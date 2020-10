La madre que bloqueó una vía para encontrar a su hijo

Diana Patricia Molina Zapata no ha tenido vida desde que su hijo Kevin Santiago desapareció sin dejar rastro el pasado miércoles 30 de septiembre. Lleva cinco días sin dormir, sin comer; la zozobra la sumió en la tristeza.

Ella le pidió que visitara a su tío, algo así como una especie de encargo. Salió de la calle 7.ª n.º 11-22 a la calle 8.ª n.º 13-27, en el barrio Planadas en el municipio de Mosquera, a eso de las 7 de la noche. “Yo estaba trabajando en una empresa de logística y ese día tenía turno de noche”, contó Diana.



Pero al llegar a su casa, esta mujer quedó fría cuando su hija le dijo que su hermano no había regresado durante toda la noche. Inmediatamente ella y su familia se activaron y lo han buscado por cada rincón, en hospitales, en Medicina Legal, en estaciones de policía, pero hasta el cierre de esta edición no había sido posible ubicar su paradero.



La búsqueda de cualquier pista ha sido tan infructuosa que Patricia decidió organizar una protesta en la calle 13, sentido occidente-oriente, entrando a Bogotá, cerca del río Bogotá. “Queremos que nos escuchen, queremos que nos escuchen. Kevin, Kevin, Kevin. Se pierde un niño y nadie hace nada”, era el ruego del grupo de personas que la acompañaban mientras movían carteleras y hacían sonar pitos.

Protesta en la calle 13, sentido occidente-oriente, entrando a Bogotá, cerca del río Bogotá Foto: Archivo particular

(Le puedeinteresar: Recompensa de $ 20 millones para hallar a asesino de mujer en el Rosal)



El trancón fue duradero a causa del plantón, pero la angustia de Patricia no ha cesado y este fue el único método que se le vino a la mente para llamar la atención. “Mi hijito tenía una chaqueta blanca, una sudadera negra y una cachucha militar. Lo hemos buscado por cielo y tierra y no lo hemos encontrado”.



Por ahora se sabe que nunca llegó a la casa de su tío. También encontraron un video en donde se ve que el joven va caminando solo. “Pero un primo de él que lo conoce muy bien dijo que seguro cogió un bus que lleva a los residentes hasta la avenida principal, que los saca del barrio, pero cuando buscamos al conductor dijo que Kevin se bajó mucho antes”, contó Patricia.



También dijo que el joven no estaba estudiando porque la familia estaba en trámites para cambiarlo de colegio y que madre e hijo no tenían ningún problema ni habían sostenido ninguna discusión. “El único inconveniente es que estoy sin trabajo y en búsqueda de oportunidades, pero yo no tenía ningún lío con mi hijo”.

Mi hijo tenía

una chaqueta blanca, una sudadera negra y una cachucha militar. Lo hemos buscado por cielo y tierra y no lo hemos encontrado hasta

hoy FACEBOOK

TWITTER

(Para leer: La lenta recuperación de la economía bogotana)



La protesta sirvió para que la búsqueda del joven se reactivara y hoy las autoridades estuvieron revisando las cámaras de sector, pero hasta este momento no han encontrado nada.



La familia también ha estado en contacto con sus amigos y aunque ninguno tiene conocimiento de su paradero, se comprometieron a ayudar en lo que estuviera a su alcance.



Según Patricia, la investigación la asumió la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Cundinamarca también está en alerta. “Mi hijo es un niño noble, calmado, servicial. Es un joven muy decente y amoroso. Yo extraño todo de él. Ayúdenme a encontrarlo”.

Para seguir leyendo:

-En octubre vence último plazo para pago de valorización por cuotas



-Con drones buscarán reducir tiempos de respuesta a choques simples

CAROL MALAVER

SUBEDITORA DE BOGOTÁ

carmal@eltiempo.com