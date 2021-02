Manada de delincuentes robó a familia cerca de la iglesia Egipto

Momentos de pánico vivió una familia el pasado domingo cuando salió a una caminata por la vía Choachí – Bogotá. Cuando llegaron a la avenida Circunvalar, tomaron la decisión de bajar a La Candelaria para terminar allí su recorrido.



(Además: Sin armas, cinco ladrones robaban en buses de TM)

No obstante, en este trayecto vivieron una violenta encerrona por parte de un enjambre de delincuentes, unos nueve o diez, según contaron, que les quitaron todos sus elementos de valor. Los miembros de esta familia no conocían muy bien el sector, y cuando llegaron a la iglesia de Egipto, en su parte de atrás, fue cuando empezó todo.



“Había como tres caminos pero había un callejón con unas personas tomando al frente de la casa, unos niños de cinco o seis años jugando y nos pareció un ambiente de barrio, entramos confiados de que era normal. Después de eso el esposo de mi tía que iba adelante preguntó que si por ahí había paso, y respondieron que no. Les dimos las gracias y cuando nos dimos la vuelta, esas mismas personas se nos abalanzan, fue una emboscada”, narró Fabián Romero, una de las víctimas.



Eran muchos delincuentes, salieron de diferentes partes con cuchillos y armas de fuego. A Fabián lo encañonaron, lo mismo pasó con su mamá. Les empezaron a quitar todo lo que llevaban, celulares principalmente, incluso algunas prendas de vestir. Tras intimidarlos, empujarlos y agredirlos verbalmente, finalmente los dejaron ir.



(Lea también: Vandalizaron uno de los nuevos buses de TransMilenio)

“Yo al ver un arma entregué todo y ya, y nos salimos ahí a una cuadra antes de la iglesia de Egipto hacia el sur, y nos vamos para nuestras casas, el miedo fue terrible, una vaina espantosa”, contó el hombre.



Por su parte, el coronel Ricardo Chávez, comandante de la Policía de La Candelaria, explicó que una vez se enteraron de lo ocurrido, de inmediato se pusieron en contacto con esta familia. Tras una visita al lugar, y recoger los testimonios, las autoridades empezaron las labores de inteligencia.



"Fuimos al sitio, se tienen identificadas a estas personas, individualizadas, estamos haciendo un trabajo con policía judicial para ver cómo podemos hacer intervención en este punto", explicó el oficial. En total, a la familia le robaron dos celulares, una chaqueta y un dinero en efectivo.

Siga leyendo:

- Muerte de Ana María Castro, desenredando la maraña de un feminicidio.



- Delincuentes le dispararon por robarle la bicicleta.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotáET