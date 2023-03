En el comité de validación y seguimiento de alertas y emergencias por contaminación atmosférica que se llevó a cabo este jueves, la Administración Distrital determinó levantar la alerta fase 1 por calidad del aire en toda la ciudad. En consecuencia, el pico y placa solidario se reactiva este viernes.



(Lea también: ‘El fútbol no va a parar durante la remodelación del Campín’: directora del IDRD).

La decisión fue tomada teniendo en cuenta que la red de monitoreo de calidad del aire registró condiciones moderadas en la mayoría de sus estaciones. Carvajal-Sevilla fue la única que se reportó en regular.



Además, se presentó una reducción de material particulado que se debe, principalmente, a las lluvias en la Orinoquía y la Amazonía, pues estas precipitaciones han permitido reducir los incendios forestales en esas zonas.



(De interés: Los impactos del creciente fenómeno de living y apartaestudios en Bogotá).

Facebook Twitter Linkedin

Así se ve Bogotá durante la emergencia ambiental por la mala calidad del aire. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

De igual manera, el cambio en los patrones de los vientos ha servido para que la atmósfera de la ciudad se ventile, favoreciendo la dispersión de contaminantes.

Según Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad, a los usuarios que sacaron sus permisos semestrales y mensuales se les va a desplazar en el tiempo los tres días de la restricción.



“A los más de 900 usuarios que pagaron su permiso diario les va a llegar un correo, un formulario donde durante una semana podrán escoger el día que pueden utilizar su permiso”, indicó Ávila.



La secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, explicó que “a partir del mediodía estaremos levantando la alerta ambiental fase 1 en la ciudad” y destacó “el esfuerzo de los bogotanos, con un reconocimiento especial para Corabastos, para las organizaciones de transportadores, ha surtido efecto”.

Así las cosas, las medidas adoptadas para los sectores de educación, movilidad y construcción y obras públicas también se levantan.



El uso de tapabocas ya no será de uso obligatorio en el transporte público y los colegios y jardines pueden volver a las clases al aire libre.



Urrutia sigue insistiendo a la ciudadanía en utilizar modos de transporte más sostenibles, recurrir al transporte público, a la bicicleta, a la caminata y a utilizar el vehículo particular con la mayor cantidad de personas posible. Además, no prender chimeneas; y en el caso de la industria, hacer la transición a tecnologías más limpias.

Aunque las medidas de prevención se levantan, entidades del Distrito, nacionales y regionales acordaron mantener el estricto seguimiento y monitoreo de la calidad del aire y los factores internos y externos que pueden incidir en ella, especialmente la posible llegada de arenas del Sahara y material particulado producto de incendios que en estos momentos se están presentando en África.



Por ahora, el sistema de modelación atmosférica indica que las condiciones favorables y moderadas se mantendrán durante este fin de semana; sin embargo, la Administración Distrital mantendrá un monitoreo y, en conjunto con el Gobierno Nacional y la CAR, analizará factores internos y externos que puedan incidir negativamente en la calidad del aire de Bogotá y la región.



Y mientras en Bogotá se anunciaba que se iba a levantar la alerta, la CAR declaró el estado de prevención en el perímetro urbano de La Calera, debido a las condiciones de calidad del aire en la región.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ