Solo ha habido una reunión de la mesa jurídica para revisar la viabilidad de un tramo subterráneo, ¿cómo va la mesa técnica y financiera...?



Se crearon dos mesas de trabajo: la jurídica y la técnica y financiera. La mesa técnica y financiera avanza en los análisis que permitan determinar viabilidad de la posibilidad de adicionar en valor el contrato, y las fuentes de recursos para financiar esa modificación para el soterramiento de la primera línea de metro, teniendo como base las alternativas propuestas por el consorcio chino, ello sin perder de vista la coordinación y articulación con los análisis y los resultados de la mesa jurídica, que a la fecha ya ha hecho tres reuniones.



Habrá una nueva reunión la siguiente semana, en la que el director jurídico distrital y su equipo entregarán sus consideraciones sobre el concepto presentado y sobre sus conclusiones en cuanto a la posibilidad de la modificación del contrato de la primera línea del metro.

GUILLERMO REINOSO

EDITOR DE BOGOTÁ​