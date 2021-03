Lo que se puede y no se puede hacer en Semana Santa en Bogotá

Quienes no salgan de Bogotá en esta Semana Santa tendrán una amplia oferta de actividades, desde religiosas, que son las que más convocan personas, hasta culturales y recreativas. Incluso, hay la posibilidad de visitar los parques metropolitanos, y quienes suelen aprovechar la ciclovía también lo podrán hacer, pero no todos los días.



Si bien en la semana que viene no se realizarán las tradicionales procesiones religiosas ni las visitas a monumentos, donde suelen congregarse miles de fieles católicos, las personas podrán asistir a celebraciones eucarísticas ya que las iglesias, parroquias, templos y centros de culto tienen actividades en diferentes horarios para evitar las concentraciones.

No obstante, las autoridades eclesiásticas y sanitarias de la ciudad piden conservar todas las medidas de bioseguridad (uso de tapabocas, lavado de manos con frecuencia y distanciamiento físico) en las celebraciones religiosas. En los recintos cerrados se exigirá además ventilación adecuada, circulación de aire y un aforo limitado. De todas formas, la Arquidiócesis de Bogotá invita a los fieles a hacer de los hogares un lugar de oración y recogimiento en este tiempo sagrado. De hecho, todos los días se transmitirán por televisión y por redes sociales las principales actividades y rituales.



Y la Alcaldía de Bogotá, por su parte, recomienda evitar las visitas y reuniones con personas distintas con las que convivimos. Lo mismo para quienes estén pensando viajar. La solicitud de la alcaldesa Claudia López es hacerlo con los familiares con los que se comparte todos los días.



Cabe recordar que la ciudad, por instrucciones del Gobierno Nacional, declaró el toque de queda nocturno para cada día de este fin de semana –a partir de la medianoche hasta las 5 a.m.– y el siguiente. Esta restricción busca evitar un aumento de casos de contagio que deje a la capital ad portas de un tercer pico.



Tenga en cuenta que TransMilenio funcionará con normalidad lunes, martes y miércoles, y los días jueves, viernes y domingo, con los horarios tradicionales de domingo y festivo. El sábado también funcionará en el horario habitual.



Acá le contamos algunas de las actividades que se pueden hacer y otras que no en Bogotá, durante Semana Santa:

Tres días con ciclovía

La Secretaría de Movilidad dispuso que este domingo 28 de marzo, el jueves 1.º y el domingo 4 de abril se realizará la tradicional ciclovía, que les permite a los bogotanos disfrutar de este espacio entre 6 a. m. y 2 p. m.

Abren los parques

Los 120 parques metropolitanos, como el Simón Bolívar, El Tunal, Nacional, Timiza y de los Novios, y los zonales que administra el IDRD abrirán normalmente toda la semana. Debe tener en cuenta aunque no se requiere preinscripción, sí habrá un aforo máximo del 35 por ciento y medidas bioseguridad.

Exposición en el Jardín Botánico

Funcionará normalmente de martes a domingo, en horarios de 9 a. m. a 3 p. m., con recorridos guiados para grupos de 20 personas cada 15 minutos. Y desde el jueves tendrá la exposición de fotografía ‘Colombia en dos miradas’, con impactantes imágenes de fauna, paisaje, páramos, bosques secos y habitantes de las selvas colombianas.

Festival Tocata en la Fuga

La Fundación Gilberto Alzate Avendaño (Fuga) tendrá programación entre este domingo y el Viernes Santo. En estos seis días, la Fuga ofrecerá el Festival Tocata, que contempla en las tardes actividades de lectura, narración de cuentos, títeres y conciertos a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en diferentes escenarios de la ciudad. Puede consultar la programación en la página web de la fundación.

Mundo Aventura

El parque de atracciones va a funcionar toda la semana, operará con aforo del 35 por ciento (hasta con 5.000 personas) y con medidas de bioseguridad. Tendrán como evento principal el festival gastronómico Diver Food Fest, en el que el país invitado es México, con show de mariachis y bailes típicos del país azteca.

Cinemark

Las salas de Cinemark en Bogotá estarán funcionando normalmente y, por supuesto, con todas las medidas de bioseguridad. Esta semana tendrán en cartelera varias películas, entre ellas Godzilla vs. Kong, En guerra con mi abuelo y Tom y Jerry. Las 145 salas que Cine Colombia tiene en Bogotá continuarán cerradas.

Museo de Bogotá

El museo tendrá la exposición temporal ‘Adentro. Formas de vida en Bogotá’, el martes y miércoles, de 9 a. m. a 5 p. m., y de jueves a domingo, de 10 a. m. a 5 p. m. La entrada es libre.

Cerrado el sendero de Monserrate

El sendero que conduce al santuario de Monserrate estará cerrado desde el domingo 28 de marzo hasta lunes 5 de abril. Sin embargo, funcionarán normalmente los servicios del teleférico y el funicular.

Iglesia del 20 de Julio

Si bien se van a realizar celebraciones eucarísticas, estas serán con un aforo máximo de 300 personas dentro del templo y medidas como distanciamiento, tapabocas y ventilación (ventanas abiertas). A las afueras se permitirán hasta 1.000 personas y habilitarán pantallas. Los actos litúrgicos serán transmitidos por redes sociales a fin de que los fieles puedan vivir la Semana Santa sin salir de la casa.

Catedral de Sal

La catedral de Sal, en Zipaquirá, Cundinamarca, abrirá normalmente y tendrá este domingo 28 de marzo el acto de bendición de ramos, que será oficiado a las 12 m., en la nave central. El Jueves Santo realizará eucaristía con el rito del lavatorio de los pies, a las 4 p. m.; el Viernes Santo, el viacrucis, a las 10 a. m., y la Pasión del Señor, a las 3

p. m. El Sábado Santo, desde las 7 p. m., la celebración de la solemne vigilia pascual y el Domingo de Resurrección y la celebración de la santa misa, a las 12 p. m.

La catedral Primada

La catedral San Pedro de Bogotá tendrá celebraciones religiosas todos los días, empezando por el Domingo de Ramos con la misa de bendición de ramos, a las 9 a. m., que será transmitida por el Canal RCN, y a las 12 m.



El Jueves Santo tendrá eucaristías a las 12 m. y cada hora desde las 6 p. m. (con transmisión por televisión) hasta las 9 p. m. El Viernes Santo el viacrucis se realizará a las 9 a. m., en la plaza de Bolívar (con transmisión); el sermón de las Siete Palabras, a las 12 m., y a las 6 p. m., la liturgia de la pasión y muerte del Señor (con transmisión).



El Sábado Santo se realizará la vigilia pascual, a las 5:30 p. m. (con transmisión). El domingo se celebrará la eucaristía de Pascua a las 9 a. m. (con transmisión) y a las 12 m.

Lo que sí pueden hacer los fieles

- La Arquidiócesis de Bogotá transmitirá por televisión las ceremonias del arzobispo Luis José Rueda Aparicio.



- Asistir a las celebraciones eucarísticas en iglesias, parroquias, templos y centros de culto.



- Se podrá subir al santuario de Monserrate utilizando el funicular y teleférico, con el respectivo control de aforo.



- El camino al santuario estará cerrado.

Lo que no pueden hacer los feligreses

- No se realizarán procesiones.



- No habrá lavatorio de los pies.



- No se realizarán visitas a los monumentos.



- No se realizará el tradicional viacrucis.

