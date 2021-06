Le roban la bicicleta a deportista paralímpico en Usaquén

En video quedó registrado el momento en que Michael Romero, un ciclista paralímpico, fue atracado y agredido por dos delincuentes que se llevaron su bicicleta, avaluada en 9 millones de pesos.



Los hechos ocurrieron en la noche del 14 de junio en el barrio Bosques del Pino, en la localidad de Usaquén. A esa hora, Michael regresaba del Gran Fondo Nairo Quintana.

En este punto del norte de Bogotá, la víctima fue abordada por sujetos que la amenazaron con arma blanca y arma de fuego y la golpearon cuando trató de resistirse al hurto. Al final, lograron llevarse la bicicleta, una Langma Adv de color negro.

Michael Romero es un ciclista paralímpico profesional de 30 años que tiene una discapacidad física. "Tengo una lesión neuromuscular en la pierna derecha que me impide aplicar la fuerza que aplicaría una persona convencional", le explicó Romero a City Tv, y agregó: "la bicicleta para mí lo es todo. Más allá de un juego de ruedas y un pedazo de marco, es parte de mi vida, me lo ha dado todo y por eso duele tanto".



Sin embargo, ya está buscando una solución. "Con mi jefe creamos una cuenta de Vaki para reunir fondos para mi bicicleta nueva. Yo no me puedo quedar quieto, tengo que ganar un campeonato nacional, tengo que ganar un cupo a mi selección Colombia y quiero llegar muy lejos con el ciclismo. Los sueños siguen intactos", aseguró y resaltó, "esa bicicleta nueva no va a ser solo mía, sino de todos los que crean en mí".



Esta es la cuenta de Vaki a la que usted puede hacer su donación. "Esperamos lograrlo antes del 20 de Julio, pues en esta semana se espera se estén llevando a cabo los nacionales de ParaCycling en Bogotá", indica la Vaki.

Entre el 1 de enero y el 30 de abril, en Bogotá se han reportado 3.243 robos de bicicletas. Un 23,6 % más que en el mismo periodo de 2020.

BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Leonardo Ballesteros, Noctámbulo de City Tv.

