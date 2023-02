Sobre las 12:30 del día, de este miércoles, se registró un atraco en la calle 69A con carrera 5, en el Starbucks de la zona G de Bogotá. Según informaron las autoridades, los autores de estos hechos serían dos delincuentes quienes se movilizaban en motocicleta. El afectado manifestó que en el momento no pondrá ninguna denuncia.



(Le puede interesar: Niño fue asaltado y le apuñalaron el corazón; hace meses su papá murió en atraco)

De acuerdo con el primer reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue por medio de una llamada directa al CAI Chapinero que se tuvo conocimiento de los hechos, por lo que el cuadrante 31 fue a atender el caso y a entrevistar al señor Alberto Moreno, quien es la víctima. Sin embargo, el afectado se retiró de inmediato del lugar y dijo que no interpondría denuncia.



Las versiones preliminares indican que, al parecer, el señor Morales venía siendo seguido por los delincuentes, y fue en el establecimiento que le hurtaron su maletín y su dispositivo móvil.



"El cuadrante acude al lugar, atiende como tal al afectado, quien en su momento manifiesta no interponer ningún tipo de denuncia. Ciudadanos al interior del establecimiento son atendidos y manifiestan no haber sido objeto de hurto", informó el teniente coronel Edwin Castiblanco, comandante de la estación de Policía de Chapinero.



(Además: Bogotá: así funcionará TransMilenio el Día sin carro y sin moto)

#Inseguridad El teniente coronel Edwin Castiblanco, comandante de la estación de Policía de Chapinero sobre el atraco en el Starbucks de la zona G a plena luz del día. pic.twitter.com/j2umtX8wdB — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) February 1, 2023

Sin embargo, las personas que estuvieron presentes durante el hecho de inseguridad manifestaron que la reacción de las autoridades fue tardía.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com