Un insólito caso de violencia se presentó al interior de una institución educativa de la localidad de Ciudad Bolívar, una madre preocupada denunció que su hijo fue apuñalado por un compañero, mientras hacían una fila para reclamar un refrigerio.



(Puede ser de su interés: Critican a colegio en Bogotá por tener a estudiantes horas bajo el sol).

Estaban en la fila recibiendo el refrigerio, un niño sacó dos cuchillos, le pasó uno a mi hijo, no sé si empezó un juego de manos, pero mi hijo terminó herido y apuñalado en el brazo FACEBOOK

La acudiente del menor de edad expuso el caso en diálogo con CityTv, explicando que su hijo fue herido en el brazo con un cuchillo por un compañero de 15 años de edad que sacó dos cuchillos que ingresó al colegio en Bogotá.



“La versión que sé es que estaban en la fila recibiendo el refrigerio, un niño sacó dos cuchillos, le pasó uno a mi hijo, no sé si empezó un juego de manos, pero mi hijo terminó herido y apuñalado en el brazo. No sé si era una especie de juego o si había algún otro problema, pero resultó atacado con un arma corto punzante”, indicó la madre angustiada.



La mujer, que prefirió reservar su identidad, no ocultó su preocupación ante el caso porque le parece ‘incomprensible’ que un menor de edad pueda ingresar este tipo de armas a una institución educativa y cause un accidente que, por fortuna, no dejó ningún muerto.

El menor de edad sufrió una herida en su brazo. Foto: CityTv

Lo terrible del asunto es que cómo permiten que en los colegios ingresen cuchillos, son armas blancas, corto punzantes, aparte que este caso pudo ser peor FACEBOOK

“Lo terrible del asunto es cómo permiten que en los colegios ingresen cuchillos, son armas blancas, corto punzantes, aparte que este caso pudo ser peor, puede haber un muerto o un accidente. Hoy es mi hijo, mañana puede ser el hijo de cualquiera de los padres de familia”, afirmó la mujer.



Además, la madre de familia exigió que las entidades encargadas pongan la lupa sobre este tipo de casos y tomen “cartas en el asunto porque hay mucha violencia dentro de los colegios”.



“Es preocupante saber que los colegios no tienen controles, yo le pido a la Ministra de Educación, al presidente Petro y a las entidades correspondientes que por favor tomen cartas en el asunto, miren hacia los colegios públicos porque hay mucha violencia; que averigüen, verifiquen y tomen control, no entiendo por qué tiene que pasar este maltrato. Es muy triste la situación que está pasando en el colegio, ya no son lugares seguros para nuestros hijos”, señaló.

#ArribaBogotá



🚨l La mamá de un joven de 14 años de edad denuncia que su hijo fue agredido con arma blanca por un compañero dentro del colegio. La Secretaría de Educación ya adelanta la respectiva investigación.@juandnoticias@CityTv pic.twitter.com/r2ZNUrvNql — Arriba Bogotá CityTv (@ArribaBogota) June 2, 2023

Otra madre de familia del colegio ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, también denuncio otro caso similar, e indicó que a su hijo lo están hostigando sus propios compañeros, le fracturaron un brazo y él ya no quiere regresar a clases.



(Lea aquí: Atención: colegios Da Vinci y Francés se pronuncian por caso de violencia entre alumnos).



“Mi hijo ha sido herido ya dos veces, la primera vez le pegaron dentro del salón y le sacaron el aire, y en la segunda terminó con un brazo fracturado; aparte me lo tienen amenazado”, expresó la mujer.

Facebook Twitter Linkedin

Colegio de Ciudad Bolívar Foto: City Tv

Andrés Nieto, experto en seguridad, fue consultado por CityTv para analizar este tipo de casos y explicó que es una situación preocupante porque los menores de edad pueden conseguir armas blancas de forma muy sencilla en las inmediaciones de los colegios.



“¿Qué está pasando con las redes de cuidado o con adultos responsables? No puede ser que los menores de edad estén andando con armas, que consiguen desde 500 pesos alrededor de las instituciones en compra libre, y los adultos no se den cuenta”, afirmó Nieto.



Por otro lado, la Secretaría de Educación de Bogotá indicó que en estos casos se debe “llamar a la Línea 123 y solicitar el servicio de la Policía o una ambulancia para atender con prontitud al joven lesionado e implementar las acciones pertinentes”. Además, esta denuncia será tratada por medio de la oficina de convivencia escolar que implementa mesas de trabajo y brinda acompañamiento a estudiantes y familiares.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Con información de María Paula Blelcázar, periodista de CityTv.

