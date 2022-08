Por segundo mes consecutivo, la Alcaldía de Bogotá entregó un balance positivo en materia de seguridad para la ciudad. Según las cifras de la Secretaría de Seguridad (SDS), 11 de los 12 delitos de alto impacto reportaron tendencia a la baja.



Entre los más destacados están seis modalidades de hurto como: el robo de bicicletas, carros y motos, y a residencias y comercios. Además de esto, el homicidio, en julio, siguió reportando la cifra más baja de los últimos 20 años, según la Alcaldía.





De acuerdo con Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad, “el mes de julio fue el mejor en materia delincuencial en los últimos 20 años, mientras que en materia de reducción de homicidios el semestre que acaba de pasar es el mejor primer semestre en dos décadas”.



Revisando las cifras de homicidio se puede evidenciar que en lo que va de este año, la ciudad solo ha reportado 472 asesinatos, lo que lo convierte en el periodo de tiempo con menos reportes en 20 años. En el 2003, el reporte fue de 790 muertes y en 2005, el año más violento en materia de homicidios de las últimas dos décadas, alcanzó un pico de 849 asesinatos; luego de esto, en 2011, el registro fue de 757, y antes de este año, el récord en reducción de muertes violentas fue 2019, con un conteo de 486 casos en el primer semestre.



Para no ir tan lejos, si se compara la cifra de homicidios entre enero y julio de 2021 y 2022, la reducción es de 15,2 por ciento, pasando de 556 hechos violentos en ese periodo del año pasado a 471 al cierre del séptimo mes de este año. Dicha reducción era la prometida por la administración López para el final de este año.



Por otro lado, en el hurto de bicicletas la reducción fue de 19,9 por ciento si se comparan el primer semestre de 2021, cuando los casos fueron 5.041, y el primer semestre de este año, cuando los reportes apenas fueron de 4.036. Por el lado del hurto a residencias, los primeros seis meses de 2022 cerraron con una reducción del 27,8 por ciento, mientras que el hurto a comercio cayó 34,5 por ciento.



No obstante, el panorama no es igual de claro para delitos como el hurto de carros y motos, que aunque en el balance se dice que mejoraron, las cifras de la Secretaría de Seguridad muestran que no fue así y, por el contrario, representaron un reto, toda vez que entre enero y junio, por ejemplo, en el robo de carros el aumento fue de 1,6 por ciento, con 1.701 casos, y el hurto de motocicletas reportó un aumento 2,8 por ciento en los mismos dos periodos de comparación.

Frente a este panorama, Rafael Báez, experto en seguridad y penalista de la Universidad Manuela Beltrán, dijo que los resultados del primer semestre son el producto de una serie de estrategias implementadas por las autoridades como “el mapeo de los puntos más críticos de la ciudad, las intervenciones sectorizadas entre la Alcaldía y la Policía y las innovaciones en términos de inteligencia, que fueron fundamentales a la hora de afrontar la evolución de la criminalidad urbana”.



Pese a las diferencias entre las cifras del primer semestre, EL TIEMPO le ha hecho seguimiento detallado a la seguridad de la ciudad y lo cierto es que la capital sí ha reportado una tendencia positiva en lo que va de este año frente a periodos como los de 2019, 2020 y 2021, manteniendo positivas las cifras de siete a nueve de los 12 delitos de alto impacto cada mes.

Una estrategia integrada

Agosto de 2021 fue probablemente uno de los meses más violentos de la última década en la capital del país. En ese momento, para frenar la ola de violencia que se tomó a la capital, la administración distrital lanzó un programa de rescate económico acompañado de una estrategia de seguridad, convivencia y justicia.



Según la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, los resultados han sido la combinación entre la acción de la Policía, la SDS y la Fiscalía, seccional Bogotá.



“A más empleo y mayor pie de fuerza, menos hurtos. En junio y julio de este año empezaron a bajar seis modalidades de hurto en Bogotá gracias a la desarticulación y judicialización de bandas delincuenciales. En 2020 desarticulamos 227 bandas. En 2021, 262. En lo que va de 2022, 209”, señaló la mandataria.

JONATHAN TORO

BOGOTÁ