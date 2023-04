A fin de socializar los proyectos del Plan de Desarrollo (PND) del gobierno de Gustavo Petro, los ministros de Transporte, Guillermo Reyes, y de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, viajaron hasta el municipio de Soacha.

Reyes, en su intervención, hizo énfasis en dos proyectos que son claves para la vecina población: el soterramiento de la salida de Bogotá por Soacha y el cable de Cazucá para conectar a los habitantes de esa zona con el transporte masivo de la capital.

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes en el foro sobre el Plan de Desarrollo (PND) en Soacha.

"Queremos que Soacha deje de ser una ciudad de paso y que sea una ciudad reconocida por lo que es, con una adecuada movilidad, con unos corredores viales fortalecidos. Quizá, por qué no, con un tranvía", aseguró el ministro en el foro acerca de la hoja de ruta del Gobierno.



Tanto con el cable de Cazucá como con el soterramiento de la salida de Bogotá que pasa por el municipio, Reyes se comprometió a avanzar en los estudios durante los próximos años. ¿En qué consisten ambas iniciativas?

El cable de Cazucá

El ministro Reyes le aseguró a EL TIEMPO que el cable de Cazucá es una obra que se viene planteando desde la alcaldía de Gustavo Petro, entre 2012 y 2015.

Juan Carlos Saldarriaga, alcalde de Soacha. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

"Él tenía una muy buena relación con el alcalde de Soacha Juan Carlos Nemocón (2012-2015) y estaba trabajando en el proyecto del cable. Los estudios valieron entre 4.000 y 5.000 millones y se quedó en eso, el Gobierno de Duque nunca le puso atención", dijo.



Con el fin de retomar esta obra, Reyes aseguró que le pidió al actual alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, que entregue los estudios que ya hay disponibles la próxima semana para empezar a trabajar en ellos.



"Actualizar esos estudios tomaría ocho meses, el Gobierno se ha comprometido. Además de que es uno de los temas fundamentales de energías renovables, empezar a reemplazar el uso de la gasolina por el tema eléctrico, por los cables", explicó.



El costo para renovar dichos estudios estaría entre los 15.000 y los 20.000 millones de pesos, y el ministro estima que el costo del proyecto, el cual estará en el PND, rondaría entre los 120.000 y los 140.000 millones de pesos.

Salida subterránea

El otro proyecto clave para el municipio, que incluso ha sido nombrado en distintas ocasiones por el presidente Gustavo Petro, es convertir los corredores de entrada y salida de Bogotá por Soacha en una vía subterránea.



El ministro Reyes explicó que se busca, inspirados en ciudades como Madrid (España), que el soterramiento empiece desde la entrada del municipio, recorra entre seis y ocho kilómetros, y finalice en la entrada de la carrera 30 (NQS), "un poco más allá del Cementerio del Sur". "Ese sería, quizás en la historia de Colombia, uno de los proyectos más importantes", resaltó.

El jefe de la cartera de Transporte dijo que, con ayuda de la ANI, ya están "contratando gente” para estudiar la viabilidad del soterramiento por este corredor.



Por otro lado, aseguró que se está estudiando un tranvía que conecte con Bogotá y explicó que, si se llegara a ver viable este proyecto, sería posible que no se necesitara una tercera línea del metro, la cual se planea que empiece en el municipio y se extienda hasta el centro de la capital.



Pero, de no ser viable, también se ha estado evaluando la posibilidad de cambiar el punto de inicio de la primera línea del metro, para que no empiece desde el patio taller en Bosa, sino que se extienda hasta Soacha. Sin embargo, recalcó que aún no hay nada definido, pero que ya se está hablando con la concesión Vía 40 Express.

Otros proyectos

Guillermo Reyes también habló de otras obras en Cundinamarca que se van a priorizar. La primera es la vía perimetral al Llano, la cual evitaría que los viajeros que se dirigen hacia el oriente de Colombia tengan que atravesar la capital.



"Saldría por atrás de Ciudad Bolívar y Usme y llegaría hasta el primer túnel que va hacia el Llano", explicó el ministro.



El segundo es el balcón del Tequendama, una propuesta del alcalde de Soacha con fines turísticos que tendría una estructura de vidrio con un mirador hacia la famosa cascada natural.

Plata para vía del Guavio

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, firmaron un convenio interadministrativo por 24.000 millones de pesos para el mejoramiento de la troncal del Guavio.



Estos recursos se suman a los 50.000 millones que el departamento había anunciado en septiembre de 2022 para ese corredor y con lo cual se superó el bloqueo de más de un mes que las comunidades realizaron a la central hidroeléctrica del Guavio.

