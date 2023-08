Bogotá experimentó un primer semestre negativo en materia de seguridad. Al cierre de junio, en la ciudad nueve de los 12 delitos de alto impacto reportaron cifras negativas: el hurto a personas, con un crecimiento de 32 por ciento; el hurto a viviendas, que subió 30 por ciento, y el homicidio, que creció 13 por ciento, fueron los delitos que más presionaron a las autoridades y que más atemorizaron a la ciudadanía.



(Lea también: Las bandas criminales del sur de Bogotá que se organizaban para atacar policías).

No obstante, cuando se miran las cifras de julio, parece que la tendencia empezó a revertirse. Si bien las sumatorias anuales de delitos en la ciudad siguen reportando número rojos y todavía hay un conteo negativo de siete delitos que no cesan, durante el último mes, comparado con julio de 2022, hay reducciones en diez de los 12 delitos de alto impacto.



La extorsión, el homicidio y las lesiones personales cayeron entre el 6 y el 8 por ciento; a la par, delitos como el hurto a comercios y las lesiones a personas bajaron entre el 30 y el 40 por ciento, mientras que la violencia intrafamiliar, el hurto a entidades financiaras y el secuestro bajaron entre 50 y 100 por ciento, respectivamente. ¿Qué fue lo que sucedió durante el último mes?



(Le puede interesar: El feroz conflicto entre la Uaesp y el operador de los cementerios en Bogotá).



Según la Secretaría de Seguridad, los resultados operativos del último mes están directamente relacionados con la implementación del plan Bogotá 60, que priorizó este mismo número de zonas para focalizar los esfuerzos de las autoridades. De acuerdo con los datos, en solo 5 por ciento del total de los barrios de Bogotá se concentran el 30 por ciento de todos los homicidios, el 15 por ciento del hurto a personas y el 13 por ciento de todos los robos de carros.



Para el desarrollo del plan de seguridad de Bogotá fue necesaria la intervención de 300 servidores públicos de la Administración Distrital, 1.000 unidades del Ejército Nacional y la Policía Metropolitana y un grupo de 76 fiscales itinerantes que se encargaron de estudiar e identificar a 12 bandas multicrimen, nueve nacionales y tres extranjeras, que estaban actuando en 46 sectores de la ciudad.



Aunque las cifras del mes son positivas, para los expertos esto es solo una parte de lo que debe ser la estrategia de seguridad en Bogotá, incluso, algunos de los consultados por este diario dicen que temen que, como en otras oportunidades, se empiece a bajar la guardia ante la muestra de mejoras.

Facebook Twitter Linkedin

Hasta el 23 de julio de 2023, los sicariatos en Bogotá llegaron a los 252 casos. Foto: Juan Diego buitrago. Archivo EL TIEMPO - Néstor Gómez. EL TIEMPO

Por ejemplo, el excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá general Eliécer Camacho señaló que el problema con estas actividades de focalización es que terminan por no “mantenerse en el tiempo”.



“Es como un fogonazo, al tiempo se apaga, y buscan otra medida para reemplazarla (...); por ejemplo, en el caso de los homicidios focalizados en 2021, si se hubiera mantenido la estrategia de focalización y georreferenciación, la tendencia habría disminuido porque se trataba de rentas fijas que difícilmente se mueven de sus territorios”, explicó.



También hay que decir que este tipo de estrategias no son nuevas en la ciudad. Un alto funcionario que asesora al Gobierno Nacional en materia del seguridad ciudadana explicó que en la capital ya se habían implementado medidas como Puntos Trampa en el 2005, que priorizaba los lugares donde se concentraba el 60 por ciento de la criminalidad.



Dice el asesor que el éxito de estas medidas radica en que son “situacionales” y están diseñadas para tener éxitos de primera mano.



“La medida es útil, pero puede recaer en el efecto balón que, como no se ataca la raíz del problema, lo que genera es que se dispersen las estructuras criminales”, advirtió.

A su vez, Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, dijo que esta medida, como las anteriores, era “reactiva” y no estratégica, por lo que buscaba repeler el aumento de las cifras delictivas de la capital.



“Esta medida no se debió adoptar faltando cinco meses para acabar el mandato de la alcaldesa, debió ser una política desde el inicio y no solo una forma de reaccionar para levantar las cifras”, anotó.



(Puede leer: Rodrigo Lara: ‘El pico y placa en Bogotá es una anomalía, no debería existir’).

Pese a que las visiones de algunos sobre las medidas de seguridad en Bogotá todavía son escépticas, todos concluyen que la clave de cualquier estrategia es que se mantenga en el tiempo, como se hizo en 2022, con la estrategia de fiscales itinerantes de la Fiscalía Seccional Bogotá, que logró la desarticulación de brazos armados del ‘Tren de Aragua’, ‘Camilos II’, ‘Maracuchos’ y ‘Satanás’.



Sin embargo, fuentes de inteligencia de la Policía le explicaron a este diario que no se trata de no mantener las medidas en el tiempo, sino que las estrategias tienen que mutar a la vez que se transforma la criminalidad de la ciudad, “por eso nos reinventamos las líneas de acción ofensivas”.



Finalmente, el secretario de Seguridad, Óscar Gómez Heredia, señaló: “El Reto continúa. Es un plan diseñado para seguir enfrentando a los criminales. Serán intervenciones especiales, sectorizadas y robustas que complementan la estrategia planteada para el 2023”.



REDACCIÓN ELTIEMPO

JONATHAN TORO

Más noticias de Bogotá