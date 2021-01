‘Me daban las 10:30 de la noche en la calle por subir una tarea’

Muchas han sido las dificultades que los estudiantes de colegios públicos en Bogotá han tenido que sortear para cumplir académicamente con las clases virtuales. El no tener un dispositivo electrónico o tenerlo pero sin internet son las barreras más frecuentes que han encontrado.

Es el caso de Danny González, alumna del colegio República Bolivariana de Venezuela, en la localidad de Los Mártires, en el centro de la ciudad. No obstante, esta joven, que hoy se encuentra en grado once, es un ejemplo de compromiso con el estudio.



“Desde que empezamos las clases remotas fue bastante complicado, porque en mi casa el único dispositivo es mi celular, el cual no tiene internet. Entonces, lo que hacía era tratar de conectarme a diferentes wifi que encontrara gratuitamente en la calle”, explicó.





Eso la obligó a que sus jornadas de estudio fueran mucho más largas, dado que en las mañanas y tardes recibía las clases, y en las tardes y noches hacía los trabajos que debía entregar en una plataforma web.



Como su celular no tenía la herramienta de Word, “yo me iba para donde una vecina que me prestaba el computador. Pero con tan mala fortuna que un día se dañó. Lo otro que intenté fue irme a la casa de mi abuela y pegarme a una pared de la casa a ver si de algún modo agarraba algo de señal, pero tampoco me funcionaba mucho, por lo que me las arreglé solo con el celular”, contó la alumna.



Eso se le convirtió en un caos, pues los archivos que guardaba eran muy pesados para el dispositivo, que tenía poca capacidad de memoria.



Cuando por fin los tenía listos para subir, “ya eran horas de la noche. Entonces, me tocaba, acompañada de mis padres, ir a buscar un punto en la calle que tiene el Distrito donde hay wifi gratis y así subir las tareas. Pero ahí nos alcanzaron a dar hasta las 10:30 de la noche porque el internet es supremamente lento, y así fue cada noche”, agregó.



(Además: Lo bueno y lo malo de la educación virtual en los colegios)



Aunque aclara que también debe agradecerles, sobre todo, a sus maestros, que la ayudaron pacientemente las veces que, por obvias razones, ella, o alguno de sus compañeros, se retrasó en dichas entregas.



Pero todo ese esfuerzo recibió ayer una recompensa. Danny fue una de las 1.067 estudiantes de colegios públicos en la ciudad que recibieron una tableta del Distrito con una tarjeta SIM con datos móviles.



“Tenemos la oportunidad de empezar la entrega de los 100.000 dispositivos con los que nos comprometimos para garantizar la conectividad de los estudiantes en nuestra ciudad”, aseguró la alcaldesa Claudia López, quien se dirigió hasta la casa de la estudiante para hacerle personalmente entrega de la herramienta tecnológica.



En total serán 105.686 los estudiantes beneficiados, que pertenezcan a zonas rurales o a las 100 instituciones educativas distritales que tienen mayor índice de pobreza, que tengan alguna discapacidad, perteneciente a algún grupo étnico, o sea víctima del conflicto armado, según estudios de la Universidad Nacional de Colombia.



De estos dispositivos, 2.870 fueron donados por el Grupo Energía de Bogotá, y serán entregados del 28 de febrero al 11 de marzo.



La cantidad restante corresponde a las tabletas y portátiles comprados por la Alcaldía, y que serán entregadas en dos fases: del 13 de marzo al 7 de abril y del 12 de abril al 31 de mayo, según el cronograma de la Secretaría de Educación.



“Esto es una ayuda enorme para terminar mis estudios. En lo poco que la he usado navega bastante rápido y eso me va a dejar más tiempo libre, para jugar fútbol, bailar y leer, que son mis pasatiempos favoritos”, señaló Danny.



Esta joven también espera que la herramienta le permita reforzar mucho más sus conocimientos y así acceder a alguna de las dos opciones profesionales que tiene. Hacer la carrera militar o estudiar economía, pues siempre quiere estar a servicio de la comunidad.



REDACCIÓN BOGOTÁ

EN TWITTER: @Andres28orjuela

Para seguir leyendo:

-Bogotá regresa a clases de forma virtual y entrega tablets a alumnos



-¿Qué pasará con colegios privados?: Secretaria de Educación responde