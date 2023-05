La tercera es la vencida. Eso espera Valeria Avendaño, una joven de 19 años que se graduó en 2021 como bachiller y que en dos ocasiones anteriores ha intentado ser una de las beneficiarias del programa ‘Jóvenes a la U’, pero no lo ha logrado.

Ella fue una de los cerca de 17.000 personas que acudieron al ‘Festival Jóvenes a la U’ que se realizó en el parque Simón Bolívar y en el que 44 instituciones de educación superior estuvieron ofreciendo asesoría y dando a conocer sus programas.



Este programa de la Secretaría Distrital de Educación y la Agencia Atenea entregará en esta quinta edición 11.000 cupos en 900 programas, en las modalidades profesional, tecnológico, técnico y ciclos cortos.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López y la secretaria de Educación, Edna Bonilla, estuvieron en el 'Festival Jóvenes a la U' Foto: Alcaldía de Bogotá

Está dirigido a personas menores de 28 años y los beneficiarios tienen garantizada la matrícula y un apoyo económico de un salario mínimo por semestre.



En la jornada, los asistentes y los familiares que los acompañaban, además de conocer de los programas académicos que ofrecen las universidades vinculadas, pudieron disfrutar de presentaciones musicales y exposiciones y participar en talleres de orientación vocacional.

Voces de los aspirantes

Uno no tuvo la oportunidad de estudiar. Trabajo en una lavandería industrial y mis posibilidades eran reducidas cuando joven FACEBOOK

TWITTER

Valeria Avendaño se graduó de la Institución Educativa Compartir de Suba, un colegio distrital, y quiere convertirse en fisioterapeuta, pero sabe que solo puede estudiar con una beca.



Su papá, Antonio Avendaño, y su mamá, Alexandra Sarmiento, quienes la acompañaron y la animan a persistir en su objetivo, no cuentan con los recursos económicos para financiar la universidad.



Por eso, con la esperanza de que esta vez sí tenga la oportunidad, Valeria se inscribió en los programas profesional, tecnológico, técnico y por ciclos de aprendizaje en las universidades del Rosario y Manuela Beltrán. Su segunda opción es un técnico en prehospitalario.



"Uno no tuvo la oportunidad de estudiar, yo trabajo en una lavandería industrial y mis posibilidades eran mucho más reducidas cuando joven", dice su padre, quien se ve ansioso de que en esta ocasión su hija pueda hacer realidad su deseo y por el cual en los últimos dos años se han inscrito en tres convocatorias.

Así se vivió la quinta convocatoria de 'Jóvenes a la U' Foto: Alcaldía de Bogotá

Soy independiente, fabrico velas, y los recursos no alcanzan para garantizarle un mejor estudio FACEBOOK

TWITTER

En una situación parecida se encuentra Nicolle Dayan Pedraza, una joven de 18 años que recién se graduó de bachiller y tiene grandes sueños para la vida. Quiere estudiar, viajar y lograr solvencia económica para ayudar a la gente.



Pero ese propósito no es posible, o al menos sería más complicado, sin un cupo en la universidad.



Esta estudiante del colegio El Ensueño, de Ciudad Bolívar, quiere ser psicóloga o trabajadora social y por eso consultó los stands de las universidades Nacional, Manuela Beltrán, La Salle y Antonio Nariño, y en todas se inscribió.



Zulma Bonilla, su madre y quien la acompaña en la fila, dice que están buscando la universidad que más le cubra el valor de la matrícula porque, de lo contrario, Nicolle no podría estudiar, o le tocaría aspirar al Sena.



"Soy independiente, fabrico velas, y los recursos no alcanzan para garantizarle un mejor estudio", dice la madre.



Ella vive con sus dos hijas y su hijo en Casa Grande, un barrio de Ciudad Bolívar, y quiere que Nicolle siga los pasos de su hermana mayor, quien estudió en el Politécnico Grancolombiano. Y el muchacho estudia en el Sena.

El evento de Jóvenes a la U se vivió con muestras artísticas y presentaciones musicales. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Otro caso es el de Karen Tatiana Urrea, de 18 años. Se graduó el año pasado como bachiller en un colegio distrital en Bosa y estaba esperando una nueva convocatoria de ‘Jóvenes a la U’. Se había inscrito en diciembre pasado y no fue seleccionada.



Esta bogotana fue al parque Simón Bolívar con su madre, Sharick Sáenz, y se inscribió, según dijo, en lo que más pudo, es decir, en las cuatro modalidades de educación que ofrece el programa.



Karen quiere ser educadora infantil o, si no le sale, fisioterapeuta. La gustaron las opciones de la Universidad Gran Colombia y de lograrlo se convertiría en la primera en su familia en llegar a una institución de educación superior.



"Nos interesa esa oportunidad. No tenemos los medios y la única manera de realizar ese sueño es que nos saliera esta ayuda", afirmó la madre, quien trabaja en oficios varios y por días.

Así se vivió la jornada

Durante la jornada, que comenzó a las 9 a. m. y terminó a las 3 de la tarde, 8.400 jóvenes lograron inscribirse. Quienes no lo consiguieron podrán registrarse en las páginas web de la Secretaría Distrital de Educación y la Agencia Atenea agenciaatenea.gov.co/convocatorias/quinta-convocatoria-jovenes-la-u.



Edna Bonilla, secretaria de Educación de Bogotá, consideró como exitosa la respuesta de los bogotanos y precisó que aún hay tiempo para inscribirse.



El plazo vence el 15 de mayo próximo y los resultados se darán a conocer en junio.



Bonilla destacó que en el segundo semestre habrá alrededor de 36.000 estudiantes becados en 50 universidades que hacen parte del programa ‘Jóvenes a la U’.



La de ayer es la convocatoria más grande del programa insignia de la administración de Claudia López. En la anterior, que tuvo lugar entre noviembre y diciembre pasados, el Distrito ofreció un total de 10.000 cupos para estudiar en instituciones universitarias.

Guillermo Reinoso

EDITOR BOGOTÁ



Paula Valentina Rodríguez

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

Más noticias de Bogotá en EL TIEMPO