‘Los asesinos de mi mamá merecen una sanción ejemplar’

“Mija, uno sabe cómo sale de la casa pero nunca cómo llega”. María del Carmen Viuche solía decir esta frase y persignarse cada vez que salía de su casa en Suba, rumbo a su trabajo, en una casa de familia en el sector de Hayuelos.



(Además: El triste testimonio de vida de una mujer que padece esquizofrenia)

Esta mujer, de 62 años, era el centro de su hogar y gracias a su trabajo como empleada doméstica apoyaba incondicionalmente a su familia. Vivía en la misma casa con su esposo, Alfonso María Ochoa, un hombre de 89 años, sus dos hijos, su nuera y dos nietos. Un hijo más solía venir a visitarla, pues reside en Medellín.

Ese día, a eso de las 8:30 de la noche, mi mamá fue asesinada vilmente por un grupo de vándalos FACEBOOK

TWITTER

Una vida humilde pero feliz fue dramáticamente interrumpida por el desastre en el que se convirtió Bogotá el 10 de septiembre de 2020. “Ese día, a eso de las 8:30 de la noche, mi mamá fue asesinada vilmente por un grupo de vándalos”, contó entre lágrimas Sandra Ochoa, su hija. Ella y sus hermanos se preparaban para ir al cementerio a visitar la tumba de la mujer que más han amado, la misma que no podrá estar con ellos esta Navidad y este fin de año.



Todos estos meses han reunido pistas, junto con las autoridades, para saber qué pasó. Por ahora saben que, ese día, su madre salió de trabajar a eso de las 7:50 de la noche y que tomó la ruta 266 del SITP para luego hacer un trasbordo.



Todo iba normal hasta que, a la altura de la calle 139 con avenida Ciudad de Cali, el ambiente se enrareció. La zona estaba en caos y, de un momento a otro, el conductor del vehículo recibió el impacto de una piedra que golpeó el panorámico del bus. Ya eran las 8:30 de la noche, aproximadamente.



Segundos después, el bus fue secuestrado por un grupo de vándalos conformado por al menos seis personas. El terror de los pasajeros fue indescriptible, mayor aún para un hombre en silla de ruedas que fue bajado a la fuerza por los delincuentes y para María, que usaba bastón por una discapacidad física.

(Lea también: Muere mujer arrollada por bus robado por vándalos en Bogotá)



Al tiempo, los vándalos robaban a los usuarios. Con violencia los despojaron de todas sus pertenencias. En tan solo seis minutos el bus fue saqueado, pintado y destrozado en su totalidad. La familia cree que había otra intención de los criminales. “Nosotros creemos que ellos querían estrellar el bus contra un supermercado o negocio para saquearlo porque así ha ocurrido en otros sectores de la ciudad”, dijo Sandra.



Pero, en cambio, estos hombres acabaron con la vida de María. Al bajar del bus fue atropellada y abandonada en el suelo por unos 20 minutos mientras su vida se desvanecía. “Sufrimos cuando nos imaginamos los instantes de terror que pudo haber vivido mi madre en ese momento”.



Cuando fue asistida por los organismos de emergencia, estos la trasladaron al hospital de Suba, pero, según cuenta su familia, ya no había nada que hacer. “Ella legó allá sin signos vitales y como una NN”.



(También: El triste testimonio de vida de una mujer que padece esquizofrenia)



Los asaltantes del bus la habían atracado y despojado de todas sus pertenencias, incluidos sus documentos de identificación. Mientras varios puntos de la ciudad eran destruidos, la familia de María oraba para que ella apareciera, pues además la mujer había dejado su celular cargando y no había forma de contactarla.

Llamamos a sus jefes a las 9 de la noche, sin saber que ella ya estaba muerta y ellos nos dijeron que había salido para la casa FACEBOOK

TWITTER

“Llamamos a sus jefes a las 9 de la noche, sin saber que ella ya estaba muerta y ellos nos dijeron que había salido para la casa, como todos los días, y que no sabían de ninguna novedad”.



Pasaron las 10, las 11 de la noche y no había ninguna noticia sobre su paradero. Temían, incluso, que estuviera caminando sin la posibilidad de conseguir transporte. “Es que ella siempre tomaba rutas diferentes para hacer trasbordos y llegar más rápido a la casa”.



Llegó la medianoche y la noticia que no querían recibir llegó, y de la forma más cruel. “Nos llegó un video tomado por un aficionado, lo usaban para dar la noticia de un bus que había sido robado y estrellado. Ahí estaba ella, en el suelo, la reconocí por su ropa”, contó Sandra. Luego, todos los rumores y mensajes llegaron a sus redes, que eran venezolanos, que la habían dejado tirada; otras, que ella se había lanzado al bus; en fin, fue una tortura que se acrecentó cuando los hermanos fueron al hospital. La esperanza de que estuviera viva duró poco, pronto los médicos les confirmaron que el todo de sus vidas ya no estaba.



(Lea: ¿Está Bogotá en una segunda ola de contagios de covid-19?)



El golpe emocional es indescriptible. “Es sentir la ausencia de un ser al que uno ama. Ella era amorosa, sobreprotectora, amigable, solidaria, entregaba todo a cambio de nada. Yo tengo 31 años y me cuidaba como si fuera una niña. La amábamos. Lo último que le dije fue ‘chao, mami que te vaya bien’ ”.



Pero el dolor más grande fue para su esposo, quien estaba acostumbrado a su presencia, a su compañía. Sus hijos han tenido que ser fuertes para evitar que él también se derrumbe en el duelo. “No es fácil saber que unos vándalos decidieron quitarte al amor de tu vida, a la mujer que lo había acompañado siempre”.



Luego de papeleos dolorosos y la despedida final vino un primer proceso con un fiscal de tránsito, quien logró la revisión del poco material audiovisual existente para saber quiénes condujeron el bus en contra de la humanidad de María. Desafortunadamente no se ha encontrado material que sirva para la causa.



Luego, el caso pasó a la Sijín de la Policía ya no como un accidente de tránsito sino como un acto premeditado. “Desafortunadamente los testigos del hecho no han querido ayudarnos con pistas de cuántos y cómo eran los hombres que secuestraron ese día el bus. Por eso hoy les hacemos un llamado para que nos ayuden”. Hasta volantes han pegado par lograr información.



Eso sí, rumores no han faltado, unos dice que era seis hombres, otros que diez, todo sigue siendo muy difuso.

Esta familia pide, además, más seguridad en los medios masivos de transporte, un sistema de comunicación de alertas tempranas para que los usuarios no corran este tipo de riesgo. “Queremos una sanción ejemplar para los asesinos de mi mamá y evitar que otras familias tengan que pasar Navidad o fin de año sin la persona que más aman”.

Siga leyendo:

- Estos son los ocho criminales más buscados de Bogotá y sus delitos.



- Tras perseguir a un delincuente, hallaron ‘desguazadero’ de bicicletas.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA DE BOGOTÁ

EL TIEMPO