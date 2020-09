Un llamado a saldar la deuda con los cerros orientales

Los cerros orientales necesitan de la atención del Distrito y de los ciudadanos en una estrategia integral para que, esta vez sí, se cumpla con el fallo del Consejo de Estado de 2013, que responde a una acción popular que exige su protección, evitar nuevas construcciones sobre ellos y, sobre todo, concertar un escenario para que los ciudadanos puedan disfrutar de la montaña de manera sostenible.

Precisamente, exigir el cumplimiento del fallo es una de las metas de la campaña ‘Los cerros nos salvan’, que lanza hoy la Fundación Cerros de Bogotá, que acaba de cumplir once años de actividades. “Llevamos tres alcaldías sin cumplir el fallo, haciendo más y más estudios, pero sin acciones concretas que les den a los ciudadanos un escenario para proteger su salud física y mental y que acaten las demás disposiciones”, aseguró Diana Wiesner, directora de la Fundación, quien, además, lamenta que el magistrado no ha convocado este año nuevas sesiones de trabajo, cuando antes eran bastante más frecuentes.



Tal es la necesidad de abordar el tema que hasta la misma Secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, lo reconoció en una reunión que tuvo con la alcaldesa Claudia López. “Una deuda que tiene el Distrito es la franja de manejo de los cerros orientales. Cuando se declaró la reserva y se castigó al Distrito por haber permitido desarrollo urbanístico en los cerros, se desarrolló esta figura de franja de adecuación (de transición entre lo urbano y la reserva) y se permitió su uso público. No se ha hecho mucho (...). Los espacios de los cerros orientales deben ser espacio para la salud de los bogotanos, pero para eso debe haber acciones sostenibles”, aseguró Urrutia en ese ‘Despachando con la Alcaldía’.

El compromiso de esta administración, desde el Plan de Desarrollo, es invertir cerca de 3.500 millones de pesos en ese Plan de Manejo de los Cerros para llegar, al menos, a un 75 % del cumplimiento. Esto incluiría garantizar la operación de 50 kilómetros de senderos ya existentes, habilitar 10 nuevos kilómetros de senderos y tres zonas de uso público. Además, la Secretaría confirmó el compromiso para restaurar 370 hectáreas y mantener otras 590. El área total de los cerros asciende a 14.197 hectáreas. En esa meta están involucradas las secretarías de Ambiente, Movilidad, Cultura y Hábitat.

La Fundación espera que haya resultados. “Vemos que los cerros son una oportunidad poscovid para que la gente pueda ir a disfrutarlos y honrarlos”, dice Wiesner. Y agrega que contar con este escenario ampliaría el cupo de espacio público efectivo en Bogotá. Hoy es de apenas 4,5 metros cuadrados por habitante, y la norma nacional recomienda que sea de 15. De ahí, la urgencia de ejecutar lo ordenado en el fallo.

Así las cosas, la campaña de la Fundación activará una serie de estrategias para que la gente vuelva a mirar a la montaña y presione a las autoridades para que les facilite un acceso digno y protegido a los cerros. Una de las estrategias es el lanzamiento del nuevo diseño de su página web, www.cerrosdebogota.org, que “va a ser la plataforma con mayor información sobre los cerros. Tiene datos acerca de los páramos, ríos, quebradas, la fauna, la flora, las iniciativas de la gente”, cuenta Wiesner. Estará disponible desde mañana.



También habrá un componente de creación colectiva con los ciudadanos para que ellos expresen qué es lo que esperan de sus cerros. “Vamos a empezar con las voces de los niños, luego con las de las comunidades, académicos y las de los expertos”, indica Wiesner. Esto, a su vez, permitiría tener nuevos elementos para restaurar la biodiversidad en un ‘corredor socioecológico’ de 52 kilómetros que no solo recupere senderos existentes, sino que los conecte con iniciativas de vecinos: viveros de especies nativas, zonas de contemplación y aulas ambientales.

En el marco de la campaña, también se recuperará la ‘Cátedra cerros Bogotá’, que había tenido que interrumpirse por la pandemia. Esta nueva sesión vendrá con el taller ‘Arte de la tierra’ a cargo de la artista María Navas. Quienes deseen asistir pueden inscribirse en www.cerrosde bogota.org o seguir la transmisión ese día por un Facebook Live en la fan page de la Fundación.



Todo esto para lograr un solo objetivo: una visión integral entre entidades y ciudadanos para recuperar los cerros. “Vemos interés de la Alcaldía, pero no todo se integra bajo una sola visión, sino que son una cantidad de esfuerzos separados que necesitan tener una cohesión, que haya una prioridad política de esta alcaldía que visibilice el mayor tesoro que tiene Bogotá”, alerta Wiesner.



Y no es cosa menor, de los cerros orientales descienden 1.120 corredores hídricos, dependen cerca de 137 especies endémicas de fauna y flora, y con ellos se conectan otros escenarios de la llamada estructura ecológica principal.

