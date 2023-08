En medio de un contexto complejo para los taxistas por el alza de la gasolina, un estudio analizó las jornadas de trabajo y los hábitos que están teniendo los miembros de este gremio en Bogotá y concluyó que seis de cada 10 podrían tener un grave riesgo en su salud.



La investigación, a cargo de la Universidad Manuela Beltrán, contó con la participación de 400 taxistas y se llevó a cabo entre el 2017 y el primer semestre de este año. Una de las principales conclusiones del estudio fue que la totalidad de los taxistas encuestados tiene largas jornadas laborales, que van de 12 horas diarias mínimo a un máximo de 16.



Además, cerca del 80 por ciento lo hace todos los días de la semana, con excepción del día de pico y placa.



Según Hugo Ospina, representante del gremio en la ciudad, las jornadas últimamente se han alargado debido a factores como el aumento del precio del combustible y la competencia que existe con las plataformas de servicio de transporte, como Uber y Didi.



“Para hacer la misma plata que obtenía en 12 horas, me toca trabajar ahora 16. Y con el paso de los días también son menos pasajeros, pues antes me hacía por lo menos 24 carreras diarias y ahora hago entre 12 y 14”, explicó Ospina.



El estudio detalló que tantas horas de trabajo han causado afectaciones físicas, ya que pasar tanto tiempo sentados en un vehículo puede generar contracturas musculares, entumecimiento, rigidez de articulaciones, tendinitis, problemas de circulación de la sangre en piernas, hernias de disco, lesiones de columna, entre otros problemas.



Los taxistas son algunos de los más afectados por la falta de gas. Foto: Archivo El Tiempo

“Los conductores manejan más o menos acostados, primero por su contextura, ya que algunos son grandes o tienen obesidad, entonces deben alejar la silla un poco para que el abdomen no toque el timón. La inclinan hacia atrás y creen que manejan con comodidad, pero la afectación que generan a nivel de la columna vertebral es alta”, explicó Shamanda Medina, terapeuta ocupacional que participó en el estudio de la Manuela Beltrán.



La experta agregó que, además de estas lesiones, evidenciaron otros factores de riesgo como la iluminación, el ruido y la vibración del vehículo, que también llegaron a desencadenar trastornos del sueño, mal humor, fatiga, estrés y ansiedad. “Estar más de 10 horas sentado en la misma posición trae consigo toda una serie de afectaciones. Incluso se han visto casos de síntomas de enfermedades de piel por las quemaduras del sol”, añadió Medina.



Otro factor que se analizó fue la alimentación. El 85 por ciento de los taxistas expresaron que su dieta diaria no es la más saludable, dado que consumen comidas como empanadas, pasteles, pan y poca fruta, lo cual impacta el cuerpo a nivel de problemas cardiovasculares. “Ellos almuerzan, comen demasiado y se vuelven a sentar. Aunque no parezca es un trabajo muy sedentario”, señaló la experta.



El estudio les recomienda a los taxistas controlar el peso, practicar actividad física y tener hábitos saludables. “Pueden tomar descansos al menos cada dos horas, así como dormir bien para evitar microsueños y consumir bebidas energizantes”, dijo Medina.



Asimismo, se les aconsejó adoptar buena postura y evitar conducir muy alejados del volante, y siempre hacerlo con ambas manos y los codos en semiflexión.

