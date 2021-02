Teatros, galerías y tarimas vuelven a abrir en Bogotá

Marzo será el mes de la reactivación cultural. Los escenarios distritales retoman actividades y generarán empleo para más de 500 artistas locales. Le contamos cuál es la oferta artística para que los fines de semana encuentre planes más allá de centros comerciales y apoye a la ciudad que mueve el 41 % del empleo del sector cultural del país.



Teatros están listos, pero con aforos

Luego de habérselas arreglado con funciones al aire libre o por streaming, los dos teatros más importantes del Distrito volverán a operar con sus salas.



El teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la carrera 7.ª y que estuvo cerrado desde marzo de 2020, abrirá sus puertas este viernes 12 de marzo a las 7 p. m. con la obra Campo muerto, de la Compañía Danza Común.



Aunque la sala llegaba a albergar a 1.692 personas, por ahora funcionará para 483. Mientras llega el día, el Idartes recomienda no perderse la exposición de cartelismo ‘Por la causa latinoamericana’, que se instaló en la galería anexa al teatro y estará hasta este martes.

El Teatro El Parque cumple 85 años y en marzo tendrá programación especial de celebración. Foto: Juan Santacruz. Idartes

De otro lado, el Teatro El Parque, especializado en obras infantiles y de títeres, volvió ayer y también tendrá función hoy a las 3 p. m. A esa hora presentará la obra Meta...Formósis, del grupo Aerotopía Danza, Cuerpo y Aire. Las boletas cuestan entre 3.500 y 8.000 pesos.



Para los adultos habrá oferta a partir de este viernes con Programación H, una obra ganadora de una beca cultural. Este teatro, diseñado para 170 espectadores, venderá boletas para máximo 40. Puede adquirirlas por TuBoleta.

Volver a ver películas y apoyar la Cinemateca

La Cinemateca de Bogotá trabajará con funciones virtuales y presenciales. Foto: Juan Santacruz. Idartes

La nueva Cinemateca se inauguró en 2019, pero no llegó a cumplir un año cuando, en marzo de 2020, tuvo que cerrar sus salas y abrir, intermitentemente, en algunos lapsos del resto del año. Hace poco comenzó a operar su Sala Capital, y mañana pondrá a proyectar su segunda sala. Además de una agenda presencial con material del Archivo Fílmico de Asia y un ciclo de mujeres en el marco de la celebración del 8 de marzo, la Cinemateca sostendrá su oferta para virtual, para aquellos que aún no se animen a las funciones presenciales.



Sin embargo, la directora del Idartes recuerda que “comprar una boleta significa un empleo para un artista, para un productor, para varios agentes de la cadena de la producción de las artes y nos permitirá reactivar el sector y la creación. Además, las artes tienen un gran efecto en la salud mental. Al invertir no solo estás apoyando la reactivación de un sector muy golpeado, sino también haciendo un ejercicio de salud emocional”.



Media Torta, como anillo al dedo para los protocolos

La Media Torta cuenta con graderías a cielo abierto, una ventaja en pandemia. Para consultar la agenda de este y otros escenarios puede ir a www.idartes.gov. co Foto: Juan Santacruz. Idartes

Los escenarios ‘A cielo abierto’ también serán parte de la apuesta del Idartes. Por eso, según dice su directora, Catalina Valencia, le darán especial apoyo a la Media Torta.

“Es uno de los equipamientos más importantes de Bogotá, que no ha sido tan acogido; queremos relanzarlo con toda su potencia”, asegura Valencia. Aunque el aforo era de 3.500 personas en el pasado, ahora el ingreso será regulado para ubicar pequeños grupos con el suficiente distanciamiento.



Hace ocho días se hizo un piloto con el ‘Tortazo champetúo’, y prepara conciertos para próximos domingos con temática de ‘Tortazo del recuerdo y de mujeres’.



Otra de las apuestas de 2021 será estrenar un segundo Escenario Móvil –que se sumará al Armando de la Torre– que llevará nombre de mujer y será el eje de la celebración artística del 8 de marzo. La agenda de estas plataformas al aire libre puede ser consultada en www.idartes.gov.co. Por lo pronto, se sabe que estará participando en distintas ferias económicas que se harán en las localidades de Bogotá.



“La idea es reabrir los escenarios y tener una circulación de aristas, justamente para reactivar el sector y enviar un mensaje de construir confianza para que vuelvan”, agregó Valencia.

Galería Santa Fe, con horario extendido para mayor acceso

La galería Santa Fé abrirá al público el próximo 13 de marzo. Foto: Juan Santacruz. Idartes

La Galería Santa Fe, en la plaza La Concordia, junto al Chorro de Quevedo, se prepara para abrir el 13 de marzo el XIV Salón Nacional de Arte Joven. Mientras tanto, ofrecerá franjas de programación nocturna con diversos performances artísticos, sonoros y audiovisuales.



A la oferta del Idartes se suma la del Planetario de Bogotá, que abrió ayer su domo para proyectar De la Tierra al universo, Arqueoastronomía maya, observadores del universo y Colores cósmicos.



Otro de los escenarios con puertas abiertas es el Museo Nacional, que cuenta con precios asequibles. El Museo abrió el jueves pasado la exposición ‘Hijas del agua’, del fotógrafo Ruven Afanador y la artista Ana González. Debe hacer reserva a través www.museonacional.gov.co. Abre de martes a domingo, de 9 a 5 p. m.



REDACCIÓN BOGOTÁ.

