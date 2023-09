Entre 2022 y 2023, el Gobierno Nacional dejó a 161.740 hogares de la capital sin transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas que corresponden a las categorías A y B del Sisbén IV.



(Lea también: Rifirrafe entre Gustavo Petro y Claudia López por extensión de la avenida Boyacá).

142 mil familias bogotanas eran atendidas con transferencias exclusivamente d el gobierno. FACEBOOK

TWITTER

Esto se debe a la desaparición del programa Ingreso Solidario del gobierno Duque y la transición de Familias en Acción a Renta Ciudadana del gobierno Petro. Durante la vigencia 2023, la Nación ha dejado de hacer las transferencias monetarias a hogares en condición de pobreza en Bogotá.



Así las cosas, la Nación pasó de brindar una atención total a más de 238.000 hogares en 2022 a un poco más de 105.000 en 2023.



Es importante mencionar quede esos 161.740 hogares desamparados, 142.000 eran cubiertos exclusivamente por la Nación, mientras que 19.000 recibían apoyo tanto de la Nación como del Distrito de manera complementaria.



El objetivo de Renta Ciudadana es proporcionar transferencias monetarias condicionadas a hogares que previamente se han preinscrito y que cuentan con niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones de pobreza o pobreza extrema.



Estas transferencias están sujetas al cumplimiento de requisitos, como la asistencia escolar y la atención médica, siguiendo el modelo del programa Familias en Acción.



(Le puede interesar: Luz verde para el complejo cultural y deportivo El Campín de Bogotá).



Con el fin de evitar que quienes no están recibiendo subsidio de ninguna de las dos partes, caigan en extrema pobreza, el Distrito se encargará completamente de su atención, ya sea complementando los montos que recibían previamente o proporcionando apoyo total. No obstante, aquellos hogares que ya reciben transferencias de otros programas liderados por el Departamento para la Prosperidad Social, como Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y Tránsito a Renta Ciudadana, no recibirán pagos adicionales por parte de la Alcaldía de Bogotá, ya que la cobertura deberá estar garantizada por la Nación.

Facebook Twitter Linkedin

Pago del Ingreso Mínimo Garantizado Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO / iStock

Cabe mencionar que la actual administración desde el inicio de la emergencia por Covid-19 y hasta agosto de 2023, con la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) ha atendido 1.310.557 hogares en complementariedad con los programas de transferencias del Gobierno Nacional (Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor e Ingreso Solidario).



Se espera que el programa IMG atienda a 600.000 hogares en toda la ciudad este año.



Se destinarán 491.000 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y 105.000 millones aportados por los 20 Fondos de Desarrollo Local para hacer esto posible.



(Puede leer: Duro encontrón entre candidatos en debate a la Alcaldía de Bogotá; esto dijeron).

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias de Bogotá