Lo bueno y lo malo de la educación virtual en los colegios

La alerta roja hospitalaria en la ciudad generó una seguidilla de anuncios en materia educativa. En primer lugar, la secretaria distrital de Educación, Edna Bonilla, anunció el pasado 13 de enero que los colegios públicos de la ciudad no regresarán a la presencialidad. Dos días después, la subsecretaria de integración institucional de la misma entidad, Deidamia García Quintero, dio la noticia de que lo mismo pasará en instituciones privadas de Bogotá.



Según cifras del sistema integrado de matrícula (Simat), en la capital del país hay 790.000 estudiantes, en 400 colegios públicos. Y 447.830 alumnos en 1.798 instituciones privadas. Todos ellos tendrán que empezar, hasta nueva orden, su educación virtualmente. Pero ¿qué tan productiva están siendo las clases no presenciales?

(Le puede interesar: ¿Y las futuras generaciones? / Opinión)

Paula Senior, docente del programa de Psicología de la universidad Ean sostiene que esta modalidad de formación “no afecta el rendimiento de los estudiantes ni la adquisición de competencias por parte de ellos. Es más, permite el desarrollo de las competencias al mismo nivel de la presencialidad, pero con la diferencia de la capacidad que tienen los alumnos de generar su propio proceso de aprendizaje, es decir, la autonomía”.



Este pensamiento lo respalda Marcela Vega, profesora de primaria del colegio Heladia Mejía, en la localidad de Barrios Unidos, y dice que interactuar con las plataformas tecnológicas, sin duda a nivel cerebral potencian todo su desarrollo. Sin embargo, “el hecho de estar conectados a estas plataformas todos los días disminuye todo el desarrollo corporal y las interacciones con material físico”.



Este aspecto es clave, sobre todo para los alumnos que apenas comienzan su periodo de aprendizaje. “En el momento que un niño sale de la realidad de la pantalla, su atención y el manejo de los sentidos va a ser diferente. Por eso sugerimos que los colegios ideen estrategias con las que los estudiantes interactúen con personas de sus mismos grados y algunas de las tareas sean al aire libre”, señala Laura López Portela, directora del programa de licenciatura en educación infantil de la Universidad del Bosque.



Pero lo usual, por lo menos en los colegios públicos, es que los maestros mandan las tareas y “las anotamos en un cuaderno. Ya cuando nos vayamos a conectar mostramos a la cámara lo que hicimos, y los profes califican”, según cuenta Felipe Hernández, alumno de cuarto grado del colegio Heladia Mejía.

(Para seguir leyendo: Colegios privados en Bogotá iniciarán calendario con clases virtuales)

Los padres, por su parte, aseguran que esta forma de aprender también ha sido retadora para ellos. “Siento que el rendimiento académico se ha visto afectado. Sobre todo porque quienes los orientamos somos los papás, u otros familiares, con los que ellos pueden sentir otro tipo de autoridad. Quizá están más cohibidos de cometer un error porque somos nosotros los que estamos ahí y no tanto los profesores”, explica Sergio Hernández, padre de Felipe.



Pero Senior insiste en que “se pudo separar la idea de que solo el profesor enseña y entrega el conocimiento. Acá el estudiante en la modalidad virtual es el actor principal en su proceso de aprendizaje y sus padres juegan un rol clave”.



Además, esto trajo la facilitación de encontrar “espacios educativos diferentes a las aulas de clase. Hoy yo me puedo encontrar con mis estudiantes desde cualquier parte del mundo. Les puedo brindar una asesoría y un apoyo sin importar la hora”, afirma Esteban Hoyos, psicólogo y profesor de la Universidad Minuto de Dios.



Con todo y esto, va a ser muy relevante poner particular atención en la estabilidad emocional producto del encierro. “Este va a ser el factor fundamental de la nueva educación que se nos avecina”, insiste Hoyos.

(Además: Tres estudiantes con puntaje perfecto en Pruebas Saber 11: ¿Por qué?)

Otras opciones

En 2021 seguirá el reto de atender a aquellos alumnos que no tienen conectividad, ni dispositivos aptos ni suficientes para estudiar en casa.



“Ahí hay una obligación de sociedad, en el que se debe garantizar la conectividad y plantas físicas para los estudiantes. Se requiere inversión para proveer esos recursos, y que no se hable solamente de cobertura, sino de calidad educativa”, asegura Olga Ramírez, decana de la Facultad de Educación de la Fundación Área Andina.



El sector público, por su parte, ha anunciado que en el cuatrienio se tiene la meta de entregar 100.000 tablets con conectividad a estudiantes del Distrito, especialmente a los jóvenes.



Además, se solicitó a los maestros que diseñen guías físicas para aquellos estudiantes que, por el momento, no tengan la posibilidad de educación virtual. A esto, como explicó la Secretaria de Educación, Edna Bonilla, se suman “actividades en televisión y actividades en radio”

5 preguntas a: Olga Ramírez, Decana nacional de la Facultad de Educación de la Univ. del Área Andina

¿Qué de bueno les ha dado la virtualidad a los estudiantes de colegio?

​

Sin duda, la exploración de herramientas tecnológicas y escenarios de la adquisición de la información. Lo que sí necesitamos es que eso les sirva para darle sentido a lo que consiguen por medio de la web, que les permita interpretar los fenómenos sociales.



¿Son suficientes estas herramientas para el aprendizaje?

​

No, los estudiantes, sobre todo los niños, necesitan aprender a relacionarse, el desarrollo de las competencias blandas, que se hacen a través de ejercicios de socialización. En el trabajo remoto esos aspectos se diluyen.



¿Qué se necesita para que haya una mejor educación remota?

​

Que los padres o los acompañantes del alumno les ayuden a generar hábitos de conducta que les permitan desarrollar autonomía.



¿Cuál es el desafío que viene para los colegios?

​

El de crear espacios en los que los alumnos converjan con herramientas tecnológicas, pero que también tengan relación con sus compañeros. Porque estar tan expuesto a las virtualidad los va a cansar en algún punto.



¿Y para eso, qué se requiere?

​

Un sistema sólido. Profesores con el dominio de las plataformas tecnológicas y capacitados para darles acompañamiento a sus estudiantes. Vinculación de los padres de familia a los procesos de pedagógicos, para no dejar todo en manos de los maestros. Y, sobre todo, la creación de escenarios educativos que garanticen el distanciamiento, pero uno en el que se puedan relacionar con sus compañeros. Es hora de pensar (en los países del tercer mundo) en grupos de estudiantes pequeños y dotados de plantas físicas y tecnológicas con conectividad.



(Puede seguir leyendo: Fueron 3 los estudiantes con puntaje perfecto en Pruebas Saber 11)

ANDRÉS ORJUELA