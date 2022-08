En entrevista con EL TIEMPO, Ada Luz Sandoval, directora del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), explicó el funcionamiento de la estrategia de seguridad en la ciudad y cómo se ha aplicado la tecnología para potenciar los sistemas de alerta y respuesta de las entidades vinculadas.

¿Qué se está haciendo desde el C4 en materia de seguridad?



El Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo Bogotá (C4), tiene la labor de integrar y articular la atención de emergencias y seguridad, partiendo de las seis agencias que hacen parte del C4. Las agencias son Bomberos, Idiger, Crue, Movilidad, Policía y Secretaría de la Mujer, que fue la última que logró ser adscrita al sistema.

Hay cuatro subsistemas: el C4, que es el que encabeza el sistema de seguridad y emergencias de Bogotá; el Nuse, que es el Número Único de Emergencias (123); el sistema de videovigilancia de Bogotá que 5.828 cámaras de la SDS y otras que se han integrado del sector privado. Mediante este sistema de vigilancia también tenemos integrado la visualización del helicóptero halcón y los drones. Finalmente, tenemos el sistema de analítica de información.



¿Qué avances hay en el sistema de comunicación y de reacción?



El sistema de comunicaciones de Bogotá es el más moderno del país y mediante el C4 suplimos todos los requerimientos de telecomunicaciones que tiene la Policía Metropolitana de Bogotá. Desde hace un año hemos hecho la labor de renovación de todos los sistemas de comunicación de la Policía y hemos modernizado 7.896 radios; eso quiere decir que salen de circulación los obsoletos y entran otros totalmente nuevos. Al cierre de 2022 vamos a cerrar con 3.896 radios nuevos de última tecnología.



Los nuevos radios permiten mensajería de texto en tiempo real entre policías, permiten tener mensajes encriptados y tiene una velocidad de comunicación mucho más rápida que hace más inmediata la prestación del servicio.





¿Cuál es el reto en la estrategia de seguridad?



Todo lo que hemos venido haciendo es para lograr que la tecnología sea visible al ciudadano, en el sentido de que la gente cree, por ejemplo, que las cámaras lo están viendo todo el tiempo, pero un sistema de video no los vigila todo el tiempo porque no están hechos para eso. Un sistema integrado llevado a la percepción del ciudadano sí ayuda a dos cosas: que el bogotano se sienta más seguro porque sabe que hay varios elementos que lo están cuidado, no solo las cámaras, y mediante la tecnología, el ciudadano pueda interactuar y saber que es lo que se está haciendo en materia de seguridad para ellos.



¿Qué es lo que se debe hacer dentro del C4 para mejorar la estrategia de seguridad?



La tecnología por sí sola no hace nada, un teléfono solo no hace nada o una cámara sola no sirve para nada, lo que realmente funciona es ponerle una misionalidad. Entonces, por ejemplo, al 123 entra una llamada y se reporta un incidente, se transfiere a la agencia que va a atender la emergencia, luego las otras tecnologías se empiezan a activar, allí, la Policía determina si debe activar el sistema de vigilancia para monitorear la cámara y por radio se comunican con el cuadrante.



¿Cuánto puede demorar el reporte y la atención de un incidente?



Usualmente la percepción de la ciudadanía es que todo se demora mucho, pero no es así. Por ejemplo, el tiempo de respuesta de la Policía es de 7 minutos, máximo 10 minutos, pero es que también hay que priorizar. No es lo mismo, sin restarle importancia, un reporte por ruido o una pelea, que una llamada para reportar un intento de suicidio. Por otro lado, un operador se demora en una llamada entre dos y tres minutos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el tiempo de respuesta de las agencias sí depende de muchas cosas y pueden ser varias, por ejemplo, de acuerdo a los recursos que tenga disponibles para atender la emergencia y el número de reportes.



¿Cuáles son los incidentes que más se reportan en Bogotá?



La línea 123 recibe 22.000 llamadas al día y de esas, 68 % son improcedentes. Eso pasa porque la ciudadanía cree que la línea es para todo y no es así. El Crue tiene en promedio 700 llamadas para atenciones, y ahí también hay que priorizar, por ejemplo, con el tema de las ambulancias. Según estándares internacionales el tiempo de espera de una medicalizada es de 40 minutos, en Bogotá el promedio de espera es de 20 a 30 minutos.

Se vienen dos proyectos clave

La SDS y el C4 están trabajando en dos proyectos claves para complementar la seguridad de la ciudad: el proyecto seguridad región que permitirá integrar las comunicaciones y la videovigilancia de Bogotá con los municipios aledaños. El segundo, es un piloto de analítica forense que mediante un monitoreo de todas las redes de vigilancia identifica patrones, conductas y personajes en medio de un incidente mediante un equipo de 750 nuevas cámaras LPR y analítica forense.

El modelo aplicado en Taiwan que es un éxito

En conversación con EL TIEMPO durante el V Congreso Internacional de Seguridad de Confevip , Emma Hsieh, directora del Instituto Intelligent Community Forum de Taiwan, catalogado como uno de los cinco países más seguros del mundo, dijo que Bogotá no está muy lejos de la meta de tener un sistema a la vanguardia.



“La integración de los sistemas de seguridad con la tecnología en una sola red hacen que las ciudades funcionen mejor, en eso, Bogotá está caminando a buen ritmo y está logrando integrar nuevas tecnologías a su estrategia de seguridad. El futuro es la tecnología para las ciudades”, señaló Hsieh.



Por otro lado la experta explicó que el reto que tienen ciudades como Bogotá es poder usar los datos de la mejor manera para tomar decisiones inteligentes y sobre todo, decisiones informadas, “porque eso es lo que se hace con la tecnología, usarla para mejorar los servicio, en este caso los de seguridad, que debe brindar una ciudad como la capital del país”.



No obstante, de acuerdo con Hsieh, el modelo de seguridad que se aplica en Taiwan no es distante al implementado en la capital del país. Actualmente, allí implementan un modelo de seguridad llamado Smat City 3.0, que tiene como base una cooperación público-privada para la prestación de los servicios de seguridad.



“En Bogotá, la presencia de la seguridad privada es muy fuerte, ahora hay que trabajar para enlazarla con las personas que toman decisiones y ahí puede estar la clave para complementar el sistema que están manejando ahora, que ya es muy bueno”, aseguró.



Finalmente, la directora del Instituto Intelligent Community Forum explicó que el modelo que se debería aplicar en Bogotá, como en Taiwan, es uno que empieza en una cooperación entre el Gobierno Central, el Gobierno Local, las personas, los emprendedores, la academia y los fabricantes de tecnología.

JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ

@ToroRomeroJ

