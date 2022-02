Las condiciones meteorológicas de los últimos días en la región y en el país favorecieron que el humo y el material particulado de los incendios forestales y que estaban afectando a Bogotá terminaran dispersándose.

Esto fue lo que llevó este jueves a la Secretaría Distrital de Ambiente a levantar la alerta amarilla ambiental que había sido declarada el domingo pasado y que tenía a las autoridades distritales haciéndole seguimiento constante durante las 24 horas del día a la contaminación del aire en la ciudad y a no descartar nuevas medidas restrictivas de la circulación de vehículos (los particulares tienen pico y placa de 6 a. m. a 9 p. m.) o incluso suspender la ciclovía los domingos.



Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente de Bogotá, explicó que durante las últimas 48 horas las condiciones de contaminación eran moderadas y favorables, y dijo: “Estamos autorizados, por norma, para levantar la alerta amarilla”.



La funcionaria expuso que las lluvias y la disminución de los incendios forestales en el país, puntualmente en la Orinoquía y la Amazonía y en Cundinamarca, llevaron a que mejoraran las condiciones de calidad del aire en la capital.



“Las condiciones meteorológicas jugaron a nuestro favor. Tuvimos direcciones de los vientos que nos permitieron que el material particulado siguiera circulando y, sobre todo, hemos tenido lluvias en estos días. La verdad, ha sido una lluvia bendita”, dijo la alcaldesa Claudia López.



Junto con la decisión sobre la alerta amarilla ambiental, también se levantó la alerta hospitalaria, que se había establecido para la red de salud pública y privada de la ciudad.

Se espera que esas condiciones favorables se mantengan hasta finales de la semana. No obstante, no se descarta que este domingo o incluso el lunes nuevamente se presenten mayores concentraciones de material particulado 2,5 (que afecta la salud de las personas).



De hecho, una de las proyecciones de la entidad es que la próxima semana se volverían a tener días secos, lo que puede favorecer, en esta época del año, a que de nuevo aumente la contaminación en la ciudad.



También es posible que, como ocurre casi todos los años por esta época, lleguen al cielo capitalino nubes de arena del desierto del Sahara, que son arrastradas por los vientos hasta Suramérica.



“Nuestro modelo y la información satelital nos indican que puede ser que en los próximos días estén llegando a Bogotá las nubes de arenas del Sahara, que con frecuencia, anualmente, afectan a la ciudad”, advirtió la secretaria de Ambiente.

La entidad reportó que este 10 de febrero, después de varios días, se volvió a presentar el fenómeno de inversión térmica (mañanas muy frías que luego rápidamente se vuelven soleadas), pero que fue moderado. Este fenómeno explica por qué en horas de la mañana la contaminación está muy cerca de la superficie y no sea recomendable hacer actividad física tan temprano.



“En este momento las condiciones de aire son moderadas o favorables, y ese efecto visual (en el cielo bogotano) no tiene impacto en la salud que nos haga mantener la alerta amarilla”, señaló Urrutia.



Y aunque se levantó la alerta, la secretaria de Ambiente recomendó “cuidar nuestra salud respiratoria” y utilizar transporte público, el carro compartido y modos como la bicicleta.



También señaló que se continuarán monitoreando las condiciones del aire en la ciudad las 24 horas del día y que, dependiendo del comportamiento, se les avisará a los ciudadanos oportunamente las medidas que deberán tomar.

Los pronósticos del Ideam

Yolanda González, directora del Ideam, pidió “no bajar la guardia” con los incendios forestales porque aún no ha terminado la temporada de menos lluvias. "Continuamos con la primera temporada de menos lluvias, es decir, no podemos bajar la guardia en cuanto a la ocurrencia de incendios forestales", señaló.



La funcionaria recomendó "especial atención" en los bosques de la Sierra Nevada de Santa Marta, los bosques secos de La Guajira, las sabanas del Cesar, Sucre, Córdoba, así como los bosques andinos, alto andinos y páramos de Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Boyacá. También, de las sabanas arboladas, arbustivas y herbáceas y los bosques priparios de Casanare, Arauca, Vichada y Meta, y los bosques de Putumayo, Caquetá y Guaviare.



De acuerdo con la entidad, para mediados de febrero se prevé que se incrementen las precipitaciones en la región Pacífica, en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño en horas de la noche.



Las lluvias estarán ligeras y moderadas en amplios sectores de la región Andina, hacia final del día, después de unas mañanas soleadas y posiblemente con altas temperaturas, en sectores de Huila, Tolima, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío y Antioquia.



Predominarán las condiciones de tiempo seco en amplios sectores de la Orinoquia y la región Caribe, sin descartar algunos eventos de precipitaciones.



En la Amazonia se esperan condiciones de lluvia en horas de la tarde y la noche, las más intensas en Putumayo, Caquetá y Amazonas.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

Twitter: @guirei24