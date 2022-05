Avanza sin mayores complicaciones la aprobación del segundo cupo de endeudamiento solicitado por la Administración al Concejo de la ciudad. Hace 18 meses se le había aprobado el primero por un valor de $10, 7 billones para financiar el plan de rescate social en un contexto de pandemia. En esta oportunidad, el segundo cupo tiene un valor global de $11, 7 billones, sin contar el valor adicional de $3,8 billones aprobado para la ampliación de la planta de tratamiento Canoas, a cargo de la Empresa de Acueducto de Bogotá.



(Le puede interesar: Ciudades huérfanas en la campaña presidencial)



Financiar proyectos con deuda es una herramienta válida que tienen las administraciones cuando los ingresos propios y las transferencias no son suficientes; en otros casos también se acude a comprometer las vigencias futuras, como fue el caso de la primera línea de metro.



Sin embargo, el tema de fondo es reflexionar si vale o no la pena endeudarse dadas las circunstancias del momento; si los proyectos lo ameritan; si las tasas de interés son atractivas y si la deuda se va asumir con la banca local, privada o multilateral. En todo caso, serán compromisos financieros que afectan los gastos recurrentes del Distrito pues, como toda deuda, hay que pagarla mes a mes incluyendo intereses, situación que de alguna manera sí afecta la capacidad de endeudamiento de los próximos gobiernos distritales, pues hace tiempo no se veía una administración que se endeudara tanto, aunque está dentro de los márgenes permitidos.



Para empezar, hay que mencionar que en esta oportunidad el cupo de deuda se dirige a financiar, principalmente, proyectos de infraestructura como colegios y la segunda línea de metro, mientras un porcentaje menor se destina a becas de educación técnica y tecnológica. Ampliar los cupos escolares a través de la construcción de 25 colegios es necesario, una apuesta que también quedó contemplada en el POT. Sin embargo, hay que tener presente los cambios demográficos que registra hoy la ciudad, donde cada vez nacen menos niños y los hogares son más pequeños, hecho que en un futuro tendrá un impacto en la demanda de cupos en la educación pública y privada. No obstante, se puede concebir, desde ya, esa infraestructura con un carácter multipropósito para hacerla más eficiente. Entre otras cosas, porque hacer más colegios significa destinar más recursos para los gastos operativos y administrativos de cada plantel, aspectos que no se han mencionado en la discusión para la aprobación del cupo.



(Le recomendamos: Las tres preguntas de la Procuraduría sobre auditoría a software electoral)

Destinar 1,4 billones de pesos para garantizar 56 mil becas de educación superior es una iniciativa importante, pero requiere articulación con las apuestas de desarrollo económico de la ciudad a futuro, pues lo ideal es que, una vez graduados, puedan obtener un empleo de calidad en alguno de los sectores productivos de la economía capitalina. No obstante, hoy poco se ha avanzado en la política de educación orientada al empleo. Por otro lado, es importante vigilar los mecanismos de asignación de esas becas, desde la selección de beneficiarios hasta la calidad de la educación que ofrecen las universidades seleccionadas. Algo similar debe concebirse para vigilar los $300 mil millones adicionales destinados a la Universidad Distrital, donde los casos de corrupción y malas prácticas administrativas han sido evidentes en los últimos años.



Frente a los $2,8 billones destinados a la segunda línea de metro, aún no se cuenta con los estudios a detalle y mucho menos se conoce cuánto costará la obra en su totalidad que, según cálculos iniciales, puede llegar a duplicar el costo de la primera línea. Y aunque el gobierno nacional, que ya va de salida, ha mostrado interés en financiarla, todavía no compromete recursos, pues en el fondo sabe que su margen fiscal es reducido. Ahora bien, la Administración Distrital tampoco ha mencionado cómo va a financiar la obra y mucho menos la operación de la misma. Ni siquiera sabemos qué porcentaje del presupuesto total se cubre con esos $2,8 billones que están solicitando.



Mención aparte merecen los recursos solicitados para la PTAR Canoas a cargo de la Empresa de Acueducto que, entre otras cosas, ha tenido problemas con contratistas que no cumplen con los tiempos estipulados o que se quedan sin recursos para terminar los proyectos. Tal es el caso de las obras para la ampliación de la planta de tratamiento Francisco Wiesner donde se tuvo que declarar la caducidad del millonario contrato, por un valor de 93.000 millones de pesos, donde el contratista recibió $53.000 millones, pero solo avanzó un 40% en 4 años. A pesar de eso, se le otorgaron dos prórrogas antes de abandonar la obra. El otro ejemplo fueron las obras de la estación de bombeo de aguas residuales de Britalia, en Kennedy, que tuvo 3 suspensiones y 2 prórrogas por problemas de diseños y estudios previos. Afortunadamente, esta obra ya va avanzando.



(Siga leyendo: Termoeléctrica Doña Juana | Opinión)

Esperemos que estos interrogantes sean resueltos ahora que entra a plenaria la discusión del cupo de endeudamiento. Ojalá la administración entregue más detalle de las obras de infraestructura que tiene proyectadas, incluyendo los tiempos de ejecución pues, de alguna manera, preocupa que solo se ha ejecutado el 40% del primer cupo. También preocupa que nunca hacen bien los cálculos. Basta ver los antecedentes con las obras aprobadas por valorización, donde los recursos aprobados en su momento ya son insuficientes para cumplir con todo lo estipulado. De allí la importancia de hacer bien las cuentas, de lo contrario, podríamos ver en el año y medio que le queda a la actual administración otro proyecto de acuerdo por un tercer cupo de endeudamiento.



ÓMAR ORÓSTEGUI

FUTUROS URBANOS