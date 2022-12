Durante el fin de semana de Navidad, las autoridades pondrán en funcionamiento 15 puntos de control en zonas de alta aglomeración de vehículos y realizarán operativos de control en las tres terminales de Bogotá con 600 uniformados de la Policía.



Según informó la Terminal de Transportes de Bogotá, se espera que desde el inicio de la temporada hasta el 15 de enero de 2023 se movilicen 1’700.000 pasajeros en 140.000 vehículos, principalmente con destino a Bucaramanga, Cali, Fusagasugá, Girardot, Ibagué, Medellín, Neiva, Sogamoso y Villavicencio.



Sin embargo, son cientos de pasajeros los que denuncian sobrecostos en las Terminales de Transporte y que han tenido problemas para conseguir sus pasajes y llegar a sus destinos antes del 24 y 31 de diciembre (ver anexa).



Asimismo, la Policía Metropolitana de Bogotá, en el marco del plan ‘En esta Navidad mi familia es Colombia’, llevará a cabo actividades preventivas y operativas en terminales de transporte con el fin garantizarles a los viajeros una salida tranquila.



Serán cerca de 600 uniformados los que prestarán seguridad integral a usuarios, y estarán distribuidos en las diferentes terminales de transporte y en el aeropuerto El Dorado, contando con grupos especializados como Goes, Gaula, Sijín, Tránsito y Transporte, Infancia y Adolescencia, Turismo y Policía de Vigilancia.

Salida de vehículos

De acuerdo con la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, entre el 23 y el 25 de diciembre saldrán de la capital 245.975 vehículos y entrarán 190.691. En el caso de Cundinamarca, se estima que sean 493.615 los que salgan y 291.651 los que ingresen al departamento.



En ese sentido, las autoridades recomiendan a los conductores no exceder los límites de velocidad, no conducir bajo el estado de embriaguez, no adelantar en sitios prohibidos, no realizar maniobras peligrosas en vía, no utilizar elementos distractores como dispositivos móviles a la hora de conducir, realizar pausas activas durante largos recorridos para evitar el microsueño y hacer uso en todo momento del cinturón de seguridad.



También se les sugiere a quienes viajan en vehículo propio realizar la revisión mecánica de este y comprobar fluidos como el líquido refrigerante y de frenos, verificar el equipo de seguridad y prevención con los nueve elementos esenciales que debe tener.

Cabe mencionar que la Policía de Tránsito de Bogotá tendrá 15 puestos de control preventivos para hacer tamizajes en los corredores de acceso y salida de la ciudad (Autonorte, Autosur, calle 13, calle 80, carrera 7.ª, vía Suba-Cota, avenida Villavicencio, vía Choachí y vía La Calera).

De hecho, según datos de Tránsito, el número de positivos en diciembre asciende a 103, siendo el Día de Velitas, con 32 casos, la fecha con más multas impuestas. Tenga en cuenta que el valor de las multas de tránsito por conducir bajo los efectos del alcohol están entre los 2 y los 22 millones de pesos.

Habrá pico y placa

Por último, la Secretaría de Movilidad anunció que la medida de pico y placa, que rige en Bogotá de lunes a viernes, de 6 a. m. a 9 p. m., se mantendrá durante la última semana de diciembre y la primera semana de enero de 2023.



“El pico y placa extendido favorece la movilidad de Bogotá debido a la cantidad de frentes de obra que están activos en este momento en la ciudad”, explicó la entidad.

Sobrecosto de pasajes en terminales

En el transcurso de esta semana, cuando la demanda de pasajes tanto aéreos como terrestres ha venido en aumento, las personas que viajan en esta temporada desde alguna de las tres terminales de transporte de Bogotá denunciaron un sobrecosto en los tiquetes.



Una mujer que prefirió no revelar su identidad le dijo a EL TIEMPO que hace menos de dos meses viajó a Medellín por 85.000 pesos, y ayer el pasaje, al mismo destino, le costó 110.000 pesos.



“Me parece exagerada esta alza porque tras de que uno tiene que esperar bastante tiempo para que le vendan un tiquete le suben mucho”, dijo la viajera.

Adicional a esto, varias personas han denunciado que no hay disponibilidad de tiquetes.

Algunas personas denuncian que no hay disponibilidad de pasajes. Foto: Sergio Acero yate / El Tiempo

“Aquí en la terminal del Salitre ya no hay pasajes, voy para El Banco, Magdalena, y me tuvieron que comprar el boleto desde allá por acá en Bogotá no conseguí”, dijo otra viajera.



Ante las críticas, por los sobrecostos, la Terminal de Transportes indicó que en el aumento en las tarifas existe un marco tarifario que vigila la Superintendencia de Transporte y que está soportado en la estructura de costos de las empresas.



“Hemos identificado que en promedio han subido un 6 por ciento frente al 20 por ciento del transporte aéreo”, explicó la Terminal de Transportes.



De igual manera, la empresa informó que se presenta una alta demanda en rutas largas como Cúcuta, Bucaramanga, Barrancabermeja, Maicao y la costa Atlántica, y que la disponibilidad de tiquetes para estos destinos está entre 12 y 24 horas.

Además, invitaron a los viajeros a comunicarse al #767 en caso de identificar alguna anomalía.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com