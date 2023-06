El año pasado, la comunidad del barrio Bochica, en Engativá, no entendía por qué un adulto mayor de 85 años había sido abandonado por su propio hijo. Aunque lo querían proteger, este se negaba a recibir alimento o bebida.

Solo lo veían sentado en una silla esperando a que saliera su familiar del conjunto donde vivía, pero eso nunca ocurrió. Finalmente, personal de la alcaldía lo auxilió. El hombre había estado hospitalizado y solo necesitaba algo de ayuda. La respuesta de su hijo ante la presión de la comunidad fue que tenía que trabajar y no tenía tiempo para atenderlo.



Según la Secretaría de Integración Social, la Administración Distrital ha atendido, desde 2020 hasta la fecha, más de 2.800 casos de personas mayores han sido abandonadas, algunas no cuentan con una red familiar y otros, aunque la tienen, esta no puede asumir su cuidado por diversas circunstancias.



Para el primer trimestre de 2023, el Sistema de Registro de Beneficiarios de la Secretaría de Integración Social reporta en la base de datos de Tablero de Control de Violencia Intrafamiliar 24 casos de abandono en 11 localidades, 10 casos en hombres y 14 en mujeres.



Las formas de abandono son diversas. Es muy frecuente que sean llevados a la red pública de hospitales y sus familiares nunca más vuelven a visitarlos o a recogerlos. Según cifras de la Secretaría Distrital de Salud, en la vigencia de este Plan de Desarrollo Distrital se han reportado más de 600 casos de abandono de personas mayores de esta forma.

De acuerdo con la página web Saludata, durante 2020 y 2021 se reportaron 197 y 345 casos de personas mayores abandonadas en redes hospitalarias. Capital Salud, la EPS del régimen subsidiado de la ciudad, con corte al 30 de abril de 2023, registró 84 casos, 59 corresponden a hombres y 25, a mujeres.



Otros adultos aceptan que durante su juventud no trabajaron para esta etapa de sus vidas. Ese es el caso de Édgar Zabala, de la comunidad de cuidado San Pedro. “Nunca pensamos en la vejez, tenemos una estabilidad económica o un trabajo, pero no consideramos que eso se acaba. Si no sembramos, qué vamos a recoger”.



Cuenta que muchos de sus compañeros que se quedaron solos tuvieron la oportunidad de dedicarles tiempo a sus familias, pero no lo hicieron “por la sinvergüencería, las mujeres, el trago o el vicio. Esa es la clave. No supimos comportarnos. Yo, por ejemplo, tuve dinero y lo derroché, disfruté, sí, pero nunca pensé en el mañana, luego caí como un coco. Hoy soy consciente de mis errores y agradezco que el Distrito me dé dormida, comida y cuidado médico”.



En esta comunidad hay muchos casos de abandono. Hombres y mujeres son llevados por sus hijos y nunca más vuelven. Dicen que tienen que trabajar y que, simplemente, no pueden hacerse cargo de ellos.



La situación es, por decir lo menos, crítica. Es por eso que mañana 15 de junio será el Día de la Concientización y Sensibilización contra el Abuso y el Maltrato del Adulto Mayor. Se desarrollarán actividades en todos los Centros Día Casas de Sabiduría de Integración Social, además de inaugurar el nuevo Centro Día Casa de Sabiduría Sembrando Sueños, ubicado en Los Mártires.

Es por eso que mañana 15 de junio será el Día de la Concientización y Sensibilización contra el Abuso y el Maltrato del Adulto Mayor.

El abandono es un delito

Según Margarita Barraquer Sourdis, secretaria Distrital de Integración Social, el abandono de personas mayores es una forma de violencia. “En la legislación colombiana está tipificado como un delito y en los casos que entren al sistema judicial, se pueden imponer sanciones que van desde las multas hasta la prisión”. Todo esto está contemplado en la Ley 1850 de 2017.



En su parágrafo 5, especifica: “El que someta a condición de abandono y descuido a una persona mayor, con 60 años de edad o más, genere afectación en sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y en multa de 1 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.



Es por esta razón que Integración Social lanzó la campaña ‘Cuidemos a las personas mayores porque todos vamos pa’ allá #VejezSinAbandono’, del 12 al 18 de junio. La idea es promover acciones que prevengan el abandono, informar sobre cómo dar garantía a sus derechos y conocer los diferentes canales para atención y denuncias.

¿Cómo denunciar?

A través de la línea ‘Una llamada de vida’ de las comisarías de familia: 601-3808400 o a través de la línea de Integración Social: 601-3808300. La ciudadanía también se puede acercar a las subdirecciones locales para la Integración Social.



Esta secretaría cuenta con los servicios ‘Comunidad de Cuidado’ y ‘Bogotá te acompaña vejez’ para atender estos casos. La primera es un servicio institucionalizado para personas mayores de 60 años sin redes familiares o sociales de apoyo, que garanticen su cuidado y manutención, mediante la atención en unidades operativas de larga estancia. Se brinda cuidado calificado, promoción de buenas prácticas y hábitos saludables.



Para solicitar este beneficio pueden acercarse a las subdirecciones locales, ingresar a www.integracionsocial.gov.co o escribir al correo integracion@sdis.gov.co. En este servicio han atendido a 2.789 personas mayores.



En el segundo se identifica la situación de las personas mayores con un abordaje para establecer el perfil sociojurídico del caso y definir la atención, asesoría, orientación o acompañamiento que se requiere. Se realiza la activación de rutas y articulación con entidades o servicios, que permitan dar respuesta a las necesidades de la persona mayor. Han sido atendidas 1.245 personas mayores.

Se realiza la activación de rutas y articulación con entidades o servicios, que permitan dar respuesta a las necesidades de la persona mayor.

Según la última Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento (Sabe Colombia), el 13 por ciento de las personas mayores manifestaron haber sido víctimas de maltrato o de violencia intrafamiliar. Respecto a los datos entregados, la violencia psicológica se ubicó en la primera casilla con un 12,3 por ciento; luego el maltrato físico, con un 3,4 por ciento; el financiero, 1,5 por ciento y el sexual, 0,3 por ciento.



Por su parte, el Ministerio de Salud dio a conocer que durante la pandemia aumentaron las agresiones contra la población de la tercera edad. “El agresor suele ser en la mayoría de los casos un miembro del círculo familiar o social más cercano”.



A su vez, Medicina Legal indicó que en el 99,86 por ciento de los casos, la persona mayor es maltratada por un familiar y en un 43,14 por ciento se relaciona con agresiones directas de los hijos e hijas.

Según el informe de la Fundación Sadarriaga Concha ‘Personas mayores en Colombia: hacia la inclusión y la participación’, en 2020 residían en Colombia 7,1 millones de personas mayores, correspondientes al 13,9 por ciento de la población. Señala que para el 2050, se estima que la población mayor ascenderá a 15,3 millones, es decir, el 24,7 por ciento de la población. “Esta transición demandará mayores servicios para la población adulta mayor, incluidos servicios de cuidados”.

REDACCIÓN ELTIEMPO

CAROL MALAVER

