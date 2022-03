Después de casi cinco años al frente del Foro de Presidentes, el economista de la Universidad del Rosario Víctor Hugo Malagón Basto entregó la presidencia de esta fundación que reúne a destacados directivos y ejecutivos de empresas, así como a rectores de al menos 20 universidades en el país.

Ahora el Foro de Presidentes quedó en cabeza de Gustavo López, como presidente, y Carolina Buitrago, como vicepresidenta.



Ambos ejecutivos ya venían prestando sus servicios de manera ad honoren a la Fundación, que cumplió 32 años de creada y que ayer realizó su asamblea de miembros.



López, con 33 años de experiencia al frente de diferentes empresas, lleva cinco años y medio en el Foro, de los cuales dos han sido en la vicepresidencia. Y Buitrago cuenta con más de 20 años de experiencia en cargos directivos en los sectores de servicios, de tecnología y financiero, y completó 4 años en la junta del Foro.

Víctor Hugo Malagón Basto entregó la presidencia de la fundación Foro de Presidentes. Foto: Cesar Melgarejo

“Estoy terminando, casi 5 años de servicio en la presidencia, y lo hago con gran entusiasmo y con gran compromiso, con mucha gratitud y con mucha humildad sobre todo lo que hemos construido”, dijo Malagón durante la entrega del cargo, y destacó que el Foro es una asociación de liderazgo y de líderes empresariales y de organizaciones que representan a 36 sectores de la economía colombiana.



La fundación busca el desarrollo y crecimiento de sus miembros, fortalecer el liderazgo empresarial y el impacto que tienen en los diversos grupos de interés y el compromiso ciudadano.



En su seno han nacido un sinnúmero de iniciativas claves y de gran impacto social, algunas de ellas son Connect Bogotá Región, Parquesoft, el Festival de Historia de Villa de Leyva y las escuelas de responsabilidad social de Cemex, Colsubsidio y la Fundación Carolina.



Gustavo López es el presidente de la Fundación, y Carolina Buitrago, la vicepresidenta. Foto: Cesar Melgarejo



A la asamblea de miembros del Foro de Presidentes asistió el exminstro de Deportes, Ernesto Luncea, quien dio la conferencia Inonovación del ser para trascender, en la que invitó a trabajar por los jóvenes en el país, sobre todo aquellos de las regiones más apartadas.



"En la conyunrua actual, el futuro de la sociedad depende de la participación de los jóvenes. Pero esa participación no tiene que ver únicamente con darles empleo, tiene que ver con un acompañamiento real; la famosa responsabildiad social de la que se habla empresarialmente tiene que ir en acompañamiento a la juventud, tiene que educarla, no para adoptrinarla, sino para ayudarles a ser agentes creativos de una nueva sociedad. Y, por supuesto, el clamor desde el Foro de Presidentes es que el empresariado pueda llegar a esos rincones de Colombia donde los jóvenes lo necesitan, y que soea simplemente un discurso de cada cuatro años, donde se dice que se les va a dar oponrtunidad y se les va a dar empleo, pero lo que estamos viendo es que muchos de ellos tiene una gran insatisfacción y, de algún modo, ven al empresariado como el enemigo, lo cua no es cierto", señaló el exministro Lucena durante su intervención en el foro.



Redacción Bogotá