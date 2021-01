Le disparan a mujer en el rostro en medio de un hurto

Una mujer de 35 años está entre la vida y la muerte después de que, en medio de un atraco, un delincuente le disparara en el rostro.



(Lea también: Tasa de homicidios de Bogotá, la más baja en 59 años)

(Le puede interesar: Grave explosión en una vivienda del barrio Isla del Sol, en Bogotá)



El hombre iba a acompañado de un cómplice, ambos movilizándose en motocicleta. Los hechos ocurrieron hacia las 4:30 a.m. del martes 12 de enero: a esa hora, la mujer salía de su casa, en Puente Aranda, e iba a su trabajo.



“Le dan con la cacha en la cabeza. No se desmaya. Ella sigue valiente. Este señor saca un arma y le da un tiro en la cara. Y se van tranquilamente, como si nada”, le contó la madre de la mujer a City Tv, y agregó, “ella me dice, ‘mami, me acaban de robar’ y se coge todo el rostro. ‘Me dispararon, mamá’, dice. Y cuando yo le veo la cara, tenía un hueco. Yo me sentí desfallecer”.



La Policía Metropolitana confirmó que los delincuentes pretendían robarle el bolso y que ella, al oponer resistencia, fue atacada con un arma de fogueo.



(Le puede interesar: Requisas en calle ahora serán con detectores de metales)



La mujer, en este momento, permanece en un hospital. Sin embargo, el proyectil no puede ser retirado de su rostro aún, por la complejidad de las heridas.



La familia, además, asegura que no ha sido posible hacer la denuncia. “La página web se cae cuando uno va a poner los hechos”, dice la hermana de la mujer.



La Policía, mientras tanto, destinará un grupo de investigación para dar con los responsables de los hechos.



BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Leonardos Ballesteros, Noctámbulo.

Encuentre también en Bogotá:

-Bogotá tendrá nueva cuarentena general el próximo fin de semana



-Bogotá analizará la compra de vacunas contra el covid-19



-Desmantelan una ‘chiquiteca’ clandestina en Engativá