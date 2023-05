Zozobra es lo que han sentido los bogotanos durante los últimos meses con la grave situación de seguridad que se vive en la ciudad. Y es que aparte de los muchos casos de hurto y homicidio, ahora también se ha sumado la presión de las disidencias de las Farc por querer ingresar a como dé lugar a la capital del país.



Alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Como si esto fuera poco, ayer la alcaldesa de la ciudad Claudia López aseguró que se ha podido probar que este grupo delincuencial habría reclutado forzosamente a jóvenes de la denominada Primera Línea para hacerlos parte de sus filas. Y es que mucho fue lo que se dijo de este tema y de una supuesta financiación de grupos armados a las manifestaciones que tuvieron lugar durante el estallido social de 2020 y 2021 que desembocó en fuertes enfrentamientos entre jóvenes y la fuerza pública.



“Está verificado. Está siendo investigado y es una de mis solicitudes a la Fiscalía General de la Nación que esos hechos se esclarezcan y que todos esos responsables de haber promovido esa financiación violenta, no solo para destruir y vandalizar a Bogotá, sino para mandarle reclutas a organizaciones criminales, respondan ante la justicia”, señaló López ayer durante la fuerte intervención que hizo en la presentación del Comando Élite, donde además, le reclamó al presidente Petro por las decisiones "erráticas" que se han venido tomando durante los últimos nueve meses.



No obstante, una fuente cercana a las investigaciones por estos hechos aseguró que aunque el tema sí está en indagación, lo cierto es que todavía no se tiene material suficiente para asegurar que las disidencias de las Farc estén reclutando o hayan tenido participación directa en alguno de estos procesos entre el 2020 y lo que va del 2023.



Pese a este hallazgo, EL TIEMPO conoció que tanto la Fiscalía como la Defensoría del Pueblo le habrían entregado información clasificada a la alcaldesa de Bogotá donde se comprobaba la participación de estos grupos armados en procesos de reclutamiento de jóvenes en la ciudad y sus periferias.



Y es tan preocupante el tema para la Alcaldía de Bogotá, que este mismo informe fue compartido con el presidente Petro y el alto consejero para la Paz durante un consejo de seguridad citado de manera extraordinaria el febrero de este año y en el que estuvieron otros cuatro alcaldes del país.



Aunque se conoce la existencia de la información que relaciona a las disidencias de las Farc con el reclutamiento de jóvenes en la ciudad ni la Fiscalía, ni la Defensoría ni la misma alcaldesa se han referido al caso porque temen “dañar las investigaciones en curso”.

Luego de la visita del Ejército, la alcaldesa, gobernadores y la Fuerza Pública, se anunció que 12.000 soldados estarán encargados de blindar el Sumapaz. Foto: Alcaldía de Bogotá

Cuando el río suena…

Sin embargo, hay documentos como las alertas tempranas tanto de la Personería de Bogotá como de la Defensoría del Pueblo que sustentan las denuncias de la alcaldesa. Y es que desde 2021 ya se venía hablando de 14 localidades donde la población juvenil es susceptible al reclutamiento.



Según el documento emitido el 31 de mayo de 2021 por la Defensoría del Pueblo, en Ciudad Bolívar, las UPZ de El Mochuelo, El Tesoro, Lucero, San Francisco, Jerusalén Arborizadora e Isabel Perdomo, son las que registran un mayor riesgo de reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales. También, en Usme, serían el Danubio, Parque Entre Nubes, La Flora, Alfonso López y Gran Yomasa.



Dentro de este listado también figuraron dos de las localidades con mayores problemáticas sociales y de seguridad y donde se ha expandido con fuerza el fenómeno del multicrimen y la guerra entre bandas por el control de las línea del narcotráfico: Kennedy y Bosa, donde según investigadores, las disidencias de las Farc podrían tener inherencia a través de la tercerización de sus acciones por medio de otras estructuras delictivas de menor tamaño.

Manifestantes se enfrentan al Esmad en la Universidad Nacional. Foto: César Melgarejo

En Kennedy las zonas de riesgo son: Las Margaritas, Gran Britalia. Patio Bonito y Corabastos. Por su lado, en Bosa la alerta está para Bosa Central, Tintal Sur, Bosa Occidental y El Porvenir. En el listado también está San Cristóbal, Rafael Uribe, Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén.



Ahora bien, aunque en esa primera alerta no había rastros del conflicto que hoy día hay en el Sumpaz lo cierto es que la comunidad de esa región, que también alberga a localidad número 20 de la ciudad, ha denunciado sobre la aparición de panfletos alusivos a las disidencias del frente 53 de las Farc que estaría llegando al territorio provenientes del departamento del Meta. La alcaldesa también confirmó que este grupo criminal ya había llegado al Sumapaz.

La alerta en Sumapaz

Aunque la situación en esa región del país todavía es difusa, la Defensoría del Pueblo emitió el 22 de julio de 2022 un Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana 010 de 2021 en el que se advierte la llegada a la ciudad capital de un grupo armado de delincuencia organizada, por tanto, “se registra una exacerbación del riesgo derivado de las disputas por el control de los corredores de movilidad de economías ilegales que atraviesan Bogotá”.



Si bien, estas alertas emitidas por el ente verificador no hablan propiamente del reclutamiento de jóvenes por parte de estructuras armadas, lo cierto es que si advierten, como lo ha hecho la alcaldesa, sobre el riesgo que representa que estén llegando a la capital del país y cómo esto podría alentar un ejercicio de alistamiento.



Ante esto, la Personería de Bogotá explicó que le han hecho seguimiento a la Alerta 010 de la Defensoría y que se han programado jornadas de sensibilización en la localidad de Sumapaz para tratar de verificar la situación de los grupos armados en esa zona y alertar a los jóvenes sobre las posibles intenciones. Pese a esto, la Personería le dijo a este diario que, por ahora, ellos no tienen registro de casos de reclutamiento registrados y verificados.

El comunicado está firmado por la "Segunda Marquetalia". Foto: Suministrada

Un indicio probado

David Soler y Gustavo Bolívar se conocieron el año pasado en eventos luego del paro nacional. Foto: Twitter Gustavo Bolívar

La aparición de un video en redes sociales de un exmilitante de la Primera Línea que pasó a las filas de las disidencias de las Farc en diciembre de 2022 dejaría la puerta abierta para confirmar que las denuncias de la alcaldesa López están sustentadas en una realidad que está ocurriendo en la ciudad.



Y es que en el video, publicado por el exsenador Gustavo Bolívar el 16 de diciembre, el joven David Estiven Fernando Soler de 24 años, miembro de la Primera Línea y consejero de juventud de la localidad de Kennedy, reconoció que se había unido a las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al proyecto político-militar agrario de los guerrilleros.



En esa misma oportunidad, el exsenador Bolívar, afirmó que aunque en el caso de Soler no se trató de un reclutamiento forzado como se había dicho en el primer momento, sí parecía haber indicios de que la guerrilla estaba reclutando jóvenes en la ciudad. Tanto así que él mismo hizo un llamado para que los jóvenes no se entregaran al camino de las armas y que “confiaran en la justicia y el cambio”.



Aunque EL TIEMPO se comunicó con altos mandos de la Policía Nacional, representantes de la Fiscalía y organismos de seguridad en la ciudad, ninguno se atreve a revelar detalles de los casos de reclutamiento, pues aseguran, que se podrían “comprometer las investigaciones”.



No obstante, los diferentes llamados de la Defensoría, la Personería, la información clasificada en manos de la alcaldía de Bogotá y la reunión en la que se le contaron los hallazgos al presidente Petro, aunado a la crisis de seguridad en el Sumapaz, darían cuenta que las denuncias de la Alcaldesa, además de preocupantes, requieren una atención inmediata que permita frenar la avanzada por todos los frentes del bloque guerrillero que quiere llegar a Bogotá.





JONATHAN TORO ROMERO

EL TIEMPO

DENUNCIAD A TORJOH@ELTIEMPO.COM