En Navidad, Bogotá se prepara para contener covid-19 y la inseguridad

Bogotá se blindó para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos que pasarán la temporada de fin de año en la capital del país. Las acciones del Distrito estarán centradas en asegurar la seguridad sanitaria –conteniendo lo más posible el covid-19– y la seguridad personal, especialmente la de mujeres.

“En esta época navideña no nos podemos descuidar con el covid, y por eso nuestras estrategias se van a intensificar. Si tienen sintomatología respiratoria, no salgan, no viajen... logremos contener estos casos dentro de los hogares para disfrutar la Navidad. El Laboratorio distrital de Salud Pública tendrá las suficientes pruebas PCR y seguirá la atención médica domiciliaria”, confirmó el secretario de Salud, Alejandro Gómez, durante la presentación de la estrategia para esta Navidad en medio de la pandemia.

Después de todo, el virus aún está en la capital. La página web Saludata indicaba que, al 30 de noviembre, había 19.983 casos activos, y ayer se reportaron 1.914 nuevos. A la fecha, 8.570 personas han fallecido en la ciudad por el covid-19. Y, aunque la ocupación UCI para este virus va en el 51,5 por ciento, el llamado es a no bajar la guardia. “Le recomendamos a la gente evitar reuniones masivas en espacios cerrados y poco ventilados. Eso es de altísimo riesgo. Si quiere salir con su familia, salga con tapabocas y haga lavado de manos. Navidad ‘A cielo abierto’ es mucho más segura que una celebración en sitio cerrado y poco ventilado”, dijo la alcaldesa Claudia López.



En la capital no habrá toque de queda, ni ley seca ni reglas nuevas. En general, las medidas serán las mismas que se vienen manejando. En cuanto al licor, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, recordó que “está permitido el consumo de bebidas embriagantes en los establecimientos de la estrategia de ‘Bogotá a cielo abierto’, y en gastrobares donde se sirvan alimentos con bebidas. Estos establecimientos no tienen restricción del consumo hasta la medianoche. Para quienes quieran abastecerse en un supermercado o una tienda, será entre las 10 p. m. y las 10 a. m.”.



Estas decisiones se enmarcan en la estrategia de seguridad ‘Navidad, segura y feliz’.

Cuidado en las calles



El Distrito confirmó que serán 4.000 los policías que recorrerán, en tres turnos, calles y parques, y la próxima semana serán anunciados otros refuerzos que enviará la Dirección Nacional de la Policía. Adicionalmente, habrá 450 gestores de convivencia.

La mandataria de los bogotanos precisó que, además del fortalecimiento del pie de fuerza, se llevarán a cabo seis acciones más. Habrá 2.436 actividades (49 diarias), entre operativos, patrullajes, vigilancia y controles en la calle para combatir el crimen y la delincuencia; prohibición de pólvora, restricción del consumo de alcohol, plan de seguridad vial, y en TransMilenio, atención a violencia de género y acciones en salud.



“La gran mayoría de los delitos de alto impacto se han reducido durante este año, y en esta Navidad vamos a redoblar los esfuerzos para seguir la tendencia a la baja. No vamos a bajar la guardia y seguiremos enfrentando a los delincuentes con este plan por la tranquilidad de todos y todas”, afirmó el secretario de Seguridad, Hugo Acero.



Un anuncio importante fue que se realizarán 2.436 intervenciones en territorio en las 20 localidades, 491 actividades de patrullajes mixtos entre el Ejército y la Policía, 315 actividades para desincentivar el porte de armas cortopunzantes y de fuego, además de la priorización de 19 UPZ identificadas como de alto riesgo.



Al tiempo, la alcaldesa, como lo ha hecho con las estrategias de seguridad implementadas en la ciudad este año, tendrá un fuerte componente de atención a violencias de género. Para eso, las líneas Púrpura, de emergencias 123 y los hospitales de Suba, Kennedy, Santa Clara y Meissen, y la clínica San Rafael, tendrán atención las 24 horas, y las Casas de Igualdad de Oportunidades ofrecerán atención psicosocial y orientación jurídica.



Y habrá un componente de seguridad vial. La ciudad contará con 180 unidades del Grupo Operativo en vía, 60 unidades de Policía de Tránsito, 50 grúas y control de velocidad en ocho puntos críticos. También se realizarán 590 operativos de control en 138 estaciones y nueve portales de TransMilenio y en 211 paraderos críticos del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

