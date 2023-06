Las cifras de la Secretaría de Salud (SDS) de Bogotá en relación con las intoxicaciones causadas por la exposición al metanol durante 2022 y 2023 son dramáticas.



Es decir, el brote causado por el consumo de bebidas adulteradas no ha cesado. Hay que recordar que este tuvo su pico más alto entre el 25 de noviembre del año pasado y el 5 de enero de 2023. Este ocasionó la intoxicación de 65 personas y, lo más trágico, la muerte de 49 de ellas. Todos estos últimos casos cobraron la vida de adultos, cuyas familias no han podido superar el drama de una muerte tan absurda.



Según el Sistema de Salud Pública (Sivigila), que tiene como responsabilidad el proceso de observación y análisis objetivo, sistemático y constante de los eventos en salud, el año pasado recibieron 68 casos de intoxicación con metanol, incluyendo tres casos causados con bebidas en las que se mezclan alcoholes industriales como el metanol.



Carlos Antonio Murillo, subdirector de Servicios Forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal, explicó que el metanol, o alcohol de madera, es una sustancia que puede ser tóxica cuando se absorbe por la piel o se ingiere, y puede ser potencialmente mortal. Es de uso industrial y se utiliza con varios fines, entre ellos, para temas de refrigeración.



No suele ser de uso rutinario en nuestras casas o en la vida de una persona. Este se detecta en los laboratorios forenses a través de estudios de sangre o de otros líquidos del cuerpo cuando una persona tiene sintomatología o ha muerto por una intoxicación.

Pese a las preocupantes cifras del año pasado, no cesan los casos. Ya se han reportado al Sivigila siete casos de intoxicación con metanol que no involucran el consumo de bebidas adulteradas con metanol, sino la ingestión de mezclas de bebidas con alcohol industrial o solventes similares que se reportan dentro del grupo de sustancias químicas correspondientes al metanol. "Lo que sí tenemos que aclarar es que ni el año pasado ni este han muerto menores de edad por esta causa".



Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, al ser consultada por este diario, informó que viene trabajando de la mano con la SDS, pero que todavía están en etapa de indagación. No hay resultados concretos de las investigaciones.



Asimismo, la Policía Metropolitana sigue realizando incautaciones de licor adulterado. El último fue en un inmueble de Kennedy, donde fabricaban de manera artesanal este líquido letal. La Secretaría de Seguridad ha venido encontrando establecimientos que siguen vendiendo licor adulterado a sus clientes. Solo este año ha sellado 614 de venta y consumo de licor y en algunos por esta sustancia.



En uno de los operativos del Comando Nocturno en Bosa, Engativá y Ciudad Bolívar encontraron 233 botellas de licor adulterado y vencido, 79 en una casa de lenocinio.

