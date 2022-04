El 7 de abril de este año, la Defensoría del Espacio Público (Dadep) anunció la recuperación de tres bahías de parqueaderos, una plazoleta y cuatro zonas verdes, ubicados en la calle 100 y en la carrera 19, en inmediaciones a la parroquia Cristo Rey, que equivalen a 36.000 metros cuadrados de espacio público.



“Desde el pasado 6 de febrero de 2019, estos parqueaderos no contaban con un contrato de administración con el Distrito, lo que generó que se estuviera cobrando indebidamente a la ciudadanía por el uso de este bien público. Esta situación produjo un detrimento patrimonial que asciende a los 5.000 millones de pesos”, señaló en su momento Alejandra Rodríguez, directora del Dadep.



El proceso para lograr la devolución de estos espacios se inició desde antes de que se venciera el contrato de administración, cuando la Defensoría del Espacio Público le informó a la Fundación Forja, que lo gestionaba, la finalización de este. Desde ese momento, la entidad interpuso más de 10 acciones legales: desde oficios, querellas policivas, tutelas y demandas para lograr la devolución de tres bahías de estacionamientos, con cerca de 245 cupos para vehículos, 60 motos y cuatro biciparqueaderos, entre otros espacios, que generaban ingresos mensuales por 144 millones de pesos.



Finalmente, el Juzgado 60 Administrativo de Bogotá ordenó por medio de una medida cautelar, el 18 de marzo de 2022, restituir de forma inmediata a la ciudad estos entornos.

Con la finalización de este trámite, el Dadep logró la recuperación de 78 predios públicos con usos de estacionamiento, bahía y parqueadero, lo que equivale a 86.243,97 metros cuadrados de espacio que ya no es usufructuado por privados, como lo fue desde el segundo semestre de 2020 hasta 11 de abril de 2022.



Sin embargo, según datos de la entidad, registrados por la Guía de Administración de Bienes de Espacio Público y Bienes Fiscales, con corte al 31 de marzo de este año, existen 388 predios con este tipo de uso en Bogotá que siguen en manos de los privados. “Estos no cuentan en la actualidad con algún documento de entrega en administración suscrito con la entidad”, explicó el Dadep.



El 63,4 por ciento de estos predios, es decir, 246, tienen un área superior a los 840 metros cuadrados. Los restantes 142 no superan estas dimensiones. Asimismo, en nueve estacionamientos no se ha logrado determinar la capacidad en terreno por estar privatizados.



Con estos datos, el Distrito ha logrado determinar que en la ciudad hay 20.078 cupos de estacionamientos en manos de privados quienes les sacan provecho económico sin contar con permisos.



“Es de anotar que, si bien el aprovechamiento económico se realiza sobre los cupos encontrados en terreno, en caso de ser entregados en administración, la capacidad de los estacionamientos debe tener en cuenta las dimensiones y cupos que la normatividad vigente establezca”, agregó la Defensoría del Espacio Público.



Esto quiere decir que los 20.078 cupos se convertirían en 15.572, ya en algunos de los estacionamientos no se cumplen las dimensiones normativas o se evidenció sobrecupo.



El mayor aprovechamiento económico por particulares se encuentra concentrado en cinco localidades de la ciudad: Kennedy, con 84 predios; Suba, con 74; Engativá, con 49; Ciudad Bolívar, con 42, y Rafael Uribe Uribe, con 42.



La recuperación de estos espacios ha ocasionado la apertura de varios procesos de restitución de bienes de uso público (RBUP). EL TIEMPO pudo establecer que hay 725 actuaciones policivas dirigidas a la restitución de estos bienes, de las cuales 696 fueron solicitadas por el Dadep y las 29 restantes fueron solicitadas por denuncias de la comunidad.



Además, hay 539 querellas que son custodiadas por las alcaldías locales, que ejercen las competencias de policía requeridas para la restitución de los espacios.

¿Quiénes se los adueñan?

Parqueaderos en la calle 100. Foto: Dadep

Uno de estos espacios se encuentra ubicado en el barrio Villas del Madrigal, en la localidad de Engativá. La persona que lo administra es Raquel López, una mujer que dice estar dedicada al oficio de cuidar carros desde hace más de 10 años. “Antes trabajaba en Ciudadela Colsubsidio, pero cuando quitaron los parqueaderos para poner un parque me tocó buscar otro sitio. Un vigilante me ofreció venir a administrar estos cupos y yo acepté”.



La mujer dice sin sonrojarse que es consciente de que está realizando una actividad irregular, pero que “lo hace para prestar un servicio a la comunidad”. “Los conjuntos residenciales no dan abasto”, sostuvo, y agregó que no puede revelar quién le paga por ese trabajo y que solo cuando las autoridades se los quiten dejará el espacio.



Para el Dadep, esto ocurre por dos razones. En primer lugar, el reconocimiento económico que hacen los usuarios de los parqueaderos a terceros que realizan sin permiso estas labores. También, la “costumbre comunitaria de ejercer la administración de zonas de estacionamiento” a través de una organización del sector.



“Hemos generado diferentes estrategias para concientizar y generar una cultura del buen uso de estos espacios públicos. A través de la estrategia Me Parqueo hemos venido implementando diferentes acciones para que las organizaciones comunitarias participen en nuestros procesos de administración de zonas de estacionamiento y puedan administrar en debida forma sus espacios públicos barriales”, señaló el Dadep.



La otra estrategia del Distrito ha sido la de entregar, a través de contratos interadministrativos, la operación y mantenimiento a la Terminal de Transportes S. A. Ese es el caso de las bahías recuperadas a principio de mes, en el norte de la capital.



“Recibimos los parqueaderos ubicados en la calle 100 con 19, los cuales se suman a los 28 que administramos eficientemente en diferentes localidades de la ciudad. Gracias a un plan de acción que permitió aumentar el recaudo en un 47 %, en el 2021 generamos más de 1.500 millones de pesos para mejorar el espacio público en articulación con el Dadep y 130 empleos”, señalaron desde la termina

CAMILO A. CASTILLO

EL TIEMPO

