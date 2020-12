Buscan a menor de edad desaparecida en Bogotá hace un mes

Familiares de Mariana Duran Castro, de 14 años, llevan casi un mes sin conocer de su paradero.



La menor desapareció desde el pasado 6 de noviembre. Ese viernes, según los videos de seguridad, salió del conjunto donde viven, ubicado en el barrio Nueva Tibabuyes, de la localidad de Suba, en Bogotá, a las 5 de la tarde.



“Ella se veía tranquila, sin maletas y sola”, advirtió su mamá, María Isabel Castro. Describe que ese día, ella se despidió de su hija sobre el mediodía. “Debía salir a trabajar y me despedí de ella normal, como todos los días, sin sospechar que para esa misma noche estaría sin mi hija”, agregó.

En los videos de seguridad se observa que, para esa tarde, Mariana vestía una chaqueta negra, una falda negra de cuero y unos tenis blancos.



María Isabel enfatizó que su hija no tenía ninguna razón para irse de su casa: “Tenemos una muy buena relación, somos como amigas. Le había dejado un dinero para que pagara la pensión del colegio y el recibo de la luz y, ella hizo los pagos y me dejó lo que sobró. Si hubiera querido irse se llevaría el dinero”.



Mariana Duran Castro. Foto: Archivo familiar

La menor estudia en el Colegio Dagoberto Jiménez, de Tunja, pero por motivo de la pandemia y aprovechando las clases virtuales llegó a Bogotá en octubre junto con su hermano, de 24 años.

“Ni los amigos y compañeros saben nada. Del colegio me confirmaron que tenía excelentes notas, no tenía problemas con nadie. No hay motivos de su desaparición”, contó María Isabel. La última conexión por WhatsAap fue para ese 6 de noviembre.



La única pista que tiene la familia Duran Castro es el reporte del ingreso al correo electrónico de la menor desde otro conjunto, también en la localidad de Suba, Sin embargo, la madre reclama que no hay avances por parte de la Policía y la Fiscalía en su búsqueda.



“La Policía me dice que no pueden confirmar la ubicación de la conexión, que es un rango muy amplio y que no tienen los permisos para ver las cámaras. Les he dado la información y no hacen nada”, cuestionó.



Si llega a tener información del paradero de Mariana Duran Castro puede comunicarse al número 3229114288.



