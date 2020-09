Los lazos que unirían a disidencias con el vandalismo urbano

El 16 de octubre de 2019, en medio de una protesta, vándalos quemaron la vivienda del comandante de la Policía de Risaralda, en Pereira. El hecho desencadenó una investigación para establecer quiénes estaban detrás de la agresión.



Las primeras aproximaciones llevaron a los investigadores de la Fiscalía a las viviendas de algunos universitarios, donde hallaron botellas, gasolina y trapos, lo que no era suficiente para judicializar a nadie.



Pero luego se logró establecer que en Bucaramanga se estarían conformando ‘colectivos urbanos’ para las protestas y que en la capital del Tolima había otro signo de alarma.



“Nos dijeron: ‘aquí hay secuestro y extorsión y con esos recursos van a financiar las protestas’. Entonces fuimos a Ibagué”. Quien habla es la fiscal líder de la investigación que terminó con la captura de cuatro presuntos ideólogos de las disidencias que habrían promovido y organizado gran parte del caos de violencia en las protestas de noviembre del 2019.



El 26 de noviembre arrancó la investigación con la orden de interceptación de unas líneas telefónicas. El primer hallazgo es que ya habían sido intervenidas por unos casos que tenían el Gaula de Ibagué y Bogotá, y un fiscal de crimen organizado en Valledupar por temas de secuestros y extorsiones. Pero sobre infiltraciones en las protestas pacíficas no había nada concreto.

Tiempo después se identificó un primer alias: Martín. Él era, al parecer, el jefe del Frente Segundo Manuel Marulanda Vélez. No había hecho parte del proceso de paz ni pedido pista para desmovilizarse. Esto se confirmó el 31 de enero del 2020, cuando, desde la línea interceptada, ‘Martín’ llamó a la emisora Ondas de Ibagué para alardear de sus movimientos subversivos.



Sus declaraciones reafirmaron la línea de investigación y se pasó a otra etapa: identificar, a través de interceptaciones, a Érika Flórez, alias Katara. Uno de esos audios fue revelado por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO.



“Desde el 17 de noviembre del 2019 planearon, ‘Martín’ y Érika, atacar el portal de Las Américas. Érika llama a ‘Martín’ y este le pregunta: ‘¿qué hay para el 21?’. ‘Eso ya lo tengo organizado, tengo cinco equipos’, le respondió”, cuenta la fiscal. Y se encontró otro audio, del 13 de noviembre, en el que ‘Martín’ llama a Justo Villarraga, alias Justo, para coordinar las acciones del 21N.



En estas labores también se pudo establecer que ‘Martín’ contactó a Greissy Perilla, alias la Pola. “ ‘Si vamos a hacer esto, tiene que hacerse como antes. Primero, no hablar por estos medios; segundo, los mensajes van por correos humanos; tercero, el equipo debe estar bien dividido; cuarto, debe haber un plan de ruta’, ella es la que empieza a decirle a ‘Martín’ que no olvide cómo funcionaba, lo que nos permite a nosotros inferir sin que ellos lo digan, pero se infiere, que posiblemente fueron miembros de las Farc”.

Como la interceptación de líneas telefónicas no solo permite escuchar las conversaciones, sino que guarda las ubicaciones y trayectos que se realizaron, los investigadores de la Fiscalía y la Sijín de la Policía, ambos equipos liderados por mujeres, determinaron que Greissy, del Meta; ‘Martín’, del Tolima, y Érika, de Puerto Boyacá, llegaron el 21 de noviembre a reunirse con ‘Justo’, que estaba en Bogotá.



Allí planearon y ejecutaron sus planes vandálicos y desestabilizadores que incluso llevaron a que el Gobierno Nacional y distrital decretaran un toque de queda en la capital del país.



“Vamos, desviamos a la policía por Kennedy, los hacemos llegar al portal Américas y les damos con toda”. Esta fue otra de las llamadas que escucharon las autoridades. Según la fiscal, todo lo que hablaron lo materializaron.

ÓSCAR MURILLO

BOGOTÁ