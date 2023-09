Se sigue calentando el termómetro de las elecciones en Bogotá y todo parece indicar que seguirá aumentando la temperatura de las discusiones en la medida que se acerquen las elecciones.



La nueva polémica se dio por cuenta del exministro Diego Molano y el exsenador Gustavo Bolívar. Una imagen que el candidato del Pacto Histórico publicó en su cuenta de X, en la que aparece Molano acompañado de una frase que dice “I will kill your children” (Yo mataré a tus niños), fue la causa.



La publicación está acompañada de las caras del resto de candidatos, frases igualmente polémicas y un mensaje de Bolívar que dice: “A este país lo salva el humor”.

Sin embargo, Molano dijo que esto atenta directamente contra los principios de transparencia de la información, vicia el debate electoral y afecta sin fundamento el buen nombre, sino el derecho a ser elegido.



Este choque entre los candidatos es uno más de los que ya se venían cocinando desde el lunes pasado, cuando Molano arremetió contra Bolívar en un debate por el tema del ataque al CAI La Gaitana y la posible participación de la primera línea.



Gustavo Bolívar le dijo a EL TIEMPO que esa valla no era autoría ni de él ni de su equipo. Lo que pasó, según cuenta, fue que en redes sociales algún internauta creó las piezas gráficas con frases en inglés para Molano, Galán y Oviedo y que él las reunió todas y armó un trino por que le habían parecido “graciosas”.



Ante esta situación, Diego Molano le exigió en una dura carta que retirara la publicación y se rectificara públicamente por los señalamientos. “No puede ser que usted pretenda utilizar nuevamente estrategias como las mentiras, la desinformación, la violencia y el odio para ganar las elecciones del 29 de octubre”, señaló.



Añadió que la valla digital publicada el pasado 10 de septiembre y que ya cuenta con 1,1 millones de vistas y 1.800 comentarios, atenta contra los principios de transparencia de la información, viciando el debate electoral.



Pero Bolívar no cedió. En entrevista con este diario aseguró que, aunque considera que la valla es ofensiva, el candidato Molano “no puede reclamar respeto de alguien si llega a los debates a decirme terrorista, que financio a la primera línea y que incendio CAI (…) yo creo que uno no puede pedir respeto si no lo da”.



Además, dijo que solo retiraría la publicación en su red social si el exministro de Defensa se comprometía a “eliminar los tweets que ha publicado y las palabras que ha dicho (…) yo no tengo ningún problema, yo las retiro, pero él debe quitar sus publicaciones ofensivas que son delicadas (…) tal vez la persona que hizo la valla pensó en los bombardeos que hubo donde murieron niños cuando él era ministro de Defensa”.



Los candidatos a la Alcaldía, Diego Molano y Gustavo Bolívar. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO / Prensa Senado

Molano insistió en que este tipo de aseveraciones en redes sociales pueden “viciar” el proceso electoral del 29 de octubre y que “ningún bien le hace a la democracia, ni a la ciudad, que Bolívar base su campaña en falacias”. “Esto no es una novela, esto es una campaña electoral y la decisión que deben tomar los ciudadanos no puede estar viciada por sus acusaciones sin fundamento que atentan contra mi buen nombre y mi dignidad”, afirmó Molano.



Hay que recordar que un episodio similar ya se había presentado en agosto pasado por cuenta de una publicación de la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico también, en la que señalaba que Molano había ordenado “mutilar y asesinar jóvenes durante el paro nacional” mientras era ministro de Defensa.



Esta discusión fue elevada ante la Corte Suprema de Justicia, tribunal que le ordenó a la senadora retractarse y eliminar la publicación en contra del hoy candidato a la alcaldía de Bogotá por el movimiento Reconstruyamos Bogotá.



REDACCIÓN ELTIEMPO

JONATHAN TORO

