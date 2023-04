Uno de los escenarios históricamente ha sido más peligroso para los ciudadanos en Bogotá es el sistema de transporte masivo y, en particular, las estaciones y buses de TransMilenio. De hecho, durante el 2022, el sistema llegó a ser el lugar de la ciudad donde más armas blancas fueron incautadas por las autoridades.

El panorama ha mejorado desde que se implementó el comando especial de TransMilenio, que han entregado como resultado una reducción de 20 por ciento de los hurtos en los buses del sistema entre enero y febrero de este año.



La disminución de los robos ejecutados en ese mismo periodo en el componente zonal del Sistema Integrado de Transporte llegó hasta el 46 por ciento, pasando de 224 casos en el primer bimestre de 2022 a tan solo 121 en los dos primeros meses de este año.



No obstante, aclaró Andrés Nieto, asesor de seguridad de TransMilenio S. A., si se revisan las cifras desagregadas con corte hasta ayer, la realidad es que la reducción en los hurtos ya se elevó hasta el 45 por ciento, lo que da cuenta de la efectividad de la estrategia que se implementó entre marzo y los primeros días de abril y que incluyó patrullajes constantes, controles de identificación y un esquema de agentes encubiertos que mantienen el sistema seguro durante toda la operación.

Aunque el panorama aún es complejo, hay que resaltar que la acción conjunta entre TrasMilenio, la Secretaría de Seguridad y la Policía de Bogotá, ha permitido la captura de 143 señalados de hurto, 57 por acoso sexual y se ha incautado 4.017 armas blancas.



“La nueva estrategia de seguridad, ‘Cuidando TransMilenio’ es la más ambiciosa en la historia del sistema. Estamos hablando no solo de que se triplicó el número de policías sino que es la primera vez que tenemos divisiones especializadas: Inteligencia, Infancia y adolescencia, Patrulla Púrpura, atención para la desarticulación de bandas en un trabajo articulado con la Fiscalía”, señaló Nieto.

🚨Presunto integrante del 'Tren de Aragua' que portaba 2 armas de fuego y otra persona con munición para fusil, fueron capturados por nuestro #ComandoTransmilenio en el sistema



La estrategia ha permitido reducir en 45% los hurtos en @TransMilenio frente al mismo periodo de 2022. pic.twitter.com/yEAtKC2ax7 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) April 11, 2023

Por su lado, el teniente coronel Jader Llerena, comandante del Sistema de Transporte Masivo, señaló que durante las semanas que vienen se seguirá fortaleciendo el plan contra el hurto. “Es importante resaltar que hemos aumentado nuestras capacidades con más de 2.000 uniformados aparte de los 1.400 que ya estábamos operado en temas de inteligencia, policía judicial y el Comando Púrpura”.



Pese a los signos de mejoría que las autoridades han reportado durante las últimas semanas, es claro, tanto para las mismas instituciones como para los expertos en seguridad y movilidad que hay que seguir construyendo estrategias y que el camino aún es largo.

¿Qué falta para mejorar la seguridad en TransMilenio?

Expertos consultados por EL TIEMPO coincidieron en que hay una serie de acciones que se podrían implementar para seguir mejorando el sistema.



Por ejemplo, el director de Seguridad Ciudadana de ProBogotá, César Restrepo, sostuvo que hay que instalar más cámaras en los entornos del sistema, disponer de más accesos exclusivos, no entregar sectores aledaños deteriorados sino ocupados por negocios y rodeados por de vigilancia para que el delincuente tenga más complicado moverse: “El urbanismo de hoy hay que pensarlo en clave de seguridad”.

En esa misma línea, Restrepo también plantea que el foco de la situación debe centrarse en los aspectos de infraestructura: “TransMilenio tiene problemas desde el diseño de su infraestructura. No tiene barreras de acceso”.



No obstante, advierte que ninguna de las estrategias es sostenible en el tiempo si no hay una ruta clara para desescalar los conflictos urbanos, la acción criminal y lograr un desarme ciudadano efectivo.

JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ