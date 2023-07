Desde tempranas horas de la mañana de ayer, un nutrido grupo de ciudadanos, entre habitantes de la zona, expertos y políticos de diferentes corrientes ideológicas, marchó por la carrera 7.ª en contra del Corredor Verde, un proyecto que la Alcaldía de Bogotá espera adjudicar este año, antes de que termine la administración de Claudia López.



Según los manifestantes, esta obra, cuya extensión es de 22 kilómetros y a la cual se le invertirán alrededor de 2,5 billones de pesos, no tuvo suficiente participación de la ciudadanía.



Además, a pocas semanas de iniciar el proceso de licitación, sus opositores tienen serios cuestionamientos a los diseños.



Cabe resaltar que no es la primera movilización que se realiza en contra de esta iniciativa, pues desde que se presentó, en noviembre del año pasado, se han efectuado marchas en al menos dos ocasiones.

"El IDU cada vez que lo presenta cambia la descripción del proyecto. Lo que queremos es que se haga bien, se contrate bien, pero lo que están haciendo es improvisar en un nivel increíble", aseguró Mario Noriega, arquitecto y urbanista que participó en la jornada de ayer.



Por su parte, Luis Yeferson Fonseca, residente de la localidad de Chapinero, afirmó: "La 7.ª no resiste más. (...) Todos sabemos que esto es un negocio que responde a colocar más buses BRT por todas partes, más transmilenios. Así digan que esto es más limpio, es un negocio. No podemos permitir que le metan otro sistema a la 7.ª si lo que podemos hacer es un buen metro".



El carril único y no continuo entre las calles 92 y 32 de sur a norte, el tiempo de la obra, la afectación que tendría para algunos comerciantes y para el tráfico mixto son algunos de los aspectos que generan controversia entre los opositores.

Las manifestaciones fueron desde la calle 72 hasta la 67 la Séptima. Foto: Archivo particular

Las dudas sobre peatonalizar

Uno de los puntos álgidos de la discusión en torno a este proyecto es que la reducción de la vía a un solo carril desde la calle 92 hasta el centro implicaría que los conductores que se movilizan por este corredor en sentido norte-sur tengan que desviar su recorrido por la avenida Circunvalar o la carrera 11.



“Los estudios técnicos no han finalizado. No tenemos cómo desviar correctamente ese tráfico que se pretende acabar. La avenida Circunvalar no está habilitada, y no sabemos qué pasará con la carrera 11. Un día se dice una cosa y otro día, otra”, opinó la concejal Diana Diago, del Centro Democrático, también presente en la manifestación.



Noriega, por su parte, indicó que el conflicto no es que se quiera peatonalizar, pues “grandes ciudades como Madrid, San Francisco y Viena lo hacen”, pero resaltó que estas urbes son distintas, ya que “por debajo de todas esas vías hay rutas de metro paralelas. En cambio acá, ¿por dónde meteremos a la gente?”.

Este sería el corredor verde a la altura del parque Nacional (Calle 39). Foto: Alcaldía de Bogotá

El experto añadió que, para él, no es viable que en la zona de la calle 72 “hundan una estación y una glorieta”, debido a que por este espacio pasa la quebrada La Vieja. “¿Dónde van a meter el agua?”, afirmó.



El IDU informó que se espera adjudicar el proyecto en noviembre próximo, y que la obra duraría unos tres años. No obstante, para los opositores, tanto el tiempo de la construcción como su costo se podría, incrementar, afectando la movilidad y a unos 10.000 comerciantes que trabajan a lo largo de esta icónica vía.



Camilo Rubiano, excónsul en Miami y uno de los opositores, aseguró que el proyecto “no fue socializado con la ciudadanía y va a impactar directamente a Usaquén, Chapinero y Santa Fe, donde residen cerca de un millón de bogotanos. Lo dieron a conocer en diciembre y ese mismo mes pensaban en la licitación sin que muchos habitantes lo conocieran”.



“Ya se invirtieron cerca de 900.000 millones en predios. Este proyecto, si bien arranca en unos 2,5 billones de pesos, puede terminar en un gasto de entre 4,5 y 5 billones”, dijo el cabildante Carlos Carrillo, quien desde que se empezaron a conocer los diseños, en diciembre, manifestó su rechazo.



Con respecto a los tiempos de obra, la concejal Diago indicó: “Hasta ahora no se han terminado las obras de valorización de hace unos cinco años, y esperan hacer esta extensa obra en tres. No se tiene en cuenta que Bogotá es la ciudad más congestionada del mundo y con el Corredor Verde se afectará más”.

Transporte público

Esta era la consigna principal de la manifestación por la carrera Séptima. Foto: Daniel Jimenez, equipo de prensa Carlos Carrillo

Otro punto que ha resaltado la Alcaldía es que se va a fomentar el uso de transporte público, el cual se planea que será 100 por ciento eléctrico, tendrá 23 estaciones y estará a cargo de La Rolita, operador de transporte de la ciudad.



Carrillo hizo énfasis en este punto y señaló que "hay operadores que aún tienen contratos de buses, entonces no tiene sentido seguir ampliando un sistema que se implementó hace 25 años y hoy tiene un enorme déficit que está siendo subsidiado año a año por la Alcaldía o el Gobierno".



Por lo tanto, planteó que, para mejorar el tráfico de la carrera 7.ª, se podría crear un carril preferencial para buses eléctricos, sin intervenir el corredor, o un tranvía. Sin embargo, dijo que la solución de fondo es "un metro subterráneo" que supla las necesidades de movilidad de los ciudadanos por el borde oriental. "Bogotá tiene una carencia absoluta de sistemas férreos", afirmó.



Rodrigo Lara, precandidato a la alcaldía de Bogotá, también habló al respecto. Sostuvo que "es una tiranía pensar que un sistema de buses se puede integrar entre líneas que van por autopistas urbanas, al igual que como se integra un sistema de metros en cualquier parte del mundo".



El precandidato anunció que presentará una acción popular para frenar el proyecto, que según la Administración distrital ha contado “con una participación histórica” de la ciudadanía y se ha planteado como una obra urbanística y de movilidad que mejorará el aspecto del corredor.

