Los 12 testimonios reunidos en el caso de Ana María Castro

La investigación por el homicidio de Ana María Castro la madrugada del 5 de marzo del 2020 se encuentra en una etapa clave, y mientras avanza el proceso judicial, se conoció que la Fiscalía, además de Mateo Reyes, Julián Valente Ortegón y Paul Naranjo, habló con nueve personas para desenredar este caso.



(Además: ​Lo que vio el testigo estrella en el caso de Ana María Castro)

Daniel Vega, testigo estrella



Sin duda, el testigo estrella es Daniel Vega, conductor de la plataforma Didi, quien vio cómo arrojaron a Ana María de la camioneta en la que iba con las tres personas referidas anteriormente. Este hombre se detuvo y vio cómo Mateo Reyes pedía ayuda para ella, así que decidió llamar a la línea 123 para informar sobre lo ocurrido.



Expareja de Julián Ortegón



Esta mujer le dio luces a la Fiscalía sobre quién era Julián Ortegón, hoy en prisión y a la espera de juicio por este caso. Como su exnovia, explicó que sufrió agresiones por parte de este hombre. En una ocasión, Julián le pidió a esta mujer que desbloqueara su celular, al negarse, la amenazó con cortarle los dedos con un arma blanca.



Mateo Reyes



Este joven estaba con Ana María la noche del 4 de marzo y dijo que ella se encontró con dos amigos y que se fueron todos para otro bar hasta que decidieron irse para una casa (la de Julián). Según contó, se subió a la camioneta con Ana y los dos amigos pero que cuando iban por la calle 80, uno de ellos dijo que no podía ir con ellos a la casa, así que los bajaron, pero Ana María se quedó hablando y de repente el vehículo se pone en marcha muy rápido, ella cae y se golpea la cabeza, ante lo cual Mateo reacciona para pedir ayuda.



Paul Naranjo



Él iba manejando el vehículo del cual arrojaron a Ana María. Ha dicho que dejaron a Mateo Reyes y a la joven víctima juntos en la calle.



(Le puede interesar: Las claves del asesinato de la joven Ana María Castro en Bogotá)



Julián Ortegón



Sostiene lo mismo que Paul Naranjo. No aceptó cargos por ser presunto coautor de feminicidio, pero fue enviado a prisión mientras empieza su juicio.



Víctor Alfonso Gamarra, patrullero de la Policía de Tránsito



Este uniformado llegó al lugar de los hechos y evidenció un charco de sangre, vio a Mateo desorientado. Según explicó, Mateo dio dos versiones de lo ocurrido. El policía no encontró huellas de arrastre, ni frenados en el asfalto, ni partes de vehículos, lo que desvirtuó la teoría de que pudiera tratarse de un accidente de tránsito.



Johan Sebastián Sánchez, integrante patrulla CAI Las Ferias



Este uniformado atendió el llamado de emergencia que decía que una mujer había sido arrojada de un vehículo en movimiento en la calle 80, y que estaba tendida en el piso. Al llegar ve que respira con dificultad y que sangra. Llama a una ambulancia y toman contacto con Mateo quien dio varias versiones de los hechos.



La mamá de Ana María



La madre de la joven víctima manifestó que ella le dijo el 4 de marzo que se encontraría con Paul. Dijo que ni su celular ni otros elementos personales aparecieron.



Paula Andrea Ramírez



Amiga de Ana María. Compartió con ella la noche de los hechos. Confirmó que ella se fue en la camioneta con Mateo, Paul y Julián, y que al momento de subirse al vehículo

Ana María llevaba su teléfono celular.



(Un vigilante y un celular, pistas claves en crimen de Ana María Castro)

Novia de Mateo Reyes



Esta mujer recibió una llamada de Mateo a la 1:45 a. m., y acudió al lugar minutos después, al parecer le entregó a la policía distintas versiones de los hechos. En horas de la mañana del 5 de marzo se comunica con Paula Ramírez y le informa de lo ocurrido.



José Ramón Sandoval Suárez, guardia de seguridad



Este hombre fue el guardia de seguridad que cubrió el turno de 6 de la tarde del 4 de marzo a 6 de la mañana del 5, en el conjunto residencial de Julián Ortegón, a donde se dirigió con Paul después de lo ocurrido. El celador escuchó cuando el conductor de la camioneta le dijo a Julián que “ahí estaba el celular de aquella”, y que le preguntó que si lo bajaban, a lo que respondió que no.

Maira Ariza, patrullera CAI Las Ferias

Esta mujer es la primera respondiente de Ana María, llegó al sitio de los hechos con el patrullero Sánchez.

Siga leyendo:

- Lo que revela la necropsia de la joven Ana María Castro.



- Este es el video clave de la muerte de Ana María Castro.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotáET