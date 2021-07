Los colegios ya están listos para el regreso de estudiantes

Tal como lo anunció la secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, todo está listo para que el 8 de julio los niños de los colegios públicos de Bogotá regresen a las clases presenciales de manera progresiva.

Unos 797.000 estudiantes que se matricularon en el 2021 volverán a saber qué es tomar una clase en el salón de clases. Eso sí, con todas los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud. Según la Secretaría de Educación ( SED), el 95 por ciento de los planteles educativos de la capital están preparados.



Según la misma alcaldesa Claudia López, no tiene sentido que haya gente masivamente en la calle y no abrir los colegios que sí tienen elementos de bioseguridad, así como control de aforo.



“Los niños, niñas y jóvenes necesitan recuperar el tiempo que la pandemia les quitó para su ciclo educativo y de formación”, dijo la mandataria.



El retorno a las aulas requirió de varios esfuerzos de la SED, que llevó a cabo el ‘Plan de regreso gradual, progresivo y seguro’, en el que se hicieron visitas a las instituciones educativas distritales para verificar infraestructura, ocupación de los salones, ventilación, señalización, además de la entrega de elementos de bioseguridad para personal docente, directivo, administrativo y estudiantes. “Yo le digo con el mayor respeto al sindicato que no le ponga más obstáculos a la educación. No hay excusas. Es infame que se antepongan algunos intereses políticos y electorales. Le agradezco a la inmensa mayoría de docentes que sí están trabajando y cumpliendo con sus funciones”, expresó la alcaldesa mayor.



Fueron en total 379 intervenciones las realizadas para el mejoramiento de infraestructura entre 2020 y 2021, también se llevaron a cabo demarcaciones en 395 planteles educativos.

Vacunación

Para el regreso a clases, el Distrito adelanta la vacunación contra el covid-19 a la totalidad de docentes, directivos y personal administrativo de los niveles central, local e institucional. Eso suma unas 39.000 personas.



Según la Secretaría de Salud (SDS), todos los docentes de los colegios públicos están vacunados. También se ha realizado un testeo masivo y acompañamiento a los auxiliares de enfermería de los colegios, que inician su retorno a clases; igualmente ya son más de 5.869 las pruebas PCR realizadas a la comunidad educativa de 145 colegios oficiales.



En Bogotá hay 400 instituciones oficiales, de las cuales 393 ya radicaron protocolos, y 208 ya iniciaron un retorno gradual, progresivo y seguro, beneficiando a 30.304 niños y contando con la participación de 2163 maestros.



La reactivación escolar también avanza en jardines infantiles, colegios privados, instituciones de educación superior (IES), instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano (IETDH), establecimientos de educación informal y el Sena. Ya son 1.892 las instituciones educativas habilitadas, beneficiando a 11.106 escolares de jardines y colegios privados, 15. 393 alumnos de IES y 8.329 estudiantes de IETDH.



La SED continuará con la estrategia ‘Aprende en casa’ y culminará el proceso de entrega de dispositivos y conectividad de la Ruta 100k. Durante la pandemia ha entregado 53.919 tabletas y portátiles; también se amplió la conectividad en 1.708 hogares, atendiendo a 2.708 estudiantes de estratos 0, 1 y 2.



En cuanto a protocolos para la detección y atención de casos de covid, en agosto se pondrán en funcionamiento cuatro unidades móviles de ‘Respuesta integral de orientación pedagógica’ para situaciones que afectan la convivencia escolar y enrutamiento por contagio del virus.



La profesora Sandra García Jaramillo, docente de la Universidad de Los Andes e integrante del movimiento ciudadano La Educación es Vital, dijo que es prioritario volver a las aulas. “Cerca del 90 por ciento de los estudiantes llevan 16 meses sin tener contacto directo con sus profesores. Los daños en la pérdida del aprendizaje, de bienestar emocional, son muy grandes y pueden ser irreparables”. Agregó que habrá lugares en donde no se podrá lograr el retorno, pero que en la gran mayoría ya es posible la presencialidad en colegios y universidades. “La presencialidad es nuestro deber ético”. En un estudio que realizó García con otros investigadores se determinó que los niños que no regresado a las aulas tienen mayores posibilidades de deserción escolar, afectaciones en salud emocional y más deficiencias en su aprendizaje. “Si hoy están abiertos centros comerciales y gastrobares, ¿cómo es posible que colegios y universidades no estén abiertos?”, agregó la experta, quien dijo que en los planteles hay espacios al aire libre que se pueden aprovechar.

¿Qué dicen sindicatos de Bogotá?

Sindicatos de educadores como la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) o la Asociación Distrital de Educadores (ADE) no están de acuerdo con el retorno de los estudiantes a clases presenciales en los colegios.



De hecho, ya tienen listas marchas y plantones. Uno será el 7 de julio, a las 9 a. m., en el Ministerio de Hacienda; otro, el 8 de julio, en la Secretaría de Educación (SED), junto a la avenida El Dorado, y habrá otra marcha el 8 de julio a las 10 a. m., en el Ministerio de Educación.



Raúl Váquez, vicepresidente de la ADE, dijo que seguirán atentos a la mesa de trabajo con el Gobierno Nacional para que se resuelva cómo se “seguirá defendiendo la vida”.



Agregó que no es el momento para el retorno presencial de los niños y de los docentes a las aulas de clase. “No están dadas las condiciones, este pico y las nuevas cepas de la pandemia están más agresivos que antes, todos hemos sufrido de alguna manera la situación de este virus. Le decimos sí a la vida, no al regreso a las instituciones”.



Por su parte, Fecode ha dicho que es necesario que el retorno a la presencialidad se defina con la realidad que enfrenta en estos momentos el país en materia de contagios y ocupación UCI.



Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación Nacional de Padres de Familia, dijo que los docentes que fallecieron o que están en recuperación por covid-19 no han sido reemplazados. “Cuando eso pase, le diremos sí del todo a la presencialidad”.

