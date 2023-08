La contribución de valorización es un mecanismo de cofinanciación de obras que se viene aplicando en Bogotá desde 1987, sin embargo, hay proyectos que llevan 15 años o más y que, si bien ya se cobraron, aún no se han ejecutado y entregado a los ciudadanos.



Es por eso que la administración distrital propuso una reforma al estatuto de valorización y que según el director del IDU, Diego Sánchez, busca “corregir” las fallas que se vienen presentando con las obras y que, en lugar de beneficiar a los contribuyentes, terminan por afectarlos.



Un ejemplo es el último paquete de obras aprobadas por el Concejo para financiar mediante la contribución, pero la gran mayoría o no se han iniciado o están sin terminar.



“El acuerdo 724 fue aprobado en 2018, se cobró en 2019 y estamos en 2023 y solo se ha terminado una obra. Son casi 4 o 5 años después y no se han puesto al servicio”, dice Sánchez citando el caso de las obras avaladas hace ya cinco años.



Recaudo de la contribución por valorización en Bogotá. Foto: Archivo particular

“Es un tema de percepción de la ciudadanía que dice que lo justo debería ser que hagan las obras y después las cobren”, agrega el funcionario.



El proyecto de acuerdo, que deberá ser discutido este semestre, primero en la Comisión de Hacienda y luego en plenaria, propone varios temas de actualización y se destacan seis aspectos fundamentales: no se podrá cobrar por anticipado, las obras que hagan parte del paquete de cobro de valorización deben estar en el plan distrital de desarrollo y en el Plan de Ordenamiento Territorial, tener diseños definitivos, entregar descuentos de la contribución a los establecimientos comerciales más impactados por la ejecución, ampliar la participación ciudadana y la posibilidad de devolver los dineros cuando las obras contratadas no se ejecuten por caducidad o terminación anormal de los contratos.

No a cobro anticipado

Todos los planes de obra financiados con la contribución de valorización en Bogotá se han cobrado de manera anticipada a los predios que se encuentran en el área de influencia y que, por tanto, resultan más beneficiados por el impacto que estas generan. El nuevo estatuto plantea como regla general que en adelante no se podrán cobrar obras por valorización antes de que estas se encuentren ejecutadas en su totalidad o al menos en un 50 por ciento de avance físico. Solo excepcionalmente permite el cobro anticipado. Con ese fin se quiere no generar expectativas en las comunidades y que estas realmente se ejecuten y causen un beneficio.

El plan de Desarrollo y POT

Hasta ahora los alcaldes han podido presentar proyectos con paquetes de obras para realizar mediante la valorización sin que respondan a una planeación de ciudad. El articulado del proyecto de acuerdo plantea que esas obras, antes de ser llevadas al Concejo deben estar en el plan de desarrollo distrital (PDD), que cada administración presenta en el primer año, y en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Esto lleva, entonces, a que la administración de turno también presente un cupo para financiar el paquete de obras.



La administración de turno puede presentar un cupo para financiar el paquete de obras. Foto: Archivo EL TIEMPO

Diseños definitivos

Hasta ahora no es necesario que una obra por valorización haya cumplido todos los estudios y diseños y, por tanto, sin todos los permisos. Es por eso que entre el cobro y la terminación pueden transcurrir varios años y es una incertidumbre para los costos y los plazos. El proyecto plantea que las obras deben estar a nivel de estudios y diseños definitivos. Esto, junto con la exigencia de estar en el PDD y el POT, llevará a que los proyectos estén alineados con dichas herramientas de planificación e, incluso, se empiecen a planear desde la alcaldía anterior.

Puentes de Bogotá a intervenir. Foto: IDU

Descuentos por el impacto

Los propietarios de predios comerciales que están al frente de una obra han tenido que pagar la mayor contribución de la valorización porque son los más beneficiados, sin embargo, no reciben ningún tipo de alivio por el impacto que tienen durante la ejecución y la reducción de sus ingresos. El proyecto de acuerdo establece un descuento hasta del 10 por ciento en el valor total de la contribución para esos inmuebles. Dicho alivio no aplica a los predios residenciales. La gradualidad del beneficio la deberá establecer el proyecto que presente la administración respectiva.

Participación ciudadana

Si bien la participación ciudadana está contemplada en la Constitución Nacional de 1991, el acuerdo 7 de 1987 (estatuto de valorización vigente) no la establece como una exigencia. El proyecto de reforma quiere fortalecer ese instrumento y por eso lo contempla como mecanismo para decidir qué obras se deben realizar a través de la contribución de la valorización y para el control y seguimiento de la misma y los impactos. “Es asegurar un control social a la ejecución de la obra”. Hoy por hoy, lo que existe es una junta de valorización.

Devolución del cobro

Hasta ahora la devolución de la contribución por obras no ejecutadas ha sido excepcional. La iniciativa de la actual administración plantea que, en los casos que se cobre de manera anticipada, cuando una obra no se termine ejecutando, por incumplimiento del contratista, y se le declare la caducidad, la administración distrital respectiva puede devolver los recursos captados a los contribuyentes. No obstante, podrá decidir continuar con el proyecto y de nuevo abrir una licitación. En este caso debe existir un análisis técnico de la necesidad o no de terminar la obra.

GUILLERMO REINOSO

EDITOR DE BOGOTÁ

